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Полузащитник «Атлетико» продолжит карьеру в «РБ Лейпциг»

вчера, 09:22

Полузащитник «Атлетико» и сборной Бельгии Артур Вермирен перешёл в «РБ Лейпциг» на правах аренды с опцией выкупа, которая станет обязательной, если игрок проведёт определённое количество матчей. В таком случае он подпишет контракт до июня 2029 года. В «РБ Лейпциг» Вермирен будет выступать под номером 18.

Полузащитник «Атлетико» продолжит карьеру в «РБ Лейпциг»

Напомним, 19-летний бельгиец перешёл в «Атлетико» из «Антверпена» в январе 2024 года. За клуб из Мадрида он провёл пять матчей. Портал Transfermarkt оценивает Вермирена в 25 миллионов евро.

Ранее «РБ Лейпциг» подписал двукратного чемпиона Бельгии.

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Все комментарии
fwth87vr6vnz
fwth87vr6vnz
вчера в 10:34
Пусть ему повезет в Лейпциге.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:45
Молодому парню надо играть! В Лейпциге может вырасти в хорошего игрока)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:29
Думал Вермирке игрок твердой основы... Симеоне значит видит недостатки чюбольше)))
4mm8eab5m2n3
4mm8eab5m2n3
вчера в 09:27
Не прижился в Мадриде, конкуренция там высокая
Гость
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