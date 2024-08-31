Мошенники взломали аккаунт бывшего защитника сборной России Соломатина

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин стал жертвой мошенников.
30 августа мошенники обратились к корреспонденту «Матч ТВ» в Telegram от имени экс-футболиста с просьбой одолжить «20 тысяч рублей до вечера».
Как сообщил «Матч ТВ», телеканал оперативно связался с Соломатиным, который находится в зоне СВО. Он сообщил, что его аккаунт взломали и попросил всех, кому поступили сообщения от его имени, не переводить деньги.
Взломали Соломатина и просят 20 тыс рублей))))
Взломали Соломатина и просят 20 тыс рублей))))
Скоро старые рабочие кадры отойдут в мир иной... и некому будет сверло заточить, да шестерёнку выфрезеровать... facepalm.
Скоро старые рабочие кадры отойдут в мир иной... и некому будет сверло заточить, да шестерёнку выфрезеровать... facepalm.