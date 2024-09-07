Фанаты сборной Ганы устроили беспорядки после поражения от Анголы

1725711783

07 сентября 2024, 15:23

Фанаты сборной Ганы устроили беспорядки на стадионе после поражения национальной команды от Анголы в матче отбора на Кубок африканских наций (0:1).

Ангольцы забили победный гол на 90+3-й минуте. По информации источника, это вызвало хаос среди некоторых болельщиков, которые начали бросать на поле пластиковые бутылки и другие предметы. Толпа пинала всё, что попадалось на глаза, нанося ущерб стадиону.

Полиции удалось арестовать одного болельщика, участвовавшего в беспорядках, но к тому времени большая часть ущерба уже была нанесена.

Футбольную ассоциацию Ганы, вероятно, ждут санкции со стороны Африканской конфедерации футбола (КАФ). Ганские болельщики уже не в первый раз нарушают протокол безопасности.