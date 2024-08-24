Болельщики считают, что «Астон Вилла» подшутила над «Арсеналом» перед игрой

«Астон Вилла» обновила на своем домашнем стадионе «Вилла Парк» коридор, по которому команды выходят на поле.
Дебют туннеля в его новом виде состоялся перед игрой АПЛ с «Арсеналом» (0:2). «Львы» также расположили возле выхода на поле витрину с Кубком чемпионов, завоёванным командой в 1982 году. Фанаты предположили, что «вилланы» таким образом решили подшутить над «канонирами», у которых такого трофея в коллекции на данный момент нет.
АВ действительно выиграла КЧ 1982 году и выставила свой трофей на обозрение.
Вполне нормальная практика для многих клубов.
Просто кто-то всякую херню сочиняет, а вы ведётесь на это.
К Арсеналу это вообще никакого отношения не имеет.
АВ действительно выиграла КЧ 1982 году и выставила свой трофей на обозрение.
Вполне нормальная практика для многих клубов.
Просто кто-то всякую херню сочиняет, а вы ведётесь на это.
К Арсеналу это вообще никакого отношения не имеет.
Ну тогда клубы, которые рисуют чемпионские звёзды на форме тоже насмехаются над остальными.
Теперь буду знать, что клубы не гордятся своими достижениями, а насмехаются над другими.
Как говаривал Задорнов: "Ну, тупые!!!"
Ну тогда клубы, которые рисуют чемпионские звёзды на форме тоже насмехаются над остальными.
Теперь буду знать, что клубы не гордятся своими достижениями, а насмехаются над другими.
Как говаривал Задорнов: "Ну, тупые!!!"
Зато выпендрежу!
Зато выпендрежу!