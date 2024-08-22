Владелец «Челси» ещё хуже, чем боссы «Барселоны» и МЮ. В футболе коллекция ужасных директоров

Социопаты с деньгами захватили власть.
Тодд Боэли, «Челси»
«Челси» после смены владельцев – худшее, что произошло с английским футболом за много лет. Даже «Ньюкасл» Майкла Эшли, даже безумные владельцы мелких клубов спрятались в уголок, когда пришел Тодд Боэли. Его ненависть к футболистам оказалось заразной. Тренер Мареска заявил, что ему плевать на судьбу двух десятков футболистов, которых вывели за рамки короткой заявки. Энцо сделал это заявление о Стерлинге и компании. Но все умные из основы «Челси» понимают – сами могут оказаться на месте Чилуэлла и Галлахера. Конор вырос рядом с базой «Челси», вся его семья – фанаты клубы. Но англичанина лучше принимают в «Атлетико», чем дома. Боэли не понимает футбол, не понимает его важность для британцев. «Челси» творит такие вещи, что в ФИФА меняют законы, чтобы их остановить. Так было с массовыми арендами.
Так было с контрактами на восемь лет. Так случится с трансферной каруселью в АПЛ – клубы завышают стоимость игроков, чтобы получить фиктивный «доход». И страшно, если команда Марески начнет побеждать. Тогда Боэли заявит, что нарушать законы здорово, а не считать футболистов людьми – идеальный подход. Хаос, который американец создал в АПЛ, ещё обернется против всей лиги. Расследуют сделки Грановской времен Абрамовича на предмет нарушений. И представьте, сколько всего накопают позже на Боэли с хаотичными трансферами. У «Челси» 5 вратарей, не считая Кепы. Только Боэли мог заплатить 55 млн евро с бонусами за нестабильного Феликса. Это уже давно не смешно.
Жоан Лапорта и Деку, «Барселона»
Возможно, парочка войдет в историю каталонцев, если добьют клуб и отправят в Сегунду. Держатся из последних сил. Фанаты должны благодарить главу Ла Лиги Тебаса и испанские власти, что закрывают глаза на «рычаги Лапорты». Позволяли спасти «больше, чем клуб». «Барселона» — политический проект для Каталонии. Даже король Испании вместе с премьер-министром заинтересованы, чтобы великий клуб не пережил банкротство. Но Лапорта злоупотребляет добротой окружающих. Простой пример. В прошлом сезоне у «Барселоны» шесть трансферов. Пятеро новичков уже покинули клуб, включительно с Гюндоганом, одним из лучших футболистов команды. Левандовски и Де Йонг останутся сейчас, но могут уйти через год.
Ведь у «Барселоны» огромные проблемы с регистрацией новичков из-за диких зарплат. Но кто выдал контракт Роберту? Лапорта. Жоан подписал Ольмо, хотя плеймейкер «Лейпцига» пропускает половину матчей из-за травм. Деку не смог убедить Уильямса из «Атлетика», а теперь в «Барселону» пробует вернуться Неймар. Каталонцы в раздрае. Лапорта сначала официально заявил, что Хави остается. А потом тренер в интервью рассказал правду о состоянии дел – сразу уволили. Пригласили Флика, который привык помалкивать. Но ни одна из глобальных проблем «Барселоны» за последние годы не решена. А поскольку Деку может оказаться бездарным скаутом, то рискуют зайти в такой кризис, которого в клубе не видели более полувека.
Нассер Аль-Хелаифи, ПСЖ
Были обвинения Нассера в похищении человека с применением пыток. Клубы-государства редко управляются грамотными людьми. У ПСЖ директором был Леонардо, один из худших менеджеров в истории. Теперь хитрый португалец Кампуш крутится советником вокруг президента из Катара, но вместе не делают ПСЖ здоровее. Куда клуб идет? Недавно ставили на Месси, Неймара и Мбаппе. Теперь рванули в сторону молодых футболистов. Повезло с Луисом Энрике, неплохой тренер.
Но в ПСЖ всё так запущено из-за Аль-Хелаифи, что даже с испанцем команда с Мбаппе вылетела от «Боруссии» из Дортмунда в плей-офф Лиги чемпионов. Килиан ушел бесплатно – ещё одно доказательство бездарности менеджеров. Надо было отдать француза Пересу, когда год назад Флорентино собрал деньги на трансфер. Количество мелких и крупных ошибок в ПСЖ перевалило за полсотни. Клуб, который не может зарабатывать на уровне других грандов – в Лиге 1 нет таких денег – с трудом заключили телевизионный контракт, обречен с нынешним руководством на многолетние расходы без прогресса в Лиге чемпионов.
Эрик тен Хаг, «Манчестер Юнайтед»
Именно голландец управляет спортивными процессами в МЮ. Директор Джон Мерто был ширмой, что видно по характеру трансферов «красных дьяволов». Тен Хаг требовал ребят, игравших раньше у него на родине. Но игроки, за которых «Аякс» заплатил 23 млн евро, оказались в МЮ за 263 миллиона. Вместо увольнения Эрика с позором тренеру выписали для прикрытия сильного менеджера Эшуорта. И пока Дэн не пришел к власти, тен Хаг запросил голландских ассистентов с ван Нистелроем во главе.
