ФИФА отклонила жалобу Аргентины на матч с Марокко на Олимпиаде

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вчера, 17:23

ФИФА отклонила жалобу сборной Аргентины на прерванную игру с Марокко на Олимпиаде-2024. Об этом сообщила Ассоциация футбола Аргентины.

Напомним, матч между сборными был прерван на 2 часа из-за беспорядков во время просмотра видеоповтора с забитым голом аргентинцев. После возобновления матча мяч в ворота Марокко был отменён.