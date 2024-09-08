Анчелотти рассказал о тонкостях тренерской работы

Главный тренер «Реала» поделился деталями своей работы.

Это работа, где много власти и ответственности. Я выбираю время тренировочных занятий, называю состав, но главное – взаимоотношения с людьми. Это важнейший аспект.

Иногда я спрашиваю у футболистов: «Кто ты?», и они отвечают: «Я игрок». И я говорю им: «Нет, ты человек, играющий в футбол».

Я стараюсь выстраивать отношения с ними не только на профессиональном, но и на личном уровне, поскольку именно так можно добиться лучшей игры от профессионала.

Это нелегко, поскольку футболист всегда хочет выходить на поле. В стартовом составе выходят лишь 11 человек, а остальные 15 – смотрят игру. Но если удается выстроить хорошие личные отношения с игроками, это помогает тебе работать лучше. Нужно быть честным с людьми.