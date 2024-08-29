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«Сампдория» уволила Пирло

вчера, 17:59

«Сампдория» расторгла контракт с главным тренером Андреа Пирло.

Специалист возглавил команду в июне 2023 года после её вылета из Серии А. В прошлом сезоне клуб занял 7-е место в Серии B и вылетел в первом раунде плей-офф от «Палермо». В текущей кампании коллектив после трёх туров идёт на 19-й позиции, имея в активе одно очко.

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Все комментарии
qcvks84ydduk
qcvks84ydduk
вчера в 21:52
Такое бывает, опять не получилось.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 20:53
не думаю что между "хороший игрок - плохой тренер" есть какая то связь
вот Анчелотти играл же в сборной Италии, Конте играл на высочайшем уровне, Зидан стал тренером пусть пока спрятался и не тренировал ничего рискованного
один может другой - нет, от прошлого это не зависит
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 20:12
Гарри Невилла забыл.
Capral
Capral
вчера в 19:13
Вот так бывает... В прошлом- талантище, диспетчер, технарь, игравший- у Самого Карла Великого, а вот, тренера из него не получилось. Очень жаль. Как игрока, его отлично помню, как и всю, ту, знаменитую компанию, а вот, как тренера, его не видел, или, возможно- одну две игры, точно не вспомню. Но всё-равно, пожелаю Пирло Удачи, в дальнейшем!!! Не всегда, незаурядный игрок становится гениальным тренером, но пусть у него всё сложиться, как- он задумал!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:36
То, что Пирло слабый тренер, было понятно сразу.
Сампдория просто ошиблась, подписав его. А теперь исправила свою ошибку. Слишком рано Андреа взялся за большие команды.
112910415
112910415
вчера в 18:35
есть же другие профессии, кроме тренерской ...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:34
Посредственный тренер из него...пора заканчивать
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:08
Что-то совсем ничего у него не получается на тренерском мостике . А жаль.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:05
Великий игрок и физрук. Это не первый провал Пирло как тренера ))может быть пройти спецкурс от Марсьело Бьелсы?? Аргентинец только рад будет такого ученику
Брулин
Брулин
вчера в 18:04
В ряды физруков к Лэмпарду, Анри, Руни прибыло пополнение
7nx9ymzfg8hx
7nx9ymzfg8hx
вчера в 18:03
Пирло пока не справляется на тренерском мостике
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