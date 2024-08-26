В Словении игроку, исполнявшему пенальти, с трибун бросили в пах банку

Матч чемпионата Словении между «Марибором» и «Олимпией» из Любляны был прерван после того, как в нападающего гостей Раула Флоружа с трибун бросили жестяную банку.
Инцидент произошёл перед исполнением игроком пенальти в первом тайме. Предмет угодил футболисту в пах. Игру на какое-то время прервали, а после возобновления австрийский форвард снова подошёл к «точке», но не смог переиграть вратаря хозяев поля.
А Вы- фантазер, товарищ Джек!!!
А Вы- фантазер, товарищ Джек!!!
В результате игрок промахнулся с точки.
А если серьёзно, то команду нужно было увести с поля и игру не продолжать. Хозяевам нужно засчитать поражение, а стадион дисквалифицировать.
В результате игрок промахнулся с точки.
А если серьёзно, то команду нужно было увести с поля и игру не продолжать. Хозяевам нужно засчитать поражение, а стадион дисквалифицировать.