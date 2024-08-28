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«Реал» будет платить «Палмейрасу» за каждый гол Эндрика до 2030 года

вчера, 17:25

Нападающий «Реала» Эндрик забил свой первый гол за «сливочных» в недавнем матче против «Вальядолида».

Как сообщается, за каждый гол, результативную передачу или забитый пенальти Эндриком до 2030 «Реал» должен будет выплачивать «Палмейрасу» 35 000 долларов. Эти выплаты являются частью бонусного пакета, который может составить до 12,5 млн долларов в зависимости от результатов игрока.

Сделка также включает выплаты за другие достижения, такие как 75 000 долларов за каждый матч, в котором Эндрик выйдет в стартовом составе и сыграет не менее 45 минут. Кроме того, есть пункты, которые позволят «Палмейрасу» получить от 500 000 до 2 млн долларов, если «Реал» выиграет Лигу чемпионов с Эндриком.

Предусмотрены также индивидуальные награды: если Эндрик выиграет «Golden Boy», «Золотой мяч» или войдет в тройку лучших в номинации «Лучший игрок» по версии ФИФА, «Палмейрас» может получить дополнительно от 1 до 2 миллионов долларов.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:09
эти деньги за количество голов копейки для переса.
на футболках и рекламах в разы больше заработает.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:57
Палмейрас может хорошенько заработать на этом трансфере.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:54
..."Как сообщается, за каждый гол, результативную передачу или забитый пенальти Эндриком до 2030 «Реал» должен будет выплачивать «Палмейрасу» 35 000 долларов"

А что забитый пенальти голом не считается?
sihafazatron
sihafazatron ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:42
За что уважать я так и не понял?
Это бонусы, которые все клубы с игроками прописывают
ju87np9uggvs
ju87np9uggvs
вчера в 17:35
Однако, это стимулирует и игрока.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:35
Вот это по-королевски.
За это Реал можно только уважать.
Поклонников у клуба станет ещё больше.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:29
Хорошее соглашение для Палмейрас.
u2u7yv93ysf5
u2u7yv93ysf5
вчера в 17:27
Не надо часто пасовать Андрюшке, а то разорит Реал
Гость
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