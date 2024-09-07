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Фанаты сборной Ганы устроили беспорядки после поражения от Анголы

07 сентября 2024, 15:23

Фанаты сборной Ганы устроили беспорядки на стадионе после поражения национальной команды от Анголы в матче отбора на Кубок африканских наций (0:1).

Ангольцы забили победный гол на 90+3-й минуте. По информации источника, это вызвало хаос среди некоторых болельщиков, которые начали бросать на поле пластиковые бутылки и другие предметы. Толпа пинала всё, что попадалось на глаза, нанося ущерб стадиону.

Полиции удалось арестовать одного болельщика, участвовавшего в беспорядках, но к тому времени большая часть ущерба уже была нанесена.

Футбольную ассоциацию Ганы, вероятно, ждут санкции со стороны Африканской конфедерации футбола (КАФ). Ганские болельщики уже не в первый раз нарушают протокол безопасности.

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Все комментарии
54uxxbk54bxw
54uxxbk54bxw
07 сентября в 17:21
И так в Африке денег не хватает, а тут ещё и чинить все после погромов...
Варвар7
Варвар7
07 сентября в 15:52
Это какой то "чёрный беспредел" , по другому и не назовёшь...)
Rupertt
Rupertt
07 сентября в 15:49
Очень плохая реклама для ганского футбола. Такие беспорядки только усугубляют ситуацию и могут привести к серьёзным санкциям со стороны КАФ. Пора вспомнить о спортивном духе и уважении. Неудачи - это часть игры, и важно знать, как с ними справляться.
Alex_67
Alex_67
07 сентября в 15:37
Вот что может произойти, когда твоя сборная проигрывает. Виноваты все: футбольное поле, сооружения стадиона, припаркованные автомобили, мусорные баки.... Только не игроки.
drug01
drug01
07 сентября в 15:36
Беспорядки коснулись и их! Это уже не футбол...
STVA 1
STVA 1
07 сентября в 15:36
Долбоящеры однако! Надо уметь проигрывать!
sihafazatron
sihafazatron
07 сентября в 15:24
Хоть эта Ангола выиграла, а то основная вчера слила итальяшкам))
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