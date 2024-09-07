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Игрок «Зенита» Дркушич пострадал от петарды, брошенной в матче в Сербии

07 сентября 2024, 11:50
Раднички 1923Логотип футбольный клуб Раднички 1923 (Крагуевац)0 : 1Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаМатч завершен

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич, который выступает на правах аренды за «Црвену Звезду», пострадал от взрыва петарды в матче 7-го тура чемпионата Сербии с «Радничками 1923» (1:0).

Во время игры на поле была брошена петарда, которая взорвалась рядом с игроком.

13 августа словенец перешёл в «Зенит» из «Сочи», подписав с клубом из Санкт-Петербурга контракт на пять лет.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
07 сентября в 17:43
Сербские фанаты славятся своим диким нравом, надеюсь с Дркушичем ничего серьезного.
ProKop92
ProKop92
07 сентября в 12:30
Ума нет считай калека!
Идиотов, которые так себя ведут нужно пожизненно отстранять от посещения матчей.
Здоровья Дркушичу!
sv_1969
sv_1969
07 сентября в 12:01
Дураков везде хватает! Здоровья парню!
Варвар7
Варвар7
07 сентября в 11:56
Будем надеяться , что повреждения будут не столь значительными , игроку здоровья!
Гость
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