А затем парочку футболистов, игравших в чемпионате Нидерландов. «Манчестер Юнайтед» настолько богатый, что должен бороться за первую четверку в АПЛ, невзирая на тренера. Но тен Хаг может оказаться бездарным менеджером, отсрочит первое со времен Фергюсона чемпионство на много лет. По факту спортивный директор Эрик притащил в клуб переоцененного Антони, ссорился с Роналду и Санчо, не заметил загулы Рэшфорда. Тен Хаг слаб во всем, что важно для футбола, но не касается тактики и физической подготовки. Привычка «плохого полицейского» всё запрещать не принесла клубу прогресс и большие трофеи. Кубок Англии не оправдал расходы в много миллиардов фунтов.
Даниэл Леви, «Тоттенхэм»
В детстве Леви любил футбол. А затем вырос и полюбил сильнее деньги. Тренер Постекоглу сказал, что обычно выигрывает трофей во втором сезоне в новом клубе. Сразу нарвался на шутки, что в «Тоттенхэме» придется изменить привычки. Австралиец – классный тренер, но попал в клуб, где не будет здоровой атмосферы, пока управляет Леви. Даниэл не умеет вовремя прощаться с футболистами. Не научился быть наставником для хулиганов, вроде Деле Алли. «Тоттенхэм» удачно сводит бухгалтерию, но испортил золотые годы Харри Кейну. Леви — человек, который олицетворяет худшее, что предлагает мир наглых инвестиций. Его напарник и совладелец «шпор» Джо Льюис хотя бы веселый 87-летний дед. Разбалтывал секреты биржи друзьям и стюардессам, за что старика судят в США. А Леви надо осудить за ненависть к победам в футболе.
Целью «Тоттенхэма» никогда не будет результат на поле. Жаль прекрасных футболистов, потративших на клуб столько сил. У «шпор» не будет порядка, пока нет сильного спортивного директора. А такая фигура не появится, босс не допустит. Леви такой, как Боэли, только с британским акцентом. Не важно, сколько приличных игроков завербовали. Сон и Ромеро не изменят порядки в клубе, где правит мужчина, который считает себя гангстером в дорогом пиджаке из фильмов Гая Ричи. Тролль Джейми Варди прав. У «Лестера» есть чемпионство в АПЛ, а «Тоттенхэм» без титула.
Одним из факторов приглашения немца в команду послужил его бенефис в Баварии и 6 трофеев, включая победу в ЛЧ, ........... если скажем в 2008 году Ляпорту также бы примал решения с назначением тренера, то мы бы увидели бы Моуриньо, а не Гвардиолу, фактор победы в ЛЧ имел бы как и сейчас значение.
С другой стороны Ляпорту давал шанс своим скажем Кумана не он назначал, но предоставил ему возможность изменить ситуацию, Хави тоже получил свой шанс, понял что как раньше не получается со своим покорить ЛЧ, ведь титул как мы понимаем не тот кубок который он ожидает, по этому пошел вобанк и назначил опытного специалиста бравшего недавно этот трофей, который был свободен из возможных кандидатов.
С Гюндоганом все же надо сказать что Барселона не стала лучше, результаты ухудшились, его опыт не слишком помог, единственный плюс вышли в 1/4 финала ЛЧ, при этом уже по середине сезона пошатнулась кресло под Хави, означает лишь то что это был провальный трансфер, его плюс как всегда было то что он пришел свободным игроком.......... и сейчас выгоды не будет говорят он уходит свободным игроком, то есть если он вернется в Ман Сити нельзя было взять несколько десятков лямов с них? Возможно его приход и повлиял на атмосферу в команде и Флик который возможно знает его по сборной решил просто избавиться от него, как от будущей проблемы?.......... Левандовский остался хотя ему 36 но он его хорошо знает по Баварии.....и потом многие трансферы были куплены при Хави, по этому некоторые футболисты и не нужны оказались его сменщику...... тут да опять поспешили не подумав а нужны ли эти игроки будут если с Хави все же придется расстаться.......
Я понимаю желание может Гвардиолы помочь из далека своему бывшему клубу предложив уже двух игроков Ферана Торреса и после Гюндогана, но в итоге эти трансферы не принесли никакой пользы клубу, оказались медвежьей услугой, ......... отдали бы из Ман Сити Родри или Де Брюйне если бы у Барсы были бы деньги? думаю вряд ли Пеп с ними бы расстался.......лучших он не отдает и то Торрес ему просто оказался не нужен а Гюндоган стал бы свободным агентом, 33 летний футболист....по этому они и оказались на камп ноу..........
