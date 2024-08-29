Овечкин: «Болею за „Динамо“ и верю в чемпионство»

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о «Динамо», болельщиков которого он является.
«Динамо» в первых шести турах РПЛ показывает хорошую игру. Видел игру с «Краснодаром», было много моментов. Болею за родной клуб и верю в чемпионство.
Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о «Динамо», болельщиков которого он является.
«Динамо» в первых шести турах РПЛ показывает хорошую игру. Видел игру с «Краснодаром», было много моментов. Болею за родной клуб и верю в чемпионство.
Мама, Овечкина- Знаменитая динамовка Т.Овечкина, с первых спортивных шагов будущего знаменитого сына говорила ему: "Будешь играть- только в Динамо, как играла я"!!! Кто-то скажет- время было другое, но я, вспоминаю слова любимой актрисы Ханаевой: "Времена всегда одинаковые! Прежде, чем что-то получить- надо заслужить"!!!
Мама, Овечкина- Знаменитая динамовка Т.Овечкина, с первых спортивных шагов будущего знаменитого сына говорила ему: "Будешь играть- только в Динамо, как играла я"!!! Кто-то скажет- время было другое, но я, вспоминаю слова любимой актрисы Ханаевой: "Времена всегда одинаковые! Прежде, чем что-то получить- надо заслужить"!!!