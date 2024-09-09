Голкипер ПСЖ Арнау Тенас рассказал о причине ухода из «Барселоны» летом 2023 года.
Я покинул «Барсу», поскольку клуб не предложил мне продлить контракт. Я бы подписал соглашение на любых условиях, даже ушёл бы в аренду при необходимости.
Голкипер ПСЖ Арнау Тенас рассказал о причине ухода из «Барселоны» летом 2023 года.
Я покинул «Барсу», поскольку клуб не предложил мне продлить контракт. Я бы подписал соглашение на любых условиях, даже ушёл бы в аренду при необходимости.
Смотрел матчи олимпийских игр, так там Тенас проявил себя и помог испанцам завоевать золотые медали
Смотрел матчи олимпийских игр, так там Тенас проявил себя и помог испанцам завоевать золотые медали