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С женской сборной Канады сняли 6 очков. Тренера дисквалифицировали на год

вчера, 22:59

Женскую сборную Канады оштрафовали за инцидент с беспилотником.

ФИФА приняла решение снять с национальной команды 6 очков на групповом этапе Олимпиады 2024, а главного тренера Беверли Пристман дисквалифицировать на год.

Также годичные отстранения получили ассистент главного тренера Жасмин Мандер и аналитик штаба Джозеф Ломбарди.

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Перевод с reuters.com
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bu4y98r9mude
bu4y98r9mude
сегодня в 05:31
И поделом, и совсем не жалко.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:37
Очень дельное предложение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ваше Чувство юмора, не имеет границ, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:31, ред.
А почему только очки?)...пусть снимают всё остальное...и фото в студию)...хотя...
Capral
Capral
вчера в 23:27
А ещё, снять с них очки, за то, что полицая недобитка в парламент пригласили и аплодировали стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤬🤬🤬
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:02
Правильное решение,не надо хулиганить.
Гость
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