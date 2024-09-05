Бразильский «Интернасьонал» подал иск на «Зенит» в ФИФА.
Клуб требует вернуть 10% с перепродажи Юри Альберто. Напомним, «Зенит» продал футболиста тому же «Интернасьоналу».
Бразильский «Интернасьонал» подал иск на «Зенит» в ФИФА.
Клуб требует вернуть 10% с перепродажи Юри Альберто. Напомним, «Зенит» продал футболиста тому же «Интернасьоналу».
Во-вторых не продали а обменяли на Ренана, Ду Кейроса и арендовали Мантуана+приоритетное право выкупа на Педро забрали+50% экономических прав на Альберто получили
Во-вторых не продали а обменяли на Ренана, Ду Кейроса и арендовали Мантуана+приоритетное право выкупа на Педро забрали+50% экономических прав на Альберто получили