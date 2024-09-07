Игрок «Зенита» Дркушич пострадал от петарды, брошенной в матче в Сербии

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07 сентября 2024, 11:50

Защитник «Зенита» , который выступает на правах аренды за «Црвену Звезду», пострадал от взрыва петарды в матче 7-го тура чемпионата Сербии с «Радничками 1923» (1:0).

Во время игры на поле была брошена петарда, которая взорвалась рядом с игроком.

13 августа словенец перешёл в «Зенит» из «Сочи», подписав с клубом из Санкт-Петербурга контракт на пять лет.