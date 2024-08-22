Галлахер опубликовал обращение к болельщикам «Челси»

Полузащитник , который перешёл из «Челси» в «Атлетико», опубликовал сообщение для болельщиков лондонского клуба.

Благодарю всех в «Челси» за то, что вы превратили мои мечты в реальность. Для меня было огромной честью каждый раз играть в этой футболке. Рад, что мечта стать капитаном команды осуществилась. Я наслаждался каждым моментом. Эти воспоминания останутся навсегда.

Я ценю всю любовь и поддержку фанатов. Слышать, как скандируют моё имя на «Бридж», — это невероятное ощущение. Баннер, который вы вывесили, значил для меня многое. Спасибо за всё. Желаю клубу всего наилучшего в будущем и надеюсь вскоре увидеться со всеми вами на «Стэмфорд Бридж»!