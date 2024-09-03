Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Лилль»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль находится в статусе свободного агента.
По данным источника, в подписании форварда заинтересован «Лилль». Во Франции Марсьяль уже выступал в составе «Монако».
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль находится в статусе свободного агента.
По данным источника, в подписании форварда заинтересован «Лилль». Во Франции Марсьяль уже выступал в составе «Монако».
Его место в командах типа Тулузы и Монпелье, а не из первой десятки.
Его место в командах типа Тулузы и Монпелье, а не из первой десятки.