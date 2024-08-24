«Барселона» одержала победу в матче с «Атлетиком»

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вчера, 22:12

«Барселона» переиграла «Атлетик» во 2-м туре Ла Лиги (2:1).

Ламин Ямаль вывел хозяев поля вперед на 24-й минуте, Ойан Сансет реализовал пенальти и сравнял счет на 42-й, а на 75-й Роберт Левандовски забил победный гол.

После этой игры «блауграна» идет на 2-м месте (6 очков), «красно-белые» находятся на 15-й позиции (1 пункт).