Беллингем пропустит около месяца из-за травмы

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем получил травму на тренировке.
Пресс-служба «сливочных» сообщает, что у англичанина выявлен подошвенный фасциит правой ноги.
Ожидается, что из-за повреждения Беллингем пропустит около месяца.
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем получил травму на тренировке.
Пресс-служба «сливочных» сообщает, что у англичанина выявлен подошвенный фасциит правой ноги.
Ожидается, что из-за повреждения Беллингем пропустит около месяца.
как будто в больнице побывал
как будто в больнице побывал