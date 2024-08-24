«Барселона» одержала победу в матче с «Атлетиком»

«Барселона» переиграла «Атлетик» во 2-м туре Ла Лиги (2:1).
Ламин Ямаль вывел хозяев поля вперед на 24-й минуте, Ойан Сансет реализовал пенальти и сравнял счет на 42-й, а на 75-й Роберт Левандовски забил победный гол.
После этой игры «блауграна» идет на 2-м месте (6 очков), «красно-белые» находятся на 15-й позиции (1 пункт).
хочется выделить Ламина и Рафинью.
они действительно выкладывается по максимум.
Ферран акула , пару хороших моментов имел.
увы, левый фланг какой то вялый и несобранный.
Бальде просто ловец снов....из за него и гол пропустили.
и такой шлак уходить не хочет, все на контрактах.
нужно усиление в любом случае.
фланговый защитник, опорник и левый хав.
иначе будем довольствоваться кубком Испании или призерами Ла Лиги.
хочется выделить Ламина и Рафинью.
они действительно выкладывается по максимум.
Ферран акула , пару хороших моментов имел.
увы, левый фланг какой то вялый и несобранный.
Бальде просто ловец снов....из за него и гол пропустили.
и такой шлак уходить не хочет, все на контрактах.
нужно усиление в любом случае.
фланговый защитник, опорник и левый хав.
иначе будем довольствоваться кубком Испании или призерами Ла Лиги.