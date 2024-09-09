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В конце матча Португалии и Шотландии на поле выбежал фанат

вчера, 09:44
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 1Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Сборная Португалии обыграла команду Шотландии в матче Лиги наций (2:1).

В конце встречи португальцы пытались развить одну из своих атак, в это время на поле выбежал болельщик, пожелавший приблизиться к нападающему Криштиану Роналду. С первой попытки у фаната это не получилось, стюард также поскользнулся и не смог оперативно проводить нарушителя за пределы поля. Со второй попытки фанат почти смог осуществить задуманное, но работники стадиона задержали хулигана. Сам футболист какой-либо реакции не показал.

В конце матча Португалии и Шотландии на поле выбежал фанат

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 12:31
Заметил их стюарды постоянно подскальзываются и бегать совсем не умеют, где их только берут.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:53
Фанат решил порадоваться и поздравить Роналду.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:52
От вида Роналду болельщику просто снесло голову, вот он и выбежал к нему прямо на поле. Вывод - плохо сработали службы, отвечающие за безопасность.
Гость
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