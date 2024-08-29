Овечкин: «Болею за „Динамо“ и верю в чемпионство»

Хоккеист «Вашингтона» высказался о «Динамо», болельщиков которого он является.

«Динамо» в первых шести турах РПЛ показывает хорошую игру. Видел игру с «Краснодаром», было много моментов. Болею за родной клуб и верю в чемпионство.