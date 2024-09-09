Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаФранция. Лига 1 2024/2025

Тенас рассказал о причине ухода из «Барселоны»

вчера, 15:34

Голкипер ПСЖ Арнау Тенас рассказал о причине ухода из «Барселоны» летом 2023 года.

Я покинул «Барсу», поскольку клуб не предложил мне продлить контракт. Я бы подписал соглашение на любых условиях, даже ушёл бы в аренду при необходимости.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Даниэль Алвес впервые сыграл в футбол после выхода из тюрьмы
Вчера, 14:54
Анчелотти: «Никогда не курю сигары, но у меня дома их полно – подарили»
08 сентября
Сборная России показала, как футболисты пережидают непогоду во Вьетнаме
07 сентября Видео
Промес может записать клип вместе с сыном инвестора «Юнайтед» из Дубая
07 сентября
Тренер сборной Англии не будет исполнять гимн перед матчем с Ирландией
07 сентября
Экс-игрок ЦСКА может возобновить карьеру
06 сентября
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:42
Тенас вратарь вполне приличного уровня. Да, не Тер-Штеген клнечно же, но как хорошая подмена вполне пригодился бы Барселоне, но увы, его отпустили и сделали ставку на Пенью!
Смотрел матчи олимпийских игр, так там Тенас проявил себя и помог испанцам завоевать золотые медали
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:45
Не устроил клуб по каким либо причинам - так бывает.
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:44
Если он действительно был готов подписать контракт на любых условиях или даже уйти в аренду, то его уход из Барселоны может свидетельствовать о более глубоком вопросе, связанном с внутренними вопросами клуба. Возможно, Барса была сосредоточена на других приоритетах или уже имела планы по укