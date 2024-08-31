Финансовый директор РФС мог быть в вертолёте, который пропал на Камчатке

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вчера, 16:04

Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена Полина Замятина могли находиться на борту вертолёта, который пропал на Камчатке. Пресс-служба РФС выпустила заявление по данному поводу.

Финансовый директор РФС Арсений Замятин находился с женой в отпуске на Камчатке и должен был отправиться на экскурсию на вертолёте на один из вулканов. Мы ожидаем информацию от спасателей и молимся о судьбах пропавших. Наши мысли с родными Арсения и Полины.

Напомним, вертолёт авиакомпании «Витязь-аэро», на борту которого находились 22 человека, пропал на Камчатке в районе вулкана Вачкажец. Экипаж должен был выйти на связь в назначенное время, около 07:15 по Москве, однако этого не последовало. По информации источника, на текущий момент ведутся поисковые работы, которые осложняются плохой погодой и тёмным временем суток. Пока вертолёт не обнаружен.