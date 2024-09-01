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Деку собирается покинуть «Барселону»

вчера, 20:59

Деку намерен покинуть должность спортивного директора «Барселоны».

Португалец очень разочарован тяжелыми условиями, в которых ему приходится работать в клубе.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 21:44
Наворотил делов небось и сваливает
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 21:38
Вынудили беднягу влезать в финансовые рамки? А он хотел проворачивать трансферы на 80 млн каждый день, и класть в карман по 10 лямов с каждого переплатой?
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:33
Скатертью дорога...
Не достоин он Барселоны.
Как только появились трудности, сразу побежали крысы. Ничего, чем быстрее грызуны разбегутся, тем лучше.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 21:32
Мешки чтоль грузит?.. 🤔😂
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:16
Непонятно как он вообще там работает в таких условиях
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:02
Перетрудился бедный)) На стройку пойдёт наверное)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:00
Что ли сильно переработался !
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