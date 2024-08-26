В Словении игроку, исполнявшему пенальти, с трибун бросили в пах банку

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вчера, 13:37

Матч чемпионата Словении между «Марибором» и «Олимпией» из Любляны был прерван после того, как в нападающего гостей с трибун бросили жестяную банку.

Инцидент произошёл перед исполнением игроком пенальти в первом тайме. Предмет угодил футболисту в пах. Игру на какое-то время прервали, а после возобновления австрийский форвард снова подошёл к «точке», но не смог переиграть вратаря хозяев поля.