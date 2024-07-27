С женской сборной Канады сняли 6 очков. Тренера дисквалифицировали на год

Женскую сборную Канады оштрафовали за инцидент с беспилотником.
ФИФА приняла решение снять с национальной команды 6 очков на групповом этапе Олимпиады 2024, а главного тренера Беверли Пристман дисквалифицировать на год.
Также годичные отстранения получили ассистент главного тренера Жасмин Мандер и аналитик штаба Джозеф Ломбарди.
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