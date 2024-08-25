Возле стадиона «Боруссии» установили картонный танк в знак протеста

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вчера, 09:39

Болельщики дортмундской «Боруссии» провели акцию протеста против нового спонсора клуба — производителя военной техники и вооружения Rheinmetall.

Возле стадиона был установлен картонный танк. Также в начале второго тайма матча 1-го тура Бундеслиги с «Айнтрахтом» фанаты разместили на южной трибуне баннеры. На одном из них, который располагался вверху, было написано: «Мы не позволим впрягать себя в ваши танки».