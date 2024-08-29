Сборная России объявила окончательный состав на сентябрьские матчи

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил окончательный состав на матчи товарищеского турнира с Вьетнамом и Таиландом.
В список вошли 27 игроков:
Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург).
Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба – «Локомотив», Москва), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак», Москва), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).
Полузащитники: Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Никита Кривцов («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьёв («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва).
Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдёт в подмосковном Новогорске, он начнётся 1 сентября.