Гендиректор «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о доверии к тен Хагу

Генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада сообщил, что клуб по-прежнему доверяет главному тренеру .

Продолжаем ли мы верить в Эрика тен Хага? Несомненно! Считаем, что Эрик нам подходит, мы его поддерживаем.