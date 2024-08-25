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Гаранин покинул пост главного тренера «Черноморца»

вчера, 21:42

Вадим Гаранин ушёл с поста главного тренера «Черноморца».

Тренерский штаб специалиста также покинул коллектив.

Специалист работал в клубе с ноября 2023 года. «Черноморец» идет на 14-м месте в Первой лиге.

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Все комментарии
hfz8nf5w2hkm
hfz8nf5w2hkm
сегодня в 05:09
Вроде не так уж плохо и начали ....
Vladrad
Vladrad
вчера в 22:38
Зачем брать такого тренера, зная, что его нужно будет выгонять.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:02
Гаранина уволили со всем штатом.
Он проработал меньше года, а результата нет. Тем временем есть тренер, который хочет работать в России. Я имею ввиду Андрея Чернышова. Почему не пригласить его?
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:51
Странно... Сегодня на выезде вничью сгоняли с Торпедо
Гость
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