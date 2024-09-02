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«Галатасарай» и «Наполи» договорились об аренде Осимхена

вчера, 19:02

«Галатасарай» и «Наполи» договорились об аренде нападающего Виктора Осимхена.

Футболист получит 9-10 миллионов евро за год.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 11:55
Галатасарай))стамбульский клуб..но потом вспомнил то столица Турции Анкара
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 08:13
Не понятное решение. Такому игроку, если не берут в команды из 5-ти ведущих лиг, тогда лучше к саудитам, за деньгами.
Baggio R.
Baggio R. ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 03:33
Что за "столичный гранд"?
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:31
На моей памяти, Де Лаурентис вроде как самый "неправильный" бизнесмен, и именно из-за его жадности пострадал уже не один игрок, да и казна клуба....
Я понимаю, что все хотят, что бы сильные и основные игроки задерживались в клубе на долго, приносили пользу команде и всё такое, но в Наполи не так....туда игроки приходят с целью засветиться в клубе и пойти на повышение, но вот Де Лаурентис не дает им этого, затягивая с трансферами, а потом либо у игроков проходит пик, либо приходит тренер вроде Конте, который публично заявляет, что Осимхэн ему не нужен, после чего, все понимают, что можно максимально сбивать цену, т.к Наполи всё равно придется избавляться от игрока.
Кулибали, Мертенс, Алан, Инсиньо, Зелински, Фабиан Руис, Лосано, Осимхэн и следующий скорее всего будет Хвича....все они на пике популярности пользовались огромным спросом, но тогда Лаурентис требовал слишком огромные деньги за них в итоге ничего нормального клуб не заработал после ухода этих игроков....нужно задуматься, может стоит сейчас(следующим летом) продать и Хвичу, и Осимхэна а выручинные деньги пустить на новое усиление!
b2r2w2qbnkdz
b2r2w2qbnkdz
вчера в 23:05
Даже шумихи не было)
Артур Шатапов
Артур Шатапов
вчера в 20:51
Неожиданно как-то
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:13
шикарная сделка Де Лаурентиса.
столичный гранд согласовал аренду Осимхена, Галатасарай будет выплачивать
всю зарплату(!!!) игрока до 30 июня 2025 года))))
Осимхен в свою очередь перед переходом продлит контракт с Наполи
до 30 июня 2027 года.
все договоренности уже есть.
пройти мед тесты и поставить подпись.
ОК.
ах да, Хвича Кварацхелия согласился с Наполи, и продлит контракт.
взамен грузин получит зарплату около 5 млн евро за сезон)))
плюс различные приятные бонусы.
самое главное, в контракте не будет клаусулы.
Весьма неудачный опыт с клаусулой Осимхена научил босса Наполи
больше не привязываться к этому пункту.
иначе от МЮ, Ливерпуля, ПСЖ, Челси до медийных верблюдов один шаг...
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 20:06
Для Витька это самый гигантский шанс доказать что он достоин топ-клуба, о котором мечтал. Сдуется - и дорога даже к шейхам будет закрыта, как с Балотелли играющим сейчас во 2м дивизионе Италии.
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:10
Да уж не вернется он на топ уровень
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