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Анчелотти рассказал о тонкостях тренерской работы

вчера, 13:34

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился деталями своей работы.

Это работа, где много власти и ответственности. Я выбираю время тренировочных занятий, называю состав, но главное – взаимоотношения с людьми. Это важнейший аспект.

Иногда я спрашиваю у футболистов: «Кто ты?», и они отвечают: «Я игрок». И я говорю им: «Нет, ты человек, играющий в футбол».

Я стараюсь выстраивать отношения с ними не только на профессиональном, но и на личном уровне, поскольку именно так можно добиться лучшей игры от профессионала.

Это нелегко, поскольку футболист всегда хочет выходить на поле. В стартовом составе выходят лишь 11 человек, а остальные 15 – смотрят игру. Но если удается выстроить хорошие личные отношения с игроками, это помогает тебе работать лучше. Нужно быть честным с людьми.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ ProKop92 (раскрыть)
сегодня в 10:30
Вот с этим философом нашей сборной сегодня играть на выезде. Как бы свой троллейбус не поставил сегодня...
Dauletbek
Dauletbek ответ qw7w54vhxghc (раскрыть)
сегодня в 10:28
Ну не знаю...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:33
Везёт пацанам, кто попал под его крыло ...
Он их и футболу и житейской мудрости научит.
ABir
ABir
вчера в 17:13
Анчелотти достиг уже такого статуса и возраста, что вполне может себе позволить беседовать с игроками, как с сыновьями, а с некоторыми, и как с внуками.
qw7w54vhxghc
qw7w54vhxghc
вчера в 15:01
Папа Карло способен из любого Буратины человека сделать
FreshMeat
FreshMeat ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 14:26
В России это скорее должность "Я ЕСЬМ". Футбольного бога.
shlomo
shlomo
вчера в 14:25
Нужно потом Карло садится за книгу такте в футболе...
ProKop92
ProKop92 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 14:10
Должность футбольного философа уже занята 😂😂😂
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:09, ред.
У Анчелотти хорошо сочетаются власть и ответственность. Такое совмещение редко кому удаётся на столь высоком уровне. Например, Моуринью сгорел от власти. Но ему не хватало ответственности и была очень завышена самооценка.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:02
В этом весь Карло - философский подход...)
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