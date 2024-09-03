Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Гендиректор «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о доверии к тен Хагу

вчера, 10:11

Генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада сообщил, что клуб по-прежнему доверяет главному тренеру Эрику тен Хагу.

Продолжаем ли мы верить в Эрика тен Хага? Несомненно! Считаем, что Эрик нам подходит, мы его поддерживаем.

МЮ идет на 14-м месте в АПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тен Хаг в МЮ совершает преступление против футбола. Клубу нужен Гарри Поттер
02 сентябряВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии20
СлухиДеку собирается покинуть «Барселону»
01 сентября
Юран сообщил о желании вернуться к работе
27 августа
Владелец «Челси» ещё хуже, чем боссы «Барселоны» и МЮ. В футболе коллекция ужасных директоров
22 августаВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии2
Большой вызов для самого «тёплого» клуба Бундеслиги. Потеряли тренера, который посвятил команде треть века
22 августаОлег Лыткин в блоге Тренерская доля
Талалаев дал комментарий касательно своего будущего
12 августа
Сортировать
Все комментарии
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:14
Аякс при нем и МЮ как небо и земля
112910415
112910415
вчера в 11:05
Эрик вам подходит ? Отлично ! Гнать его и не надо.
Чудесным сторожем будет при клубном магазине !
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:58, ред.
Просто нет кандидатов которые бы согласись возглавить МЮ. РВН не продержится и месяца на этом посту, если результаты не улучшатся. Да и менять шило на мыло нет смысла.
Иначе никак не объяснить, тем более продлили Тен Хага. И сейчас Тен Хаг манипулирует руководством МЮ, так как в случае увольнения будет неустойка. А когда продлевали контракт Рэтклиффу стоило подумать об этом.
Деньги на новое усиление в ТО тоже под вопросом, любой уважающий себя тренер будет требовать денег на усиление, а МЮ все спустил на Тен Хага.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:50
Такое ощущение, что лысый держит их семьи в заложниках. Иначе я отказываюсь понимать, почему он ещё не уволен....

Редклифф на глазах наивных фанов Муфк выглядел как спасителем. Но первым же делом как приступил к работе, уволил несколько сот техперсоналов и тех кто работает удаленно. Этого человека спортивные достижение клуба вообще не интересует, иначе как можно объяснить продление этого физрука который за два года купил игроков за свыше 500 миллионов и закончил 8 месте, отрицательным балансом?....хотя, его не продлили, просто забыли уволить, и контракт продлился. Рэтклифф знатный скряга......
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:48, ред.
Омар Беррада - Ваше доверие полнейшая белиберда !)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:39
Самое худшее для мю будет, если вдруг у них щас будет серия из 2-3 побед и Хаага оставят, да ещё и продлят с ним контракт)
nw89xt4bw3ju
nw89xt4bw3ju
вчера в 10:36
Не знаю как этот Омар, но я в деда Мороза и то больше верю, чем в 10-го Хага
ProKop92
ProKop92
вчера в 10:18
Нет причин недоверять лысым)
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:16
Хотят, пусть верят - хозяин барин
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 