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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Лилль»

сегодня, 00:49

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль находится в статусе свободного агента.

По данным источника, в подписании форварда заинтересован «Лилль». Во Франции Марсьяль уже выступал в составе «Монако».

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:51
Марьясль уже тень от себя прежнего. На месте Лилля я бы хорошенько подумал.

Его место в командах типа Тулузы и Монпелье, а не из первой десятки.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:32
Лилль потянет его запросы по зарплате??))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:51
Свободный агент Марсьяль мог бы себя и Марселю предложить , ну так ради прикола...)
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:17
После ухода из Манчестер Юнайтед, его статус свободного агента открывает возможности для различных клубов. Лилль мог бы быть отличным вариантом для Марсьяля. Так сказать воссоединение с французской лигой могло бы помочь ему вернуть былую форму и вновь продемонстрировать свои способности. Учитывая его опыт и квалификацию, он мог бы стать ключевым игроком для Лилля, особенно если клуб стремится укрепить свои атакующие позиции.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:17
Это решение руководства клуба . Пусть играет, раз так нужен.
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