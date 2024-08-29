«Сампдория» уволила Пирло

«Сампдория» расторгла контракт с главным тренером Андреа Пирло.
Специалист возглавил команду в июне 2023 года после её вылета из Серии А. В прошлом сезоне клуб занял 7-е место в Серии B и вылетел в первом раунде плей-офф от «Палермо». В текущей кампании коллектив после трёх туров идёт на 19-й позиции, имея в активе одно очко.
Сампдория просто ошиблась, подписав его. А теперь исправила свою ошибку. Слишком рано Андреа взялся за большие команды.
Сампдория просто ошиблась, подписав его. А теперь исправила свою ошибку. Слишком рано Андреа взялся за большие команды.