Сейчас тоже с покупкой Ольмо поспешили, говорят он уходил из клуба когда был еще в академии поняв, что он не сможет выиграть конкуренцию выбрал путь через хорватский футбол.......на евро в составе сборной был все же игроком замены, который удачно просто выступил на чемпионате как и вся команда, так как Гави получил травму....... да в свое время уже возвращали воспитанников Пике и Фабрегаса........... но сумма в 55 лямов за такого футболиста очень высокая, осбенно тот факт что он сам ушел из академии, игрок не основного состава на начало Евро и в то время когда у клуба есть некоторые финансовые трудности и то что они сразу его не смогут зарегистрировать......... уже трансфер в подвешенном состоянии под большим вопросом........ Да тут опять вопросы будут к Деку и Ляпорту, да и к Флику тоже раз он все же одобрил его приход надеясь на его опыт в бундеслиге, если Дани не блеснет в команде.
PS на счет Леви....... раньше его ругали за то что он избавлялся от лидеров продавая как скажем Модрича Бэйла, но сейчас упустил якобы выгоды с Делли Алли и Харри Кейном, .......наконец Леви решил создать хороший проект не продавая лидеров, купив Сона, что позволило клубу выступать в ЛЧ и дойти до финала ЛЧ, не портя отношения с Почеттиной не разрушая его проект....как и тут его начали упрекать только за то что он не слишком был активен на трансферах....... после он приглашал опытных тренеров Моуриньо, Конте.....но эффекта это не дало..........может вопрос в том что это Тоттенхэм и сколько бы не тратил и кого не назначай......... клуб так и не добивается успеха.
Одним из факторов приглашения немца в команду послужил его бенефис в Баварии и 6 трофеев, включая победу в ЛЧ, ........... если скажем в 2008 году Ляпорту также бы примал решения с назначением тренера, то мы бы увидели бы Моуриньо, а не Гвардиолу, фактор победы в ЛЧ имел бы как и сейчас значение.
С другой стороны Ляпорту давал шанс своим скажем Кумана не он назначал, но предоставил ему возможность изменить ситуацию, Хави тоже получил свой шанс, понял что как раньше не получается со своим покорить ЛЧ, ведь титул как мы понимаем не тот кубок который он ожидает, по этому пошел вобанк и назначил опытного специалиста бравшего недавно этот трофей, который был свободен из возможных кандидатов.
С Гюндоганом все же надо сказать что Барселона не стала лучше, результаты ухудшились, его опыт не слишком помог, единственный плюс вышли в 1/4 финала ЛЧ, при этом уже по середине сезона пошатнулась кресло под Хави, означает лишь то что это был провальный трансфер, его плюс как всегда было то что он пришел свободным игроком.......... и сейчас выгоды не будет говорят он уходит свободным игроком, то есть если он вернется в Ман Сити нельзя было взять несколько десятков лямов с них? Возможно его приход и повлиял на атмосферу в команде и Флик который возможно знает его по сборной решил просто избавиться от него, как от будущей проблемы?.......... Левандовский остался хотя ему 36 но он его хорошо знает по Баварии.....и потом многие трансферы были куплены при Хави, по этому некоторые футболисты и не нужны оказались его сменщику...... тут да опять поспешили не подумав а нужны ли эти игроки будут если с Хави все же придется расстаться.......
Я понимаю желание может Гвардиолы помочь из далека своему бывшему клубу предложив уже двух игроков Ферана Торреса и после Гюндогана, но в итоге эти трансферы не принесли никакой пользы клубу, оказались медвежьей услугой, ......... отдали бы из Ман Сити Родри или Де Брюйне если бы у Барсы были бы деньги? думаю вряд ли Пеп с ними бы расстался.......лучших он не отдает и то Торрес ему просто оказался не нужен а Гюндоган стал бы свободным агентом, 33 летний футболист....по этому они и оказались на камп ноу..........
Сейчас тоже с покупкой Ольмо поспешили, говорят он уходил из клуба когда был еще в академии поняв, что он не сможет выиграть конкуренцию выбрал путь через хорватский футбол.......на евро в составе сборной был все же игроком замены, который удачно просто выступил на чемпионате как и вся команда, так как Гави получил травму....... да в свое время уже возвращали воспитанников Пике и Фабрегаса........... но сумма в 55 лямов за такого футболиста очень высокая, осбенно тот факт что он сам ушел из академии, игрок не основного состава на начало Евро и в то время когда у клуба есть некоторые финансовые трудности и то что они сразу его не смогут зарегистрировать......... уже трансфер в подвешенном состоянии под большим вопросом........ Да тут опять вопросы будут к Деку и Ляпорту, да и к Флику тоже раз он все же одобрил его приход надеясь на его опыт в бундеслиге, если Дани не блеснет в команде.
PS на счет Леви....... раньше его ругали за то что он избавлялся от лидеров продавая как скажем Модрича Бэйла, но сейчас упустил якобы выгоды с Делли Алли и Харри Кейном, .......наконец Леви решил создать хороший проект не продавая лидеров, купив Сона, что позволило клубу выступать в ЛЧ и дойти до финала ЛЧ, не портя отношения с Почеттиной не разрушая его проект....как и тут его начали упрекать только за то что он не слишком был активен на трансферах....... после он приглашал опытных тренеров Моуриньо, Конте.....но эффекта это не дало..........может вопрос в том что это Тоттенхэм и сколько бы не тратил и кого не назначай......... клуб так и не добивается успеха.