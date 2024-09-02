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Тен Хаг в МЮ совершает преступление против футбола. Клубу нужен Гарри Поттер

02 сентября 2024, 15:58
Эрик тен Хаг

У тренера нет магических скиллов.

Проверить уровень тен Хага очень просто

Голландец ни разу не пытался уволиться. Идеально описывает человеческие качества и профессиональный уровень. Хороший тренер настолько сильно желает своей команде прогресса, что может пожертвовать собой. Для Эрика нормально разгромно проигрывать, тренируя один из самых богатых клубов планеты. Вчера после очередного влета «Ливерпулю» тен Хаг занял агрессивную защитную позицию. Эрик кивал на кубки. Но Оле-Гуннар Сульшер, бывший тренер МЮ, давно всё объяснил:

Трофеи отражают эго тренеров и клубных боссов. «Мы наконец выиграли что-то». Но важнее увидеть прогресс. Если прибавляем и демонстрируем качественный футбол, то клуб в итоге вернется к большим трофеям. Но единичные кубки не говорят, что мы вернулись. Нет. Нужен последовательный прогресс, постоянное нахождение на вершине в АПЛ. Иногда кубковые победы лишь маскируют плохую игру.

Можно использовать мелкие кубки, чтобы подпирать двери. И нельзя заявить, что «Манчестер Юнайтед» тен Хага на одном уровне с «Манчестер Сити», «Интером» и «Реалом». Проигрывали крупно не только «Ливерпулю» Клоппа и Слота. Арне провел вчера всего третий поединок в новой команде. И после матча по пунктам объяснил, как обыграл тен Хага. Нравится, что лысый голландец из «Ливерпуля» умеет анализировать игру.

Была ставка на «4-2-4». Салаха и Диаса расположили в прессинге, чтобы закрывали Майну и Каземиро. Когда хавбеки МЮ понимали, что за спиной и перед ними по сопернику, то агрессивные по игре один в один футболисты «Ливерпуля» их атаковали. Собослаи, Гравенберх и МакАллистер отбирали мячи, организовывая контратаки. А вот в фазе построения атаки «Ливерпуль» спокойно переходил на три центральных защитника.

Тен Хаг с наглой ухмылкой спросил у репортера, что тому не понравилось вчера в игре «Манчестер Юнайтед». Журналист по делу перечислил все важные нюансы. Эрик заявил, что у него «другое видение». Бесстыжесть тренера – традиционная черта наставников перед увольнением. Тен Хаг сам не уйдет в отставку. Это Клоппу был важнее «Ливерпуль», чем миллионы на счету. Юрген ушел, чтобы «красные» получили свежего тренера.

Из положения Эрика тяжело устроить камбэк

Правильно сказал Гари Невилл, экс-защитник МЮ: у топовых игроков нет желания играть за «красных дьяволов». И первая причина не деньги – зарплаты в клубе хорошие, не антураж – «Олд Траффорд» болеет, как может, а именно главный тренер и руководство. Нет доверия ни к миллиардеру Рэтклиффу, ведь легко может оказаться английским Федуном. Ни к тен Хагу, которого оставили на посту после восьмого места в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» финишировал весной с отрицательной разницей мячей. Позор, за который никто в итоге не заплатил. Тен Хаг приехал в Манчестер в плохом состоянии, у него не получилось красиво дебютировать. Но даже спустя годы понадобилось много новых помощников. У Эрика нет сыгранной команды тренеров. Очевидно, что голландец не подходит «Манчестер Юнайтед». Тут даже не разговор о классе главного тренера.

Как личность не подходит. Ссорился со многими, от Роналду до Санчо. Тен Хаг тащит в состав своих людей, знакомых по «Аяксу». Но МЮ выбросил сотни миллионов евро, а Онана, Мартинес, де Лигт, Антони и Мазрауи вряд ли значительно прибавят у знакомого тренера. Тен Хагу после поражений от «Брайтона» и «Ливерпуля» не будет доверять Джим Рэтклифф. И это первый шаг к увольнению тренера. Старик вчера закрывал лицо от стыда.

Настолько запоздали со сменой наставника, что новый человек в теории может даже финишировать на четвертой строчке. Вот только возвращение в Лигу чемпионов ничего не значит. Можно снова оказаться в основной сетке турнира, а потом занять место ниже восьмого и вылететь в первом раунде плей-офф. Сульшер ведь прав. Качество футбола важнее, чем Кубок Англии. Слот донес идеи за три матча, а тен Хаг не поставил игру за пару лет.

