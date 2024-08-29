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Сборная России объявила окончательный состав на сентябрьские матчи

вчера, 17:43

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил окончательный состав на матчи товарищеского турнира с Вьетнамом и Таиландом.

В список вошли 27 игроков:

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба – «Локомотив», Москва), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак», Москва), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Никита Кривцов («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьёв («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдёт в подмосковном Новогорске, он начнётся 1 сентября.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 11:10
Он в одном уже показал, пропустив между ног. Не отдаст ему место в основе Данарумма
FromSibForZen
FromSibForZen ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 10:48
А какая турнирная задача у Карпина стоит со сборной? Его работа это как раз пробовать различные сочетания. Будут участия в турнирах, будет и костяк
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:51
Удачной тренировки вам мужики.......
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 03:12
Тоже верно. А что касается сборной, мне кажется, что ему сейчас очень нужно выйти в основе и показать себя для Энрике. Хотя бы в одном из матчей
Palex
Palex ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 00:14
Какой, как токовой? Он может экспериментировать, как ему вздумается, он ничем не обременен. Команда нигде не участвует, ни в одном турнире не играет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:51
Ещё раз прочитай свой текст ,на который я дал ответ и постарайся понять, что не состав сборной в основном обсуждают, а иное
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:36, ред.
Причём здесь дискуссия ? Я высказал мнение о том, что в сегодняшних реалиях играть за сборную и что-то доказывать своей игрой не имеет смысла в связи с отсутствием малейших перспектив у ребят и команды.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:25
Юра, в дискуссии не об этом речь. А о том, что в этом списке много тех, которые в РПЛ далеко не лучшие. Вот и все.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:22
А как его во Франции оценивать, если он не играет? По лавке?
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:09
Сафонов, кстати, не в рпл) не лучший конечно, но не худший во Франции однозначно
TheBoLt
TheBoLt ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:07
Игры так или иначе идут в рейтинг ФИФА. Они помогают нам не скатиться в пропасть к Кубе и Суринаму, а быть в первой трети. "Через 5 лет", когда наших допустят до игры, многое изменится. Но наши стартовые позиции будут определены тем, насколько мы упадем в рейтинге. Играть сейчас на результат - важно для нашего будущего, даже если играть приходится с такими грандами футбола, как Антилы или Тринидад. Три очка не пахнут
pomor45
pomor45
вчера в 21:17
Надо бы просматривать потенциальных кандидатов в сборную лет через пять, т.е. кому сегодня не более 25 лет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:31, ред.
Те, кому интересен состав сборной, и кто с большим воодушевлением обсуждает его, задайте себе всего один вопрос, а именно: кто-нибудь из "призывников" сегодняшнего созыва останется в сборной через пять лет, когда. ВОЗМОЖНО, нашу сборную до чего - то там допустят ? И допустят ли. И вот когда ответите на этот простейший вопрос, тогда у вас окончательно отпадёт желание переливать из пустого в порожнее, обсуждая, кто достоин играть за неё, а кого нА дух нельзя допускать.
Эту страницу о сб. России надо перелистнуть окончательно и бесповоротно и не заморачиваться вопросом о кандидатурах.
8z4reeewvyk5
8z4reeewvyk5
вчера в 19:25
Опять половина покалеченных с таким тренером приедет, а толку от таких игр никакого.
lotsman
lotsman ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:06
К тому времени, когда нашу сборную допустят до международных игр, будут (если конечно будут) уже и игроки совсем другие и тренер другой. А пока, игроки ещё в первый класс только собираются, а тренер ещё не знает, что он будет тренером.)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:42, ред.
А что ему остаётся делать ? Показывает видимость работы тренером сборной . И работка не пыльная ,и ответственности никакой ,и бабки получает . Дай Бог каждому ! ))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:40
С таким составом никакой Вьетнам не страшен!!))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ MS SQL Server MVP (раскрыть)
вчера в 18:23
Сафонов, Хлусевич, Пруцев, Солдатенков и Пиняев лишние однозначно. Лантратов сейчас вратарь № 1 в РПЛ.
112910415
112910415
вчера в 18:07
команда победителей
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
вчера в 18:03
Сафронов
Хлусевич - Литвинов-Дивеев -Круговой
Глебов - Баринов
Пиняев Обляков Мостовой
Тюкавин
Брулин
Брулин
вчера в 18:03
Карпин сечёт фишку - щас переломает соперников и возьмёт чемпионство РПЛ.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:00
Парни ждём вас с двумя победами из Солнечной Азии....
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:57
Кто эти люди? Только Сафонова и Кузяева знаю
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:54, ред.
Думаю , что от Спартака Пруцев и Хлусевич ...ну до Сборной просто не тянут.
А так пассажирами....ну это сейчас можно....)
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 17:51
Что делают в списке скамеечник Сафнов, слабый вратаришка Лунёв, Литвинов, днарь Хлусевич, Солдатенков из крыльев, которые слабо играют в обороне, скамеечник Мостовой???
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:50
Карпина, как тренера сборной не воспринимаю. Он уже столько народа перепробовал, что это лишь очередной список. Команды, как таковой, Карпин не создал.
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