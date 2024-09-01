Деку собирается покинуть «Барселону»

Деку намерен покинуть должность спортивного директора «Барселоны».
Португалец очень разочарован тяжелыми условиями, в которых ему приходится работать в клубе.
Деку намерен покинуть должность спортивного директора «Барселоны».
Португалец очень разочарован тяжелыми условиями, в которых ему приходится работать в клубе.
Не достоин он Барселоны.
Как только появились трудности, сразу побежали крысы. Ничего, чем быстрее грызуны разбегутся, тем лучше.
Не достоин он Барселоны.
Как только появились трудности, сразу побежали крысы. Ничего, чем быстрее грызуны разбегутся, тем лучше.