МЮ нужен тренер для финала ЛЧ и победы в АПЛ

Тен Хаг не любит «Манчестер Юнайтед». Человек, который уважает свой клуб, давно бы уволился. Эрик использует великую команду, чтобы оставаться богатым и важным. Он ведет себя как погибающий диктатор, хотя по факту лишь один из тех, кто убил клуб, поднятый на вершину сэром Алексом Фергюсоном. «Манчестер Юнайтед» второй с конца по трансферному балансу за пять лет. Потратили на 800 млн евро больше, чем заработали.

Хуже только «Челси», но там Боэли тоже обязательно доиграется в итоге. Вот только аргумент Невилла, что в МЮ не идут Мбаппе, Винисиус и Беллингем, подходит также для тренеров. Зидан убежал со встречи с директором Вудвордом, когда Эд заявил Зинедину, что построит в МЮ «Диснейленд для взрослых». Некомпетентность директоров видна сразу, когда выходят на опытного человека. Модрич и Кроос умоляли Каземиро не идти в МЮ.

Роберто не послушался. Теперь ест землю в ужасных матчах в красной футболке. Жаль великого хавбека из «Реала», но пережил опыт Варана, ещё одного чемпиона, который испортил себе концовку карьеры, доверившись «дьяволам». Тен Хага легко уволить, но это ведь означает признание ошибки. Новый директор клуба Дэн Эшуорт без проблем выгонит голландца. Но готовы ли Глейзеры и Рэтклифф признать, что не смыслят в футболе?

Тен Хаг запомнился ужасными трансферами. У него нулевой скаутский вкус, тащит в команду людей из чемпионата Нидерландов, из которых половина не вписывается в стиль МЮ. Впрочем, какой у них стиль? Рэшфорд играет два месяца, а потом пропадает на два года. У Мадуеке из «Челси» есть хет-трик в АПЛ, а у Маркуса нет. Фернандеш не может спасать вечно. Гарначо и Майну талантливые, но у крутого тренера прибавят ещё быстрее.

В Манчестере шутят, что Гвардиола проиграл финал Кубка Англии, чтобы оставили тен Хага. Александер-Арнольд показал фанатам МЮ, которые его освистывали при выходе со стадиона, три пальца по количеству голов. Год назад мог показать целых семь. Тен Хаг заявил, что он не Гарри Поттер. Эрик, соперники это знают. Пока нет магической работы тренера, МЮ остается в списке самых бестолковых сказочно богатых клубов мира.

