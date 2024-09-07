Игрок «Зенита» Дркушич пострадал от петарды, брошенной в матче в Сербии

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич, который выступает на правах аренды за «Црвену Звезду», пострадал от взрыва петарды в матче 7-го тура чемпионата Сербии с «Радничками 1923» (1:0).
Во время игры на поле была брошена петарда, которая взорвалась рядом с игроком.
13 августа словенец перешёл в «Зенит» из «Сочи», подписав с клубом из Санкт-Петербурга контракт на пять лет.
Идиотов, которые так себя ведут нужно пожизненно отстранять от посещения матчей.
Здоровья Дркушичу!
Идиотов, которые так себя ведут нужно пожизненно отстранять от посещения матчей.
Здоровья Дркушичу!