Неймар не появится на поле ещё два месяца. Его восстановление затянулось

Восстановление после разрыва крестообразной связки нападающего «Аль-Халяля» Неймара затянулось.
По данным источника, бразилец будет залечивать травму ещё два месяца. Неймар не выходил на поле с октября прошлого года.
Восстановление после разрыва крестообразной связки нападающего «Аль-Халяля» Неймара затянулось.
По данным источника, бразилец будет залечивать травму ещё два месяца. Неймар не выходил на поле с октября прошлого года.
А лично мне очень бы хотелось этого.
А лично мне очень бы хотелось этого.
Ну так иногда и ради денег будет выходить на поле.
Ну так иногда и ради денег будет выходить на поле.