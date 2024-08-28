«Реал» будет платить «Палмейрасу» за каждый гол Эндрика до 2030 года

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вчера, 17:25

Нападающий «Реала» забил свой первый гол за «сливочных» в недавнем матче против «Вальядолида».

Как сообщается, за каждый гол, результативную передачу или забитый пенальти Эндриком до 2030 «Реал» должен будет выплачивать «Палмейрасу» 35 000 долларов. Эти выплаты являются частью бонусного пакета, который может составить до 12,5 млн долларов в зависимости от результатов игрока.

Сделка также включает выплаты за другие достижения, такие как 75 000 долларов за каждый матч, в котором Эндрик выйдет в стартовом составе и сыграет не менее 45 минут. Кроме того, есть пункты, которые позволят «Палмейрасу» получить от 500 000 до 2 млн долларов, если «Реал» выиграет Лигу чемпионов с Эндриком.