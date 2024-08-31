Варан временно исключён из заявки «Комо» на сезон из-за травмы

«Комо» исключил из заявки на сезон защитника Рафаэля Варана.
Футболист получил травму в дебютной игре за команду и выбыл на длительный срок.
В матчах чемпионата Италии француз не сможет играть до тех пор, пока клуб не обновит свою заявку.
«Комо» исключил из заявки на сезон защитника Рафаэля Варана.
Футболист получил травму в дебютной игре за команду и выбыл на длительный срок.
В матчах чемпионата Италии француз не сможет играть до тех пор, пока клуб не обновит свою заявку.
Некуда девать было деньги?
Некуда девать было деньги?