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08 сентября в 17:08
куда ни кинь, везде безнадёга
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
05 сентября в 10:30, ред.
Вопрос был о том, что ценнее и ответ тут однозначен.
Мы не говорим о том каким был Куман будучи игроком Барселоны.
Вы прям как Тен Хаг пытаетесь перевести тему в другое русло ) Извините это была шутка, но по аналогии смешно получается, так как Тен Хаг также упорно пытается парировать, хотя он понимает что его слова являются вздором.
DXTK
DXTK ответ Rafael Benitez (раскрыть)
04 сентября в 21:42
У каких фантов Барсы спросить кубок короля трофей или нет..... те кто стал за Барсу топить когда пришел Гвардиола и Месси играл и выиграли две ЛЧ? Куман выиграл трофей и точка....... , да и голландец не чужой человек для клуба...... футболист который победным ударом принес первый ушастый кубок, ........ и ставить его трофей как тренера и сравнивать трофей Хави никто не станет....... это будут делать только глоры которые болеют за клуб когда тот гребет большие трофеи...........
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
04 сентября в 20:02
Мне кажется стиль Клоппа достиг пика в Ливерпуле и результаты зашли в тупик.
МС напоминает МЮ Фергюсона который скупал лучших игроков АПЛ. А как мы помним у МЮ было всего один конкурент в АПЛ и это Арсенал который затем сменился на Челси. Но никто не уходил потому что кто-то сильно хотел чтобы гегемония МЮ закончилась. Венгер продолжил тренировать Арсенал, а Челси менял тренеров по той причине что тренеры не могли выиграть ЛЧ. Абрамович требовал выиграть прежде всего ЛЧ. Да вообще английские команды всегда играли не важно в ЛЧ, это обьясняет что Пеп выиграл ЛЧ лишь на 7 сезон. Анчелотти за два сезона с мощным Челси не смог выиграть ЛЧ, а с Реалом и с Миланом выиграл в первый сезон.
А манкунианцы еще утверждали что они выиграют ЛЧ с рыбаком и с физруком Тен Хагом. Это действительно смешно. Потому что даже топ тренерам это тяжело с английскими командами. Им бы приземлиться для начала на Землю.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
04 сентября в 19:49, ред.
Мы сейчас разводим пустые разговоры о том, насколько важен Кубок Англии. Куман выиграл Кубок Короля, но провалился с Барсой и теперь Вы спросите у фанатов Барсы их отношение к Куману. Хави не выиграл Кубок Короля, но выиграл Ла Лигу и естественно ультрас Барсы будут считать Хави более успешным тренером.
Уже в английской прессе пишут, что Тен Хаг промывает им мозги. Почему он подчеркивает эти два не самых ценных кубка? Да потому что ему так удобно.
Да позволил выиграть ЛЕ при Жозе, но не Ван Гал выиграл ЛЕ, а Жозе.
Что говорить, если мы помним что Кубок Англии выиграл Уиган который вылетел в Шип. То есть этот Кубок не показатель какой-то мощи, но он лишь ценнее, чем Кубок Лиги, вот и все. Но в этом сезоне, Тен Хаг не сможет бесконечно указывать на эти два кубка, так как это лишь поставит вопрос в его осознанности и восприятии реального Мира.
DXTK
DXTK ответ Rafael Benitez (раскрыть)
04 сентября в 16:43
Почему Кубок Англии это не престижный трофей? поясни...... когда это один из важных трофеев английском футболе, он древнее чем титулы. Почему тогда за суперкубок Играют победитель чемпионата и победитель кубка? а не условный Арсенал, который оказался выше МЮ в таблице и занял второе место? именно кубок Англии позволил МЮ попасть в еврокубки в этом сезоне, именно кубок Англии ван Гала позволил Моуриньо в следующем сезоне выиграть ЛЕ....... именно кубок Англии позволяет выиграть золотой дубль (титул+КА) и требл (титул+КА+ЛЧ)...........

МЮ не может выиграть титула не потому что у них тренеры не такие какие ожидают фанаты, а потому что сегодня в АПЛ есть Ман Сити и Гвардиола....... именно когда МЮ посфергюсоновскую эпоху занимал вторые места в таблице их опережали только соседи, да и сам шотландец понимал что после 13 года противостоять МС будет сложно... или вот ..... скажем почему КЛОПП ушел из Ливерпуля?.....не потому что устал, и все такое, это глупые оправдания самого немца и фанатов, а потому что не смог скинуть горожан и Пепа с 1 места...... в 2020 году чисто повезло............

PS Если фанаты МЮ не считают КА КЛ и ЛЕ.......... за трофеи.......... то пожелаю вам стать Тоттенхэмом.......вот тогда поймете что это такое выиграть трофей........
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Хитрый Лис (раскрыть)
03 сентября в 07:21
Если уровень МЮ это Астон Вилла, то Тен Хаг не должен тратить за одного Антони 100 млн, это не нормально для той же Астон Виллы. Просто Тен Хаг использует МЮ в своих целях, создаёт благоприятные условия для своих бывших игроков и нет никакой отдачи.
Короче говоря вешает лапшу на уши и уверяет что светлые дни настанут.
Если уровень МЮ это Астон Вилла, то Тен Хаг не обязательно возглавил бы МЮ, потому что таких команд много.
А возглавил потому что МЮ мог потратиться в ТО и дать финансовые возможности голландцу, чтобы он поднял МЮ наверх.
А теперь он просто переобувается, когда команда начинает лихорадить.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Хитрый Лис (раскрыть)
03 сентября в 07:09, ред.
Мне не нужно знать, это достаточно очевидно.
Поэтому меняют тренеров и тратят большие деньги в ТО.
Потому что Кубок ЛЕ, Кубок Англии и Кубок Лиги это не то что они хотят и тем более места с 6 по 8 в таблице АПЛ.
Неужели Вы считаете все эти траты от того что им некуда девать деньги? Конечно нет. Амбиции снова выиграть крупный трофей.
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
03 сентября в 02:39
Пеп уже сказал , после перерыва НАЧНЕТСЯ СЕЗОН ПО НАСТОЯЩЕМУ
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев
03 сентября в 02:33
КРИТИКУЕТ, НО НЕ ПРЕДЛАГАЕТ , МДА............... Зато он молчит про ТОПОВУЮ ИГРУ АРСЕНАЛА БЕЗ ТРОФЕЕВ..........
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
03 сентября в 00:24
Тут соглашусь со многим. Но уверен что с тен хагом мю кроме второсортных кубков ничего не выиграет. Хочу конечно ошибаться. Раньше хоть какая то интрига была что воо сейчас мю готов хотя бы бороться с мс но при тен хаге уже вначале сезона понимаешь что даже интриги не будет.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
02 сентября в 23:03
Нужно отталкиваться от нынешней реальности. Сейчас МЮ уровень условной Астон Виллы, поэтому победа в Кубках это достижение. Нельзя ожидать от нынешнего МЮ победу в АПЛ и ЛЧ. Этого не будет. Если ставить задачу перед тренером эти цели, то сразу можно увольнять. Ни один тренер не подымет МЮ. Можно уволить тен Хага, но что изменится?

