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От легенды «Зенита» до одного из лучших игроков в истории. Известные футболисты, которые болели за «Арсенал» с детства

29 августа 2024, 16:30
Халк
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Погба Поль
Погба Поль
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Азар Эден
Азар Эден
Нападающий
Бэйл Гарет
Бэйл Гарет
Нападающий

Многих привлекал футбол «канониров».

Бывшие звёзды «Барселоны», «Челси» и «Тоттенхэма» входят в число великих игроков, о которых вы, возможно, не знали, что они болеют за «Арсенал».

«Канониры» — один из крупнейших клубов на планете с огромной фан-базой, охватывающей все континенты. Прочесав интернет, нам удалось найти девять великих игроков, которые поддерживают «Арсенал».

Гарет Бэйл

Учитывая его статус великого игрока современного «Тоттенхэма», Бэйл дипломатично воздержался от открытого объявления себя болельщиком «Арсенала».

Однако, когда в 2015 году во время интервью на шоу El Larguero Cadena Ser его спросили, за какую команду Премьер-Лиги он болел в детстве, он назвал «Арсенал»:

Раньше мне очень нравился «Арсенал». Но когда я перешёл в «Тоттенхэм», они мне, конечно, стали нравиться меньше — но я действительно восхищался Тьерри Анри и Патриком Виейра. Они были невероятны.

Давид Алаба

Защитник мадридского «Реала» в интервью изданию Bild в 2019 году признался:

Да, в детстве я был болельщиком «Арсенала». Если вы в детстве болели за «Арсенал», то в каком-то смысле останетесь фанатом этого клуба на всю жизнь.

За свою профессиональную карьеру Алаба восемь раз выходил на поле против клуба, за который он болел в детстве, и всё это во время выступлений за мюнхенскую «Баварию».

Шесть из них были двухматчевыми противостояниями плей-офф Лиги чемпионов, и «Бавария» Алабы в каждом случае выходила победителем. Австриец забил гол и отдал голевую передачу во время разгрома со счетом 5:1 в 2016 году.

Алессандро Костакурта

Легендарный итальянский центральный защитник за всю свою игровую карьеру выступал только за «Милан» (за исключением аренды в «Монце»), но в 1996 году у него была возможность присоединиться к «Тоттенхэму», от которой он отказался отчасти из-за своей любви к «канонирам».

В официальной программке матча легенд «Арсенала» и «Милана» в 2016 году Костакурта сказал:

Мысль о жизни в Лондоне была очень захватывающей. Но я в конце концов отказался, и знаете почему? Потому что я не мог предать свою английскую любовь. Правда в том, что я был ярым фанатом «Арсенала» с самого детства, и играть за «наших» непримиримых соперников было бы изменой государственного уровня.

Когда я был моложе, мне нравилась футболка «Арсенала», стадион и некоторые игроки 1980-х, такие как Лиам Брэди. И я всегда шёл против течения. Все мои друзья были болельщиками «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуля», поэтому я выбрал «Арсенал» и никогда не менял своего мнения.

Эден Азар

Бельгийский вингер, возможно, и стал героем на «Стэмфорд Бридж», но он признался, что в юности ему больше нравился «Арсенал».

В интервью On The Front Foot в 2019 году Азар рассказал:

Когда я был маленьким, больше всего я следил за сборной Франции. Для меня игроками, на которых я равнялся, были Зинедин Зидан и Тьерри Анри, и мне трудно в этом признаться из-за моих отношений с «Челси», но в то время мне очень нравилась команда «Арсенал».

У них были такие игроки, как Робер Пирес, [Сильвен] Вильтор и [Патрик] Виейра, так что в детстве я в основном следил за французскими игроками.

Поль Погба

Азар был не единственным топовым игроком десятых годов, который боготворил Анри и впоследствии болел за «Арсенал».

В 2020 году в официальном подкасте «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заявил:

Я буду честен. Поначалу я был фанатом «Арсенала» — очевидно, из-за всех французских игроков, понимаете. Мы с братом были болельщиками «канониров», но другой мой брат был фанатом «Манчестер Юнайтед».

Я не мог ничего сказать, потому что я любил Анри и из-за него я был болельщиком «Арсенала».

Халк

Вы, несомненно, помните этого массивного бразильца по выступлениям в составе «Зенита». В конце концов он признался, что его мечтой было играть в Англии, но, к сожалению, она так и не осуществилась.

В 2017 году Халк сказал португальскому каналу Sport TV:

Это всегда было мечтой [играть в Английской Премьер-Лиге]. Это очень конкурентный чемпионат, там стадионы полны на каждой игре, независимо от того, какая команда играет.

Я всегда слежу за АПЛ и всегда поддерживал «Арсенал» из-за их стиля игры. Но, к сожалению, в последние годы они не выигрывали трофеев.

Диего Марадона

Покойный Эль Диего в 2008 году вспоминал:

Они играют в прекрасный футбол. Они защищаются и атакуют как единое целое. Я болею за «Арсенал», когда нахожусь в Англии.

