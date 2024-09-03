Гендиректор «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о доверии к тен Хагу

Генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада сообщил, что клуб по-прежнему доверяет главному тренеру Эрику тен Хагу.
Продолжаем ли мы верить в Эрика тен Хага? Несомненно! Считаем, что Эрик нам подходит, мы его поддерживаем.
МЮ идет на 14-м месте в АПЛ.
Редклифф на глазах наивных фанов Муфк выглядел как спасителем. Но первым же делом как приступил к работе, уволил несколько сот техперсоналов и тех кто работает удаленно. Этого человека спортивные достижение клуба вообще не интересует, иначе как можно объяснить продление этого физрука который за два года купил игроков за свыше 500 миллионов и закончил 8 месте, отрицательным балансом?....хотя, его не продлили, просто забыли уволить, и контракт продлился. Рэтклифф знатный скряга......
Редклифф на глазах наивных фанов Муфк выглядел как спасителем. Но первым же делом как приступил к работе, уволил несколько сот техперсоналов и тех кто работает удаленно. Этого человека спортивные достижение клуба вообще не интересует, иначе как можно объяснить продление этого физрука который за два года купил игроков за свыше 500 миллионов и закончил 8 месте, отрицательным балансом?....хотя, его не продлили, просто забыли уволить, и контракт продлился. Рэтклифф знатный скряга......
Иначе никак не объяснить, тем более продлили Тен Хага. И сейчас Тен Хаг манипулирует руководством МЮ, так как в случае увольнения будет неустойка. А когда продлевали контракт Рэтклиффу стоило подумать об этом.
Деньги на новое усиление в ТО тоже под вопросом, любой уважающий себя тренер будет требовать денег на усиление, а МЮ все спустил на Тен Хага.
Иначе никак не объяснить, тем более продлили Тен Хага. И сейчас Тен Хаг манипулирует руководством МЮ, так как в случае увольнения будет неустойка. А когда продлевали контракт Рэтклиффу стоило подумать об этом.
Деньги на новое усиление в ТО тоже под вопросом, любой уважающий себя тренер будет требовать денег на усиление, а МЮ все спустил на Тен Хага.