Да, фанаты хотят какой-то стабильности и прогресс, но это задача не на один год. Тут нужно много времени. Гвардиола не один год строил МС.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
02 сентября в 22:34
Ты сравнил лч с кубком Англии с кубком лиги?
Плюс Реал выиграл его не случайно. Реал даже если они не выигрывает лигу чемпионов они как минимум претенденты на победу. А МЮ не претендент даже на кубок Англии. Просто топам не так интересен эти кубки . Выиграют отлично не выиграют значит больше отдыха для важных игр. Для таких команд как реал барса мю мс челси и т д это не достижение. Все кубки с 2013 года абсолютно не запомнились мне так как они не имеют ценности хотя я болельщик МЮ. Вот для условной астон виллы вестхема и т д это достижение.

На счёт деградации с 2013 года согласен. Но при тен хаге оно усилилось. Раньше деградировали только некоторые футболисты а сейчас все молодые старые опытные даже воспитанники мю не борются вообще.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Rafael Benitez (раскрыть)
02 сентября в 21:48
ЛЕ Жозе единственный в истории МЮ. Как такое не помнить? Откуда тебе знать, что нужно фанатам МЮ? Видел баннеры с призывом уволить тен Хага? Недовольство есть, но прям ненависти я не видел.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
02 сентября в 21:46
Я не говорил, что тен Хаг герой. Я считаю, что лучше трофеи, чем игра без результатов. Например, ты, как фанат Реала, что запомнишь: трофей ЛЧ 2024 или трусливую игру Мадрида против МС? Игра забудется, а про трофей будут помнить. Да, Кубок Англии и Кубок английской лиги это второсортные трофеи, но когда 6 лет ничего не выигрываешь, это тоже достижение. Почему по-твоему сбежал Кейн? Тоттенхэм постоянно занимал высокие места, но без трофеев всё это бессмысленно. Усилия должны во что-то выливаться. В футболе это трофеи.

Даже, если тен Хаг каким-то чудом выведет МЮ в ЛЧ, насколько далеко там дойдут? Ты называешь деградацией период тен Хага, но деградация началась в 2013. тен Хаг хотя бы сумел что-то выиграть, а до него 6 лет несколько тренеров не могли.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
02 сентября в 21:13
Второсортные турниры не делают из тен хага героя. Но такой клуб как МЮ как минимум должен играть в лиге чемпионов. Лучше 2 место в чемпионате Англии чем какой то трофей . Плюс у тенхага проблемы со многими топ игроками. У всех деградация при нем.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Alex_67 (раскрыть)
02 сентября в 21:10
Все очень банально: а менять не на кого.

Те, кто лучше Тен Хага просто не согласились бы пойти в МЮ этим летом, и их уже наняли другие клубы.

Руководство сейчас готовит почву, чтобы в случае чего назначить Ван Нистелроя. Но учитывая, что он вроде как (как минимум, так подают СМИ и аккаунты МЮ в соц. сетях) отвечает за индивидуальную подготовку, и учитывая, какой вчера был шквал индивидуальных ошибок - возникают вопросы...
Rafael Benitez
Rafael Benitez
02 сентября в 20:35
"МЮ нужен тренер для финала ЛЧ и победы в АПЛ"

