Полузащитник «Атлетико» продолжит карьеру в «РБ Лейпциг»

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вчера, 09:22

Полузащитник «Атлетико» и сборной Бельгии перешёл в «РБ Лейпциг» на правах аренды с опцией выкупа, которая станет обязательной, если игрок проведёт определённое количество матчей. В таком случае он подпишет контракт до июня 2029 года. В «РБ Лейпциг» Вермирен будет выступать под номером 18.

Напомним, 19-летний бельгиец перешёл в «Атлетико» из «Антверпена» в январе 2024 года. За клуб из Мадрида он провёл пять матчей. Портал Transfermarkt оценивает Вермирена в 25 миллионов евро.

Ранее «РБ Лейпциг» подписал двукратного чемпиона Бельгии.