Сборная России объявила окончательный состав на сентябрьские матчи

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вчера, 17:43

Тренерский штаб сборной России во главе с объявил окончательный состав на матчи товарищеского турнира с Вьетнамом и Таиландом.

В список вошли 27 игроков:

Вратари: («Пари Сен-Жермен», Париж), («Динамо», Москва), («Зенит», Санкт-Петербург).

Защитники: («Зенит», Санкт-Петербург), («Ростов», Ростов-на-Дону), , (оба – ЦСКА , Москва), , (оба – «Локомотив», Москва), , (оба – «Спартак», Москва), («Крылья Советов», Самара).

Полузащитники: («Ростов», Ростов-на-Дону), , , , , (все – «Локомотив», Москва), («Гавр»), («Спартак», Москва), («Краснодар»), ( ЦСКА , Москва), («Зенит», Санкт-Петербург), («Ахмат», Грозный).

Нападающие: («Динамо», Москва), («Локомотив», Москва), ( ЦСКА , Москва).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдёт в подмосковном Новогорске, он начнётся 1 сентября.