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Алекс Сандро перешёл во «Фламенго»

вчера, 21:43

Защитник Алекс Сандро перешёл во «Фламенго» на правах свободного агента.

33-летний футболист подписал контракт до 2026 года.

Предыдущим клубом бразильца был «Ювентус».

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Все комментарии
784jaqztrqzz
784jaqztrqzz
сегодня в 04:54
За деньги поиграл, теперь надо для удовольствия.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:59
Пора уже и к пенсии готовиться на родине .
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 22:21
На родине он нужнее.
drug01
drug01
вчера в 21:58
Защитник старичок хотел ещё поиграть это хорошо
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:52
Заканчивать с футболом нужно вовремя.
До 2026 года Алекс Сандро будет занимать в команде
место молодого игрока. Если нужны деньги, мог бы поехать в Саудовскую Аравию.
nc4m3q5uadag
nc4m3q5uadag
вчера в 21:48
Домой под пенсию захотелось.
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