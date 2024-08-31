ФИФА в октябре рассмотрит вопрос о возможном отстранении Израиля

Международная федерация футбола ( ФИФА ) рассмотрит предложение Палестинской футбольной ассоциации об отстранении Израиля от международных турниров в октябре. Об этом сообщила пресс-служба организации.

ФИФА получила независимую юридическую оценку предложений Палестинской футбольной ассоциации против Израильской футбольной ассоциации. Эта оценка будет направлена ​​в Совет ФИФА для рассмотрения, чтобы этот вопрос можно было обсудить на его следующем заседании, которое состоится в октябре.