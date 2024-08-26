Состояние потерявшего сознание игрока «Насьоналя» ухудшилось

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вчера, 09:54

Защитник «Насьоналя» прошёл новое обследование в воскресенье, 25 августа, сообщает пресс-служба уругвайского клуба.

Его результат показал прогрессирование поражения головного мозга и повышение внутричерепного давления. Игрок по-прежнему находится в реанимации на искусственной вентиляции легких.

Футболист был госпитализирован после того, как потерял сознание в матче 1/8 финала Кубка Либертадорес с «Сан-Паулу». У него произошло нарушение сердечного ритма. В связи с произошедшим все матчи национального чемпионата Уругвая на выходных были перенесены.