А кто пойдёт в МЮ среди тренеров которые выиграли ЛЧ? Среди таких тренеров был пока только Жозе. Даже по трансферам можно сделать вывод, что в МЮ не идут топ игроки, а среди тренеров идут такие как Тен Хаг. То что у них был Фергюсон это скорее всего везение и теперь они хотят увидеть Фергюсона в Тен Хаге. Фергюсон тоже хочет в это верить, так как ему вероятно тоже надоело как меняют тренеров и пора тренеру дать шанс и пусть это будет Тен Хаг. Но учитывая какое отношение у Тен Хага к МЮ, то можно сделать вывод что команда сама по себе заиграет и ему ничего не нужно делать и можно даже совершать бездумные трансферы. На самом деле клуб запустил вредителя в команду и пытается из него вылепить то во что они хотят верить, но это не факт и скорее всего заблуждение.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ A.S.A (раскрыть)
02 сентября в 20:24, ред.
Со всем согласен, но они тоже опозорятся.
У Саутгейта так вообще был полный доступ к игрокам АПЛ в сборной Англии, а в МЮ такой роскоши не будет.
Честно МЮ можно только посочувствовать. Так как нет тренера который их вытащил бы из этой ямы. Так как очень много необдуманных действий совершает МЮ и дело не только в назначении физрука на должность босса, в том числе отношение к трансферной политике, отсутствие потолка зарплат, гниющий стадион и т.д. Чтобы поднять клуб нужно сказочное чудо, а жизнь это не всегда сказка.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Хитрый Лис (раскрыть)
02 сентября в 20:15, ред.
Так и трофеи Тен Хага не вспомнят. Кто-то помнит выигранный Кубок Англии при Ван Гале? А Кубок Лиги при Жозе? А Кубок ЛЕ при Жозе. Второсортные трофеи никто не помнит, так как любители футбола смотрят только топовые матчи, а глоры болеют за топовые команды.
Ну выиграл Тен Хаг Кубок Англии и Кубок Лиги это ничего не означает, так как на шаг МЮ не сдвинулся, все тоже самое только в профиль. Да и при Сульшере команда играла лучше, а токсичности было меньше при Жозе.
При Тен Хаге команда набрала все негативное что могло быть у команды. Токсичность и отсутствие игры. А эти смешные трофеи не нужны болельщикам МЮ, а они нужнее командам из дна таблицы.
A.S.A
A.S.A
02 сентября в 18:58
Не послушал ЭТХ мудрого и опытного соотечественника Луи ван Гала, взял ношу не по себе, теперь скорее всего попрут с позором из МЮ! Работа в Аяксе сильно отличается от работы в любом из клубов АПЛ, не говоря уже о грандах! Во-первых спрос другой, во-вторых местные игроки не будут марионетками, если их что-то не устраивает, отсюда такие ситуации как с Санчо и Рэшфордом
Для МЮ лучше сейчас избавиться от ЭТХ и взять условного Поттера или даже Саутгейта и пока есть время на международные паузы, новый тренер сможет проработать какие либо наработки.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
02 сентября в 17:36
Для кого как. Лично для меня важнее трофеи, а не качество футбола. Трофеи останутся, а игра забудется. Через 20 лет, что вспомнят: трофеи тен Хага или футбол Сульшера? Сульшер, который критикует тен Хага, что выиграл?? Занимал 2-е место в АПЛ, был в финале ЛЕ. И что? тен Хаг хоть выиграл 2 трофея, причем впервые для МЮ за 6 лет. Что важнее: быть условным Арсеналом, который постоянно занимает высокие места, но остается без трофеев, или быть нынешним МЮ, который может выиграть трофеи, но на дистанции плох?

тен Хага уволят. Это вопрос времени. Но я уже говорил, что для МЮ ничего не изменится. Возможно, с новым тренером выдадут мощный старт, но потом вернутся на свое место.
shlomo2
shlomo2
02 сентября в 17:25
Жалко Сэра Алекса.... как он смотрит такую игру МЮ....
Alex_67
Alex_67
02 сентября в 17:15
Почему болельщики терпят во главе МЮ этого человека? Давно бы могли устроить ему вырванные годы. Есть множество способов - например оскорбительные баннеры или кричалки. Тен Хаг их сто процентов заслуживает.
Grizly88
Grizly88
02 сентября в 16:46
Гарри потер махнул бы палочкой произнес заклинание и Мю выиграл бы Апл
Carradona
Carradona
02 сентября в 16:20
Оставьте мужика в покое, пусть тренирует еще 50 лет!

А Роналду сразу понял, что Тен Хаг физрук и гнилой человечек.
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