ФИФА отклонила жалобу Аргентины на матч с Марокко на Олимпиаде

ФИФА отклонила жалобу сборной Аргентины на прерванную игру с Марокко на Олимпиаде-2024. Об этом сообщила Ассоциация футбола Аргентины.
Напомним, матч между сборными был прерван на 2 часа из-за беспорядков во время просмотра видеоповтора с забитым голом аргентинцев. После возобновления матча мяч в ворота Марокко был отменён.
Альбиселесте надо было серьезно подготовится к матчу с Марокко.
сами виноваты что проиграли.
а протест на скандальную отмену гола не оправдание.
хорошо что команда собралась...и вернулась....обыграли Ирак 3-1.
отличный матч провел Альварес из МанСити.
идеально для Барсы было бы продать Леву и Де Йонга,
отказаться от Ольмо, и купить Альвареса и Нико Уильямса.
шанс на первое в группе есть, так как прямо сейчас Украина ведет
в счете в матче с Марокко.
А если аргентинцы выйдут вторыми из группы, то попадут на французов!!! )))))))
еще болею за новозеландцев! Хака!
великий ритуал регби, но и в футболе годится.
когда смотрел матч Олл Блекс против ЮАР, от этого танца у меня пошли мурашки. ))))))))
Альбиселесте надо было серьезно подготовится к матчу с Марокко.
сами виноваты что проиграли.
а протест на скандальную отмену гола не оправдание.
хорошо что команда собралась...и вернулась....обыграли Ирак 3-1.
отличный матч провел Альварес из МанСити.
идеально для Барсы было бы продать Леву и Де Йонга,
отказаться от Ольмо, и купить Альвареса и Нико Уильямса.
шанс на первое в группе есть, так как прямо сейчас Украина ведет
в счете в матче с Марокко.
А если аргентинцы выйдут вторыми из группы, то попадут на французов!!! )))))))
еще болею за новозеландцев! Хака!
великий ритуал регби, но и в футболе годится.
когда смотрел матч Олл Блекс против ЮАР, от этого танца у меня пошли мурашки. ))))))))