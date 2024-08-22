Владелец «Челси» ещё хуже, чем боссы «Барселоны» и МЮ. В футболе коллекция ужасных директоров

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сегодня, 13:57

Социопаты с деньгами захватили власть.

Тодд Боэли, «Челси»

«Челси» после смены владельцев – худшее, что произошло с английским футболом за много лет. Даже «Ньюкасл» Майкла Эшли, даже безумные владельцы мелких клубов спрятались в уголок, когда пришел Тодд Боэли. Его ненависть к футболистам оказалось заразной. Тренер Мареска заявил, что ему плевать на судьбу двух десятков футболистов, которых вывели за рамки короткой заявки. Энцо сделал это заявление о Стерлинге и компании. Но все умные из основы «Челси» понимают – сами могут оказаться на месте Чилуэлла и Галлахера. Конор вырос рядом с базой «Челси», вся его семья – фанаты клубы. Но англичанина лучше принимают в «Атлетико», чем дома. Боэли не понимает футбол, не понимает его важность для британцев. «Челси» творит такие вещи, что в ФИФА меняют законы, чтобы их остановить. Так было с массовыми арендами.

Так было с контрактами на восемь лет. Так случится с трансферной каруселью в АПЛ – клубы завышают стоимость игроков, чтобы получить фиктивный «доход». И страшно, если команда Марески начнет побеждать. Тогда Боэли заявит, что нарушать законы здорово, а не считать футболистов людьми – идеальный подход. Хаос, который американец создал в АПЛ , ещё обернется против всей лиги. Расследуют сделки Грановской времен Абрамовича на предмет нарушений. И представьте, сколько всего накопают позже на Боэли с хаотичными трансферами. У «Челси» 5 вратарей, не считая Кепы. Только Боэли мог заплатить 55 млн евро с бонусами за нестабильного Феликса. Это уже давно не смешно.

Жоан Лапорта и Деку, «Барселона»

Возможно, парочка войдет в историю каталонцев, если добьют клуб и отправят в Сегунду. Держатся из последних сил. Фанаты должны благодарить главу Ла Лиги Тебаса и испанские власти, что закрывают глаза на «рычаги Лапорты». Позволяли спасти «больше, чем клуб». «Барселона» — политический проект для Каталонии. Даже король Испании вместе с премьер-министром заинтересованы, чтобы великий клуб не пережил банкротство. Но Лапорта злоупотребляет добротой окружающих. Простой пример. В прошлом сезоне у «Барселоны» шесть трансферов. Пятеро новичков уже покинули клуб, включительно с Гюндоганом, одним из лучших футболистов команды. Левандовски и Де Йонг останутся сейчас, но могут уйти через год.

Ведь у «Барселоны» огромные проблемы с регистрацией новичков из-за диких зарплат. Но кто выдал контракт Роберту? Лапорта. Жоан подписал Ольмо, хотя плеймейкер «Лейпцига» пропускает половину матчей из-за травм. Деку не смог убедить Уильямса из «Атлетика», а теперь в «Барселону» пробует вернуться Неймар. Каталонцы в раздрае. Лапорта сначала официально заявил, что Хави остается. А потом тренер в интервью рассказал правду о состоянии дел – сразу уволили. Пригласили Флика, который привык помалкивать. Но ни одна из глобальных проблем «Барселоны» за последние годы не решена. А поскольку Деку может оказаться бездарным скаутом, то рискуют зайти в такой кризис, которого в клубе не видели более полувека.

Нассер Аль-Хелаифи, ПСЖ

Были обвинения Нассера в похищении человека с применением пыток. Клубы-государства редко управляются грамотными людьми. У ПСЖ директором был Леонардо, один из худших менеджеров в истории. Теперь хитрый португалец Кампуш крутится советником вокруг президента из Катара, но вместе не делают ПСЖ здоровее. Куда клуб идет? Недавно ставили на Месси, Неймара и Мбаппе. Теперь рванули в сторону молодых футболистов. Повезло с Луисом Энрике, неплохой тренер.

Но в ПСЖ всё так запущено из-за Аль-Хелаифи, что даже с испанцем команда с Мбаппе вылетела от «Боруссии» из Дортмунда в плей-офф Лиги чемпионов. Килиан ушел бесплатно – ещё одно доказательство бездарности менеджеров. Надо было отдать француза Пересу, когда год назад Флорентино собрал деньги на трансфер. Количество мелких и крупных ошибок в ПСЖ перевалило за полсотни. Клуб, который не может зарабатывать на уровне других грандов – в Лиге 1 нет таких денег – с трудом заключили телевизионный контракт, обречен с нынешним руководством на многолетние расходы без прогресса в Лиге чемпионов.

Эрик тен Хаг, «Манчестер Юнайтед»

Именно голландец управляет спортивными процессами в МЮ . Директор Джон Мерто был ширмой, что видно по характеру трансферов «красных дьяволов». Тен Хаг требовал ребят, игравших раньше у него на родине. Но игроки, за которых «Аякс» заплатил 23 млн евро, оказались в МЮ за 263 миллиона. Вместо увольнения Эрика с позором тренеру выписали для прикрытия сильного менеджера Эшуорта. И пока Дэн не пришел к власти, тен Хаг запросил голландских ассистентов с ван Нистелроем во главе.

А затем парочку футболистов, игравших в чемпионате Нидерландов. «Манчестер Юнайтед» настолько богатый, что должен бороться за первую четверку в АПЛ , невзирая на тренера. Но тен Хаг может оказаться бездарным менеджером, отсрочит первое со времен Фергюсона чемпионство на много лет. По факту спортивный директор Эрик притащил в клуб переоцененного Антони, ссорился с Роналду и Санчо, не заметил загулы Рэшфорда. Тен Хаг слаб во всем, что важно для футбола, но не касается тактики и физической подготовки. Привычка «плохого полицейского» всё запрещать не принесла клубу прогресс и большие трофеи. Кубок Англии не оправдал расходы в много миллиардов фунтов.

Даниэл Леви, «Тоттенхэм»

В детстве Леви любил футбол. А затем вырос и полюбил сильнее деньги. Тренер Постекоглу сказал, что обычно выигрывает трофей во втором сезоне в новом клубе. Сразу нарвался на шутки, что в «Тоттенхэме» придется изменить привычки. Австралиец – классный тренер, но попал в клуб, где не будет здоровой атмосферы, пока управляет Леви. Даниэл не умеет вовремя прощаться с футболистами. Не научился быть наставником для хулиганов, вроде Деле Алли. «Тоттенхэм» удачно сводит бухгалтерию, но испортил золотые годы Харри Кейну. Леви — человек, который олицетворяет худшее, что предлагает мир наглых инвестиций. Его напарник и совладелец «шпор» Джо Льюис хотя бы веселый 87-летний дед. Разбалтывал секреты биржи друзьям и стюардессам, за что старика судят в США . А Леви надо осудить за ненависть к победам в футболе.