Определились все участники общего этапа Лиги чемпионов-2024/25

Завершился отборочный этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25.
По его итогам определились все участники основной стадии турнира, на которой впервые выступят 36 клубов. Они сформируют единую таблицу:
Англия (4): «Арсенал», «Астон Вилла», «Ливерпуль», «Манчестер Сити»
Испания (4): «Атлетико», «Барселона», «Жирона», «Реал»
Германия (5): «Бавария», «Байер», «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг», «Штутгарт»
Италия (5): «Аталанта», «Болонья», «Интер», «Милан», «Ювентус»
Франция (4): «Брест», «Монако», «Пари Сен-Жермен», «Лилль»
Нидерланды (2): ПСВ, «Фейеноорд»
Португалия (2): «Бенфика», «Спортинг»
Бельгия (1): «Брюгге»
Шотландия (1): «Селтик»
Австрия (2): «Ред Булл Зальцбург», «Штурм»
Украина (1): «Шахтёр»
Чехия (1): «Спарта»
Швейцария (1): «Янг Бойз»
Хорватия (1): «Динамо» Загреб
Словакия (1): «Слован» Братислава
Сербия (1): «Црвена Звезда»
Жеребьёвка общего этапа ЛЧ пройдет в четверг, 29 августа, в Монако. Она начнётся в 19:00 по московскому времени.