«Сампдория» уволила Пирло

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вчера, 17:59

«Сампдория» расторгла контракт с главным тренером .

Специалист возглавил команду в июне 2023 года после её вылета из Серии А. В прошлом сезоне клуб занял 7-е место в Серии B и вылетел в первом раунде плей-офф от «Палермо». В текущей кампании коллектив после трёх туров идёт на 19-й позиции, имея в активе одно очко.