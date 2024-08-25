Гаранин покинул пост главного тренера «Черноморца»

Вадим Гаранин ушёл с поста главного тренера «Черноморца».
Тренерский штаб специалиста также покинул коллектив.
Специалист работал в клубе с ноября 2023 года. «Черноморец» идет на 14-м месте в Первой лиге.
Вадим Гаранин ушёл с поста главного тренера «Черноморца».
Тренерский штаб специалиста также покинул коллектив.
Специалист работал в клубе с ноября 2023 года. «Черноморец» идет на 14-м месте в Первой лиге.
Он проработал меньше года, а результата нет. Тем временем есть тренер, который хочет работать в России. Я имею ввиду Андрея Чернышова. Почему не пригласить его?
Он проработал меньше года, а результата нет. Тем временем есть тренер, который хочет работать в России. Я имею ввиду Андрея Чернышова. Почему не пригласить его?