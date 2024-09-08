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Неймар не появится на поле ещё два месяца. Его восстановление затянулось

вчера, 18:14

Восстановление после разрыва крестообразной связки нападающего «Аль-Халяля» Неймара затянулось.

По данным источника, бразилец будет залечивать травму ещё два месяца. Неймар не выходил на поле с октября прошлого года.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:33, ред.
Я "боюсь" другого. Парню "понравится" филонить на больничной койке, и когда нужно будет выходить на поле и доказывать, что ты тот самый классный футболист, который был до травмы, вернуться на прежний уровень ему будет уже не суждено. Снова тренироваться, заниматься физикой, стремиться к новым высотам...
А лично мне очень бы хотелось этого.
happy 50
happy 50
вчера в 19:04
Неймар - это уже не про футбол . Карьеру он свою закончил несколько лет назад . Забил около 500 голов. В юности он был в числе лучших игроков всех времен . Сейчас - типичный бразилец . Он не будет как Роналдо ,который ведет серьезную жизнь . Он будет пить , курить . Бизнесом заниматься , по женщинам бегать . Человек он богатый и ему не нужно заниматься футболом уже .до 39 как Роналду бегать не будет
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:25
Да оставьте его уже в покое, он наигрался и для себя мысленно давно закончил карьеру. Просто где-то там числиться, что в команде, чтобы деньги капали, в казино то надо играть на что-то.
7hhgx9xnjkb4
7hhgx9xnjkb4
вчера в 18:19
Неймар уже походу завершил карьеру.
Ну так иногда и ради денег будет выходить на поле.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:19
Красавчик Неймар, лучший трансфер саудитии)))
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