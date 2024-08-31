Мошенники взломали аккаунт бывшего защитника сборной России Соломатина

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вчера, 15:37

Бывший защитник ЦСКА и сборной России стал жертвой мошенников.

30 августа мошенники обратились к корреспонденту «Матч ТВ» в Telegram от имени экс-футболиста с просьбой одолжить «20 тысяч рублей до вечера».

Как сообщил «Матч ТВ», телеканал оперативно связался с Соломатиным, который находится в зоне СВО. Он сообщил, что его аккаунт взломали и попросил всех, кому поступили сообщения от его имени, не переводить деньги.