Когда мне было 19 лет, они пытались купить меня и ещё одного игрока из «Архентинос Хуниорс» — примерно в то время, когда Рики Вилья и Осси Ардилес подписали контракт с «Тоттенхэмом».

Но этого не произошло. Иногда я задаюсь вопросом, что могло бы выйти из этого.

История подтвердилась. Внимательные исследователи нашли вырезку из газеты за 1982 год, в которой Марадона, как сообщается, сказал:

Я хочу играть за «Арсенал»!

Это произошло перед его переходом из «Бока Хуниорс» в «Барселону».

От легенды «Зенита» до одного из лучших игроков в истории. Известные футболисты, которые болели за «Арсенал» с детства

Ференц Пушкаш

Мы не смогли найти ни одной цитаты из первых уст от легенды мадридского «Реала», в которой он заявлял о своей поддержке «канониров», но многочисленные источники утверждают, что Пушкаш рос, болея за «Арсенал» в детстве в Венгрии. Действительно, «маленькая пушка».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Palex (раскрыть)
29 августа в 20:08
А я с этим согласен. Список отличных легионеров человек 20 содержит не меньше. Это так
Palex
Palex ответ a83xxsuu5xtz (раскрыть)
29 августа в 19:35
И Мусаевы
Palex
Palex ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 августа в 19:34
Ваши претензии, опять- таки к автору. Я Халка, легендой не называл. Я написАл, что он лучший легионер или один из лучших, в нашем чемпионате
tba75xusj4qf
tba75xusj4qf
29 августа в 19:31
Не нужно лукавить, Вагнер Лав только три раза был чемпионом в составе цска.
a83xxsuu5xtz
a83xxsuu5xtz
29 августа в 19:23
Халк украсил наш чемпионат красивой игрой, сейчас остались одни Заболотные.
5qrfa8hvaq6x
5qrfa8hvaq6x
29 августа в 18:46
Странная вещь, Вагнер послал цска, Марио тоже, лучшие игроки цска, которых в мире мало кто и знает.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Palex (раскрыть)
29 августа в 18:29
Не надо обесценивать смыли слова легенда. Не может быть в принципе легендой игрок проведший в команде 2-3 сезона, даже блестящих. Халк прекрасно отыграл 2,5 сезона в Зените, а Вагнер блистал в ЦСКА 10 сезонов. помог выиграть Кубок УЕФА, 5 чемпионств в РПЛ. Именно такие факторы и позволяют считать игрока легендой клуба. Так считают многие специалисты разных клубов и это правильно и очевидно.
Palex
Palex ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 августа в 18:22
Ну это личное мнение автора, а для истинных болельщиков и болельщиков со стажем, именно перечисленные вами игроки и есть легенды клуба. Что же касается Халка, то безусловно это лучший легионер Зенита и всего российского чемпионата на ряду с Данни, Вагнер Лавом, Кришито и ещё пару- тройки , качественных легионеров. Того же Ивановича и Думбия
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Fantazista_333 (комментарий удален) (раскрыть)
29 августа в 18:19
То, что Вагнер Лав лучший легионер в РПЛ - это не мнение болельщиков ЦСКА. Это опубликованное мнение специалистов, РФС, СМИ. К тому же статистика есть. Он единственный легионер в клубе Федотова. Играл много лет в одном клубе. Возвращался дважды по просьбе руководства. Хотел и карьеру здесь закончить, но Гинер отказал ему, т.к. ситуация кардинально изменилась. Н эти люди историей других клубов не интересуются, только по своему фанатеют. Это именно фаны, а не знатоки футбола. Так бывает.
dzvzvfv77sc5
dzvzvfv77sc5
29 августа в 17:35
Как только Вагнер в открытую послал ЦСКА и отказался возвращаться туда, то сразу стал не легендой и не аватаркой.
48mhq4nzyw2z
48mhq4nzyw2z ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 августа в 17:33
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    29 августа в 17:33
    А почему ты решил, что для меня LAV легенда клуба? Он просто лучший легионер в истории РПЛ и не более того.
    t8hxt9uzb33c
    t8hxt9uzb33c
    29 августа в 17:29
    Почему-то Вагнер легендой цска может быть, а игрок мирового уровня Халк никак легендой Зенита не может.
    cbvu6ur2fj3b
    cbvu6ur2fj3b
    29 августа в 17:22
    Не понятно тогда почему у Кандаурова долгое время на аватарке был Вагнер, а не Пономарев, Федотов или Бобров.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    29 августа в 16:42
    А я по простоте душевной думал, что легенды Зенита - это Павел Садырин, Юрий и Олег Морозовы, Василий Данилов, Анатолий Давыдов, а оказывается "массивный" госарбайтер, которому этот Зенит был нужен как мешок с деньгами. Как же девальвировался термин "легенда" клуба
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