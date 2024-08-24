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Болельщики считают, что «Астон Вилла» подшутила над «Арсеналом» перед игрой

вчера, 22:58
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)0 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Астон Вилла» обновила на своем домашнем стадионе «Вилла Парк» коридор, по которому команды выходят на поле.

Дебют туннеля в его новом виде состоялся перед игрой АПЛ с «Арсеналом» (0:2). «Львы» также расположили возле выхода на поле витрину с Кубком чемпионов, завоёванным командой в 1982 году. Фанаты предположили, что «вилланы» таким образом решили подшутить над «канонирами», у которых такого трофея в коллекции на данный момент нет.

Болельщики считают, что «Астон Вилла» подшутила над «Арсеналом» перед игрой

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Все комментарии
Vladrad
Vladrad
сегодня в 07:27
Таким образом соперника не напугаешь, нужно на поле выигрывать.
jm4xeycepmn4
jm4xeycepmn4 ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 07:21, ред.
А почему понты и тем более на пустом месте?
АВ действительно выиграла КЧ 1982 году и выставила свой трофей на обозрение.
Вполне нормальная практика для многих клубов.

Просто кто-то всякую херню сочиняет, а вы ведётесь на это.
К Арсеналу это вообще никакого отношения не имеет.
85zm5ufjy42a
85zm5ufjy42a
сегодня в 07:09
Вон он чё оказывается!
Ну тогда клубы, которые рисуют чемпионские звёзды на форме тоже насмехаются над остальными.
Теперь буду знать, что клубы не гордятся своими достижениями, а насмехаются над другими.
Как говаривал Задорнов: "Ну, тупые!!!"
xppu6xssxfcq
xppu6xssxfcq
сегодня в 06:05
Шутка не удалась, Арсенал сильнее.
Вещий
Вещий
сегодня в 05:37
Арсенал шутку оценил.....:))))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:43
Арсенал похоже не шутил)))
Roger Young
Roger Young
вчера в 23:36
Ох уж эти понты на пустом месте. Вилла лучше вместо этого попробовала бы сейчас взять трофей. Хоть какой-то. А то даже кубок лиги не брали 30 лет.

Зато выпендрежу!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:30
А Арсенал отшутился после игры (0 - 2) - вывод - "хорошо смеётся тот , кто смеётся последним"...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:19
А что, обязательно нужно во всем искать подвох?
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