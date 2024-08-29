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Определились все участники общего этапа Лиги чемпионов-2024/25

сегодня, 00:17

Завершился отборочный этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25.

По его итогам определились все участники основной стадии турнира, на которой впервые выступят 36 клубов. Они сформируют единую таблицу:

Англия (4): «Арсенал», «Астон Вилла», «Ливерпуль», «Манчестер Сити»

Испания (4): «Атлетико», «Барселона», «Жирона», «Реал»

Германия (5): «Бавария», «Байер», «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг», «Штутгарт»

Италия (5): «Аталанта», «Болонья», «Интер», «Милан», «Ювентус»

Франция (4): «Брест», «Монако», «Пари Сен-Жермен», «Лилль»

Нидерланды (2): ПСВ, «Фейеноорд»

Португалия (2): «Бенфика», «Спортинг»

Бельгия (1): «Брюгге»

Шотландия (1): «Селтик»

Австрия (2): «Ред Булл Зальцбург», «Штурм»

Украина (1): «Шахтёр»

Чехия (1): «Спарта»

Швейцария (1): «Янг Бойз»

Хорватия (1): «Динамо» Загреб

Словакия (1): «Слован» Братислава

Сербия (1): «Црвена Звезда»

Жеребьёвка общего этапа ЛЧ пройдет в четверг, 29 августа, в Монако. Она начнётся в 19:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:50
А Россия вне политики...
ABir
ABir
сегодня в 05:43
Сенсаций нет, все неоднократные участники и победители этого турнира.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 03:43
Последние две упомянутые в списке могут удивить, по крайней мере биться самоотверженно и достаточно значительное количество очков взять.

Црвену Звезду и Динамо Загреб Вы, наверное, просто не стали отмечать, но относите к этой категории?

А что думаете о Бресте и Жироне? На мой взгляд главные кандидаты на провал в турнире среди топ-5, ещё Милан и Штутгарт могут провалиться в этом сезоне.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 03:00
Штурм, Слован, Спарта, Селтик, Спортинг, Болонья...
Grizly88
Grizly88
сегодня в 01:53
Зачем 36 клубов в лч? Это ответ супер лиге? Расширив команд 36 они думают лч станет поинтереснее? Какой зрелищний футбол покажет Болонья? Или Лейпциг? Вижу от Италии и Германии по 5 клубов , и это не самые сильные чемпионаты, по мне старая лч была поинтереснее где группой этап.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:49
Не могли бы перечислить некоторые из относящихся к этой категории команд?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:29, ред.
В роли футбольного мяса выступает команда, игра которой с топом - это разминка для последнего, поскольку результат их встречи предрешён.
Подобные матчи подрывает дух состязательности и статус ЛЧ.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:22
В каком смысле Вы используете здесь этот термин?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:15
Треть участников - футбольное мясо.
allemz
allemz
сегодня в 00:29
Тренеришка красава, необычно видеть львов в ЛЧ, а голландский физрук из Стретфорда уже вот третий год обсуждает ошибки своей команды, воз и ныне там
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:19
Очень рад за Сербию...
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