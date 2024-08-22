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Галлахер опубликовал обращение к болельщикам «Челси»

вчера, 08:55

Полузащитник Конор Галлахер, который перешёл из «Челси» в «Атлетико», опубликовал сообщение для болельщиков лондонского клуба.

Благодарю всех в «Челси» за то, что вы превратили мои мечты в реальность. Для меня было огромной честью каждый раз играть в этой футболке. Рад, что мечта стать капитаном команды осуществилась. Я наслаждался каждым моментом. Эти воспоминания останутся навсегда.

Я ценю всю любовь и поддержку фанатов. Слышать, как скандируют моё имя на «Бридж», — это невероятное ощущение. Баннер, который вы вывесили, значил для меня многое. Спасибо за всё. Желаю клубу всего наилучшего в будущем и надеюсь вскоре увидеться со всеми вами на «Стэмфорд Бридж»!

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:09
Без Абрамовича "Челси" превратился в помойку.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 10:45
Челси стремительно становится копией МЮ.
qc7fftrh3sdw
qc7fftrh3sdw
вчера в 10:23
Хоть кто-то помоями бывший клуб не поливает.
sv_1969
sv_1969 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 10:22
Только вот хотел спросить зачем продали!Спасибо!
Romeo 777
Romeo 777 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 09:32, ред.
Его вынудили уйти из команды владельцы. Необходимо было продать воспитанника, дабы эту сумму заявить, как чистую прибыль. Олени-владельцы делов натворили, а из-за ямы по ФФП пришлось продать одного из лучших…От Маунта так же избавились год назад. Ещё Чалобу пытаются скинуть сейчас, хотя он на голову лучше всяких Бадиашилей.
drug01
drug01
вчера в 09:20
Если было всё хорошо тогда зачем перешёл??
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:08, ред.
К нему претензий быть не должно
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