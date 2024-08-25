Гаранин покинул пост главного тренера «Черноморца»

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вчера, 21:42

ушёл с поста главного тренера «Черноморца».

Тренерский штаб специалиста также покинул коллектив.

Специалист работал в клубе с ноября 2023 года. «Черноморец» идет на 14-м месте в Первой лиге.