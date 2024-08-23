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Беллингем пропустит около месяца из-за травмы

вчера, 15:18

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем получил травму на тренировке.

Пресс-служба «сливочных» сообщает, что у англичанина выявлен подошвенный фасциит правой ноги.

Ожидается, что из-за повреждения Беллингем пропустит около месяца.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 20:55
лучше бы не гуглил что это такое...
как будто в больнице побывал
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 15:40
Можно заодно плечо подлечить
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 15:35
Хрусталь аля Бейл.. ☝️
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:21
Это потеря для Реала - это точно.
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:20
Теперь он будет год лечиться
Гость
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