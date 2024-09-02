«Галатасарай» и «Наполи» договорились об аренде Осимхена

«Галатасарай» и «Наполи» договорились об аренде нападающего Виктора Осимхена.
Футболист получит 9-10 миллионов евро за год.
«Галатасарай» и «Наполи» договорились об аренде нападающего Виктора Осимхена.
Футболист получит 9-10 миллионов евро за год.
столичный гранд согласовал аренду Осимхена, Галатасарай будет выплачивать
всю зарплату(!!!) игрока до 30 июня 2025 года))))
Осимхен в свою очередь перед переходом продлит контракт с Наполи
до 30 июня 2027 года.
все договоренности уже есть.
пройти мед тесты и поставить подпись.
ОК.
ах да, Хвича Кварацхелия согласился с Наполи, и продлит контракт.
взамен грузин получит зарплату около 5 млн евро за сезон)))
плюс различные приятные бонусы.
самое главное, в контракте не будет клаусулы.
Весьма неудачный опыт с клаусулой Осимхена научил босса Наполи
больше не привязываться к этому пункту.
иначе от МЮ, Ливерпуля, ПСЖ, Челси до медийных верблюдов один шаг...
столичный гранд согласовал аренду Осимхена, Галатасарай будет выплачивать
всю зарплату(!!!) игрока до 30 июня 2025 года))))
Осимхен в свою очередь перед переходом продлит контракт с Наполи
до 30 июня 2027 года.
все договоренности уже есть.
пройти мед тесты и поставить подпись.
ОК.
ах да, Хвича Кварацхелия согласился с Наполи, и продлит контракт.
взамен грузин получит зарплату около 5 млн евро за сезон)))
плюс различные приятные бонусы.
самое главное, в контракте не будет клаусулы.
Весьма неудачный опыт с клаусулой Осимхена научил босса Наполи
больше не привязываться к этому пункту.
иначе от МЮ, Ливерпуля, ПСЖ, Челси до медийных верблюдов один шаг...
Я понимаю, что все хотят, что бы сильные и основные игроки задерживались в клубе на долго, приносили пользу команде и всё такое, но в Наполи не так....туда игроки приходят с целью засветиться в клубе и пойти на повышение, но вот Де Лаурентис не дает им этого, затягивая с трансферами, а потом либо у игроков проходит пик, либо приходит тренер вроде Конте, который публично заявляет, что Осимхэн ему не нужен, после чего, все понимают, что можно максимально сбивать цену, т.к Наполи всё равно придется избавляться от игрока.
Кулибали, Мертенс, Алан, Инсиньо, Зелински, Фабиан Руис, Лосано, Осимхэн и следующий скорее всего будет Хвича....все они на пике популярности пользовались огромным спросом, но тогда Лаурентис требовал слишком огромные деньги за них в итоге ничего нормального клуб не заработал после ухода этих игроков....нужно задуматься, может стоит сейчас(следующим летом) продать и Хвичу, и Осимхэна а выручинные деньги пустить на новое усиление!
Я понимаю, что все хотят, что бы сильные и основные игроки задерживались в клубе на долго, приносили пользу команде и всё такое, но в Наполи не так....туда игроки приходят с целью засветиться в клубе и пойти на повышение, но вот Де Лаурентис не дает им этого, затягивая с трансферами, а потом либо у игроков проходит пик, либо приходит тренер вроде Конте, который публично заявляет, что Осимхэн ему не нужен, после чего, все понимают, что можно максимально сбивать цену, т.к Наполи всё равно придется избавляться от игрока.
Кулибали, Мертенс, Алан, Инсиньо, Зелински, Фабиан Руис, Лосано, Осимхэн и следующий скорее всего будет Хвича....все они на пике популярности пользовались огромным спросом, но тогда Лаурентис требовал слишком огромные деньги за них в итоге ничего нормального клуб не заработал после ухода этих игроков....нужно задуматься, может стоит сейчас(следующим летом) продать и Хвичу, и Осимхэна а выручинные деньги пустить на новое усиление!