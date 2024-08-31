Варан временно исключён из заявки «Комо» на сезон из-за травмы

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вчера, 17:08

«Комо» исключил из заявки на сезон защитника .

Футболист получил травму в дебютной игре за команду и выбыл на длительный срок.

В матчах чемпионата Италии француз не сможет играть до тех пор, пока клуб не обновит свою заявку.