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В Словении игроку, исполнявшему пенальти, с трибун бросили в пах банку

вчера, 13:37
МариборЛоготип футбольный клуб Марибор1 : 1Логотип футбольный клуб Олимпия (Любляна)ОлимпияМатч завершен

Матч чемпионата Словении между «Марибором» и «Олимпией» из Любляны был прерван после того, как в нападающего гостей Раула Флоружа с трибун бросили жестяную банку.

Инцидент произошёл перед исполнением игроком пенальти в первом тайме. Предмет угодил футболисту в пах. Игру на какое-то время прервали, а после возобновления австрийский форвард снова подошёл к «точке», но не смог переиграть вратаря хозяев поля.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:56, ред.
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂😂😂
А Вы- фантазер, товарищ Джек!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:54, ред.
В Олимпии теперь рассматривают новый комплект формы....для пенальтистов...
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 19:45
Потому и не смог переиграть вратаря, что хорошо попали.)
a-league
a-league
вчера в 16:51
Ну да, трёхлитровую с огурцами ...
112910415
112910415
вчера в 16:38
в Словении так можно ?
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:54
Точно! Не подумал я об этом!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:59
Наверняка снайперша, а не снайпер...
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:17
А снайпера то нашли хоть?
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:48
Не зря бросили банку..
В результате игрок промахнулся с точки.
А если серьёзно, то команду нужно было увести с поля и игру не продолжать. Хозяевам нужно засчитать поражение, а стадион дисквалифицировать.
Ximelin
Ximelin
вчера в 13:47
Вряд ли игрок попал в ворота большим мячом, а тут банкой с такого расстояния.
6f2nssdvfjhz
6f2nssdvfjhz
вчера в 13:41
Это вообще беспредел, клубу нужно засчитать поражение.
5k6nvmp2qvvb
5k6nvmp2qvvb
вчера в 13:39
Надо же было так попасть в цель
Гость
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