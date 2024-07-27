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ФИФА отклонила жалобу Аргентины на матч с Марокко на Олимпиаде

вчера, 17:23
Аргентина (до 23)Логотип футбольный клуб Аргентина (до 23)1 : 2Логотип футбольный клуб Марокко (олимп.)Марокко (олимп.)Матч завершен

ФИФА отклонила жалобу сборной Аргентины на прерванную игру с Марокко на Олимпиаде-2024. Об этом сообщила Ассоциация футбола Аргентины.

Напомним, матч между сборными был прерван на 2 часа из-за беспорядков во время просмотра видеоповтора с забитым голом аргентинцев. После возобновления матча мяч в ворота Марокко был отменён.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:27
Ребята!
Давайте жить дружнецки!)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ EIIiada (раскрыть)
вчера в 20:57, ред.
Да дело не в этом. Ты уж где весь умный и продвинутый..., а порой прям как святая наивность...
EIIiada
EIIiada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:51
Тебя не в ту сторону понесло. Спорить не буду. Ты уже Капрала стал напоминать
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ EIIiada (раскрыть)
вчера в 20:46, ред.
Клуб решает на основании чего ? На основании контракта, подписанного игроком.
А хотелки сторон к делу не пришьёшь, когда форс-мажор в ж*пу клюнет.

Месси отпустили ? Не будь таким наивным - это тебе не фильм Голливуда. Лапорта явно на случай непредвиденного всё свалил бы на Гвардиолу, а тот бы, за свою инициативу, отвечал по всей строгости; держу пари, что Пеп под это дело подписался.
EIIiada
EIIiada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:24
В данном случае решает клуб, а не игрок. Например, Месси хотел поехать на Олимпиаду 2008, но его не отпустили. Даже суд был. Хорошо, что вмешался Гвардиола. Он убедил Лапорту отпустить Месси и Месси стал чемпионом.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ EIIiada (раскрыть)
вчера в 20:16, ред.
))) Значит так "сильно хотели".

Что до клубов..., они никого не держали, а просто ткнули носом желающих в свои контракты, согласно которым вся ответственность за события на Олимпиаде ляжет на игрока. Вот тут у них хотелка резко поубавилась, - очко то не железное!))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:26
думаю, что ФИФА правильно вынесла свой вердикт.
Альбиселесте надо было серьезно подготовится к матчу с Марокко.
сами виноваты что проиграли.
а протест на скандальную отмену гола не оправдание.
хорошо что команда собралась...и вернулась....обыграли Ирак 3-1.
отличный матч провел Альварес из МанСити.
идеально для Барсы было бы продать Леву и Де Йонга,
отказаться от Ольмо, и купить Альвареса и Нико Уильямса.
шанс на первое в группе есть, так как прямо сейчас Украина ведет
в счете в матче с Марокко.
А если аргентинцы выйдут вторыми из группы, то попадут на французов!!! )))))))
еще болею за новозеландцев! Хака!
великий ритуал регби, но и в футболе годится.
когда смотрел матч Олл Блекс против ЮАР, от этого танца у меня пошли мурашки. ))))))))
EIIiada
EIIiada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:11
На этот "обесцененный турнир" хотели поехать многие, но клубы их не отпустили.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:56, ред.
Это ... сборная Аргентины ? Состав гляньте и не смешите.

Идёт искусственный подогрев к обесцененному турниру. Попытка провалилась.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 17:53
Как так?.. А говорили, что ФИФА "куплена" аргами.. Хе.. 🤭😂
pt4nft5p44ud
pt4nft5p44ud
вчера в 17:40
Надо играть и не ждать изменение результатов
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:35
Ничего страшного не случилось!Должны выходить из группы
drug01
drug01
вчера в 17:34
Для ФИФА это обычное решение!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:27
"Какая боль , как боль" - Протест на матч Аргентина - Марокко отклонён! " )
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