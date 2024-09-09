В конце матча Португалии и Шотландии на поле выбежал фанат

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вчера, 09:44

Сборная Португалии обыграла команду Шотландии в матче Лиги наций (2:1).

В конце встречи португальцы пытались развить одну из своих атак, в это время на поле выбежал болельщик, пожелавший приблизиться к нападающему . С первой попытки у фаната это не получилось, стюард также поскользнулся и не смог оперативно проводить нарушителя за пределы поля. Со второй попытки фанат почти смог осуществить задуманное, но работники стадиона задержали хулигана. Сам футболист какой-либо реакции не показал.