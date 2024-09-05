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«Интернасьонал» подал иск на «Зенит» в ФИФА

вчера, 14:41

Бразильский «Интернасьонал» подал иск на «Зенит» в ФИФА.

Клуб требует вернуть 10% с перепродажи Юри Альберто. Напомним, «Зенит» продал футболиста тому же «Интернасьоналу».

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:29
Интересно, а что в Договоре прописано по этому поводу!?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:56
10% это примерно - нога Мантуана...Две руки Ду Кейроса...и голова Ренана....

Зачем им это???
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 16:03
Вопрос однако интересный.
Неизвестный чел
Неизвестный чел
вчера в 15:19
Ну во-первых продали не Интернасьоналю, а Коринтиансу.
Во-вторых не продали а обменяли на Ренана, Ду Кейроса и арендовали Мантуана+приоритетное право выкупа на Педро забрали+50% экономических прав на Альберто получили
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:06
Спортивные юристы, настало ваше время. Покажите, на что вы способны. Я не думаю что Зенит нарушил какие-то условия, но тут вступает в силу ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ по отношению к России. Желаю Питеру выиграть этот спор!!?
drug01
drug01
вчера в 14:44
Теперь пошли разборки?
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