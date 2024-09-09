Тенас рассказал о причине ухода из «Барселоны»

Голкипер ПСЖ рассказал о причине ухода из «Барселоны» летом 2023 года.

Я покинул «Барсу», поскольку клуб не предложил мне продлить контракт. Я бы подписал соглашение на любых условиях, даже ушёл бы в аренду при необходимости.