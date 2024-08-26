Защитник Алекс Сандро перешёл во «Фламенго» на правах свободного агента.
33-летний футболист подписал контракт до 2026 года.
Предыдущим клубом бразильца был «Ювентус».
Защитник Алекс Сандро перешёл во «Фламенго» на правах свободного агента.
33-летний футболист подписал контракт до 2026 года.
Предыдущим клубом бразильца был «Ювентус».
До 2026 года Алекс Сандро будет занимать в команде
место молодого игрока. Если нужны деньги, мог бы поехать в Саудовскую Аравию.
До 2026 года Алекс Сандро будет занимать в команде
место молодого игрока. Если нужны деньги, мог бы поехать в Саудовскую Аравию.