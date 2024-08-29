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Овечкин: «Болею за „Динамо“ и верю в чемпионство»

вчера, 14:03

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о «Динамо», болельщиков которого он является.

«Динамо» в первых шести турах РПЛ показывает хорошую игру. Видел игру с «Краснодаром», было много моментов. Болею за родной клуб и верю в чемпионство.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:05
- А я болею за Факел, и верю в его чемпионство... Но... не здесь и не сейчас... Лет эдак через 50... Но всё равно - верю! Не я, так внуки мои дождутся...
lotsman
lotsman
вчера в 17:12
Всё возможно, и оно возможно станет чемпионом.
Capral
Capral ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 16:19, ред.
С чемпионством Динамо всё гораздо проще- нужен квалифицированный тренер, хотябы уровня Федотова. Потому что с Личкой- будут только серии из поражений, как с Краснодаром и со Спартаком...
2zs8tu4t7xgk
2zs8tu4t7xgk
вчера в 16:04
Как истинный динамовец болеет за родной клуб
Брулин
Брулин
вчера в 15:14
Это нормально. Люди никогда не видели Бога, но верят в него. Так же и с чемпионством Динамо
баск
баск
вчера в 14:55
Саня- молоток)
Сто лет уже, как вашингтонец, давно мультимиллионер, животик себе наел,
годы-то неумолимы..

Но своих помнит и верит в них, респект и уважуха ему большие за такое дело.
Мы тоже помним его, любим, болеем за него и верим в то, что рекорд несравненного Гретцки ему всё же покорится)
6q8d6rxk9ns6
6q8d6rxk9ns6
вчера в 14:36
Динамо свою единственную возможность бездарно упустило, вряд ли такая возможность повторится.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:28
Овечкин делает хорошую рекламу футбольному клубу Динамо. Александр лучший хоккеист мира. У него же получилось заставить хоккейный Вашингтон выиграть Кубок Стэнли. Почему бы не Личке не заставить Динамо выиграть чемпионат России по футболу. Только нужно именно заставить.
Wollet
Wollet
вчера в 14:21
Болеть напрасно никому не запрещено.
SHEARER
SHEARER
вчера в 14:17
Да не за кого ови не болеет, так пустые слова.
Capral
Capral
вчера в 14:16, ред.
Красиво говорит. А вот я, помню и другое. После чемпионского сезона Динамо-2005, Овечкин примерял форму омского Авангарда... После этого, Овечкин объяснял это разными причинами, но факт- никто не отменял. Но тут, закончился локаут и Овечкин вернулся в НХЛ.

Мама, Овечкина- Знаменитая динамовка Т.Овечкина, с первых спортивных шагов будущего знаменитого сына говорила ему: "Будешь играть- только в Динамо, как играла я"!!! Кто-то скажет- время было другое, но я, вспоминаю слова любимой актрисы Ханаевой: "Времена всегда одинаковые! Прежде, чем что-то получить- надо заслужить"!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:12, ред.
Овечкин: «Болею „Динамо“ и верю в чемпионство»
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Или это болезнь такая, или у вас опечатка))
m7nxbw6yy6yw
m7nxbw6yy6yw
вчера в 14:05
Такой шанс, который упустили в мае, теперь выпадет нескоро
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