Тен Хаг в МЮ совершает преступление против футбола. Клубу нужен Гарри Поттер

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02 сентября 2024, 15:58

У тренера нет магических скиллов.

Проверить уровень тен Хага очень просто

Голландец ни разу не пытался уволиться. Идеально описывает человеческие качества и профессиональный уровень. Хороший тренер настолько сильно желает своей команде прогресса, что может пожертвовать собой. Для Эрика нормально разгромно проигрывать, тренируя один из самых богатых клубов планеты. Вчера после очередного влета «Ливерпулю» тен Хаг занял агрессивную защитную позицию. Эрик кивал на кубки. Но Оле-Гуннар Сульшер, бывший тренер МЮ , давно всё объяснил:

Трофеи отражают эго тренеров и клубных боссов. «Мы наконец выиграли что-то». Но важнее увидеть прогресс. Если прибавляем и демонстрируем качественный футбол, то клуб в итоге вернется к большим трофеям. Но единичные кубки не говорят, что мы вернулись. Нет. Нужен последовательный прогресс, постоянное нахождение на вершине в АПЛ . Иногда кубковые победы лишь маскируют плохую игру.

Можно использовать мелкие кубки, чтобы подпирать двери. И нельзя заявить, что «Манчестер Юнайтед» тен Хага на одном уровне с «Манчестер Сити», «Интером» и «Реалом». Проигрывали крупно не только «Ливерпулю» Клоппа и Слота. Арне провел вчера всего третий поединок в новой команде. И после матча по пунктам объяснил, как обыграл тен Хага. Нравится, что лысый голландец из «Ливерпуля» умеет анализировать игру.

Была ставка на «4-2-4». Салаха и Диаса расположили в прессинге, чтобы закрывали Майну и Каземиро. Когда хавбеки МЮ понимали, что за спиной и перед ними по сопернику, то агрессивные по игре один в один футболисты «Ливерпуля» их атаковали. Собослаи, Гравенберх и МакАллистер отбирали мячи, организовывая контратаки. А вот в фазе построения атаки «Ливерпуль» спокойно переходил на три центральных защитника.

Тен Хаг с наглой ухмылкой спросил у репортера, что тому не понравилось вчера в игре «Манчестер Юнайтед». Журналист по делу перечислил все важные нюансы. Эрик заявил, что у него «другое видение». Бесстыжесть тренера – традиционная черта наставников перед увольнением. Тен Хаг сам не уйдет в отставку. Это Клоппу был важнее «Ливерпуль», чем миллионы на счету. Юрген ушел, чтобы «красные» получили свежего тренера.

Из положения Эрика тяжело устроить камбэк

Правильно сказал Гари Невилл, экс-защитник МЮ : у топовых игроков нет желания играть за «красных дьяволов». И первая причина не деньги – зарплаты в клубе хорошие, не антураж – «Олд Траффорд» болеет, как может, а именно главный тренер и руководство. Нет доверия ни к миллиардеру Рэтклиффу, ведь легко может оказаться английским Федуном. Ни к тен Хагу, которого оставили на посту после восьмого места в АПЛ .

«Манчестер Юнайтед» финишировал весной с отрицательной разницей мячей. Позор, за который никто в итоге не заплатил. Тен Хаг приехал в Манчестер в плохом состоянии, у него не получилось красиво дебютировать. Но даже спустя годы понадобилось много новых помощников. У Эрика нет сыгранной команды тренеров. Очевидно, что голландец не подходит «Манчестер Юнайтед». Тут даже не разговор о классе главного тренера.

Как личность не подходит. Ссорился со многими, от Роналду до Санчо. Тен Хаг тащит в состав своих людей, знакомых по «Аяксу». Но МЮ выбросил сотни миллионов евро, а Онана, Мартинес, де Лигт, Антони и Мазрауи вряд ли значительно прибавят у знакомого тренера. Тен Хагу после поражений от «Брайтона» и «Ливерпуля» не будет доверять Джим Рэтклифф. И это первый шаг к увольнению тренера. Старик вчера закрывал лицо от стыда.

Настолько запоздали со сменой наставника, что новый человек в теории может даже финишировать на четвертой строчке. Вот только возвращение в Лигу чемпионов ничего не значит. Можно снова оказаться в основной сетке турнира, а потом занять место ниже восьмого и вылететь в первом раунде плей-офф. Сульшер ведь прав. Качество футбола важнее, чем Кубок Англии. Слот донес идеи за три матча, а тен Хаг не поставил игру за пару лет.

МЮ нужен тренер для финала ЛЧ и победы в АПЛ

Тен Хаг не любит «Манчестер Юнайтед». Человек, который уважает свой клуб, давно бы уволился. Эрик использует великую команду, чтобы оставаться богатым и важным. Он ведет себя как погибающий диктатор, хотя по факту лишь один из тех, кто убил клуб, поднятый на вершину сэром Алексом Фергюсоном. «Манчестер Юнайтед» второй с конца по трансферному балансу за пять лет. Потратили на 800 млн евро больше, чем заработали.

Хуже только «Челси», но там Боэли тоже обязательно доиграется в итоге. Вот только аргумент Невилла, что в МЮ не идут Мбаппе, Винисиус и Беллингем, подходит также для тренеров. Зидан убежал со встречи с директором Вудвордом, когда Эд заявил Зинедину, что построит в МЮ «Диснейленд для взрослых». Некомпетентность директоров видна сразу, когда выходят на опытного человека. Модрич и Кроос умоляли Каземиро не идти в МЮ .

Роберто не послушался. Теперь ест землю в ужасных матчах в красной футболке. Жаль великого хавбека из «Реала», но пережил опыт Варана, ещё одного чемпиона, который испортил себе концовку карьеры, доверившись «дьяволам». Тен Хага легко уволить, но это ведь означает признание ошибки. Новый директор клуба Дэн Эшуорт без проблем выгонит голландца. Но готовы ли Глейзеры и Рэтклифф признать, что не смыслят в футболе?

Тен Хаг запомнился ужасными трансферами. У него нулевой скаутский вкус, тащит в команду людей из чемпионата Нидерландов, из которых половина не вписывается в стиль МЮ . Впрочем, какой у них стиль? Рэшфорд играет два месяца, а потом пропадает на два года. У Мадуеке из «Челси» есть хет-трик в АПЛ , а у Маркуса нет. Фернандеш не может спасать вечно. Гарначо и Майну талантливые, но у крутого тренера прибавят ещё быстрее.