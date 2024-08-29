Определились все участники общего этапа Лиги чемпионов-2024/25

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сегодня, 00:17

Завершился отборочный этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25.

По его итогам определились все участники основной стадии турнира, на которой впервые выступят 36 клубов. Они сформируют единую таблицу:

Англия (4): «Арсенал», «Астон Вилла», «Ливерпуль», «Манчестер Сити»

Испания (4): «Атлетико», «Барселона», «Жирона», «Реал»

Германия (5): «Бавария», «Байер», «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг», «Штутгарт»

Италия (5): «Аталанта», «Болонья», «Интер», «Милан», «Ювентус»

Франция (4): «Брест», «Монако», «Пари Сен-Жермен», «Лилль»

Нидерланды (2): ПСВ , «Фейеноорд»

Португалия (2): «Бенфика», «Спортинг»

Бельгия (1): «Брюгге»

Шотландия (1): «Селтик»

Австрия (2): «Ред Булл Зальцбург», «Штурм»

Украина (1): «Шахтёр»

Чехия (1): «Спарта»

Швейцария (1): «Янг Бойз»

Хорватия (1): «Динамо» Загреб

Словакия (1): «Слован» Братислава

Сербия (1): «Црвена Звезда»