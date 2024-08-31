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Мошенники взломали аккаунт бывшего защитника сборной России Соломатина

вчера, 15:37

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин стал жертвой мошенников.

30 августа мошенники обратились к корреспонденту «Матч ТВ» в Telegram от имени экс-футболиста с просьбой одолжить «20 тысяч рублей до вечера».

Как сообщил «Матч ТВ», телеканал оперативно связался с Соломатиным, который находится в зоне СВО. Он сообщил, что его аккаунт взломали и попросил всех, кому поступили сообщения от его имени, не переводить деньги.

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Все комментарии
emmerxw853mt
emmerxw853mt
вчера в 16:55
Сейчас это уже не сенсация.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:14
Взломали Мбаппе и получили 10 лямов евро
Взломали Соломатина и просят 20 тыс рублей))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:07, ред.
Страна цифровой - виртуальной экономики и АЙ-тишников..., где единственное орудие труда - комп и клава.
Скоро старые рабочие кадры отойдут в мир иной... и некому будет сверло заточить, да шестерёнку выфрезеровать... facepalm.
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