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«Барселона» одержала победу в матче с «Атлетиком»

вчера, 22:12
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«Барселона» переиграла «Атлетик» во 2-м туре Ла Лиги (2:1).

Ламин Ямаль вывел хозяев поля вперед на 24-й минуте, Ойан Сансет реализовал пенальти и сравнял счет на 42-й, а на 75-й Роберт Левандовски забил победный гол.

После этой игры «блауграна» идет на 2-м месте (6 очков), «красно-белые» находятся на 15-й позиции (1 пункт).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт barcablaugranes.com
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Все комментарии
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сегодня в 05:42
Барселону с нелегкой победой!
d2ewxr4wkrqn
d2ewxr4wkrqn
сегодня в 03:06
Тяжело даются победы, нету той лёгкости присущей Барселоне
амурец
амурец
сегодня в 03:04
Ямаль молодец, да и Лева смотрю разыгрался, вообщем Барселона на хорошем ходу
Barcelona
Barcelona
сегодня в 02:22
Так держать Барселона, на протяжении всего чемпионата.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:30
Молодцы! Ямаль хорош, Лева начал регулярно забивать, что не может не радовать. Так держать! Сильных соперников обыграли на старте, дальше будет уже полегче.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:29
" Барселона" играла слабо, не была похожа на себя, но... выиграла. Так иногда бывает.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:49
Болел Барсы с трудной победой
drug01
drug01
вчера в 22:44
Трудная победа Барселоны!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:39
Не могу сказать, что Барса не та, но она и не блещет… Пока успокаивает, что это только начало.
Amiralla
Amiralla
вчера в 22:20
Молодцы Барса! Рафинья один из луших. Роберту не повезло с моментами. Но все же забил. Браво.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:18
однако вратарь Атлетик выдал матч жизни.
какой сэйв он выдал при счете 1-1.
хорошо что Барса все равно победила
Рамазан Набиев
Рамазан Набиев
вчера в 22:16
Молодцы. Заслуженная победа. Еще пару игр и должны сыграться. С победой всех
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:16
очень неплохой матч.
хочется выделить Ламина и Рафинью.
они действительно выкладывается по максимум.
Ферран акула , пару хороших моментов имел.
увы, левый фланг какой то вялый и несобранный.
Бальде просто ловец снов....из за него и гол пропустили.
и такой шлак уходить не хочет, все на контрактах.
нужно усиление в любом случае.
фланговый защитник, опорник и левый хав.
иначе будем довольствоваться кубком Испании или призерами Ла Лиги.
Гость
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