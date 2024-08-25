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Возле стадиона «Боруссии» установили картонный танк в знак протеста

вчера, 09:39
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 0Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

Болельщики дортмундской «Боруссии» провели акцию протеста против нового спонсора клуба — производителя военной техники и вооружения Rheinmetall.

Возле стадиона был установлен картонный танк. Также в начале второго тайма матча 1-го тура Бундеслиги с «Айнтрахтом» фанаты разместили на южной трибуне баннеры. На одном из них, который располагался вверху, было написано: «Мы не позволим впрягать себя в ваши танки».

Возле стадиона «Боруссии» установили картонный танк в знак протеста Возле стадиона «Боруссии» установили картонный танк в знак протеста

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Перевод с waz.de Фото: Christian Woop, DPA Images, Bernd Thissen
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Все комментарии
zrvj5s5j32kt
zrvj5s5j32kt
вчера в 09:50
Болельщики просто хотят жить мирно.
kf8fsc3a6d2e
kf8fsc3a6d2e
вчера в 09:48
Правильно футбол лучше чем танки надо об этом помнить всегда
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:47
Болеют они классно!)))
Только вот так и не понял против чего конкретно протестуют? Что не устраивает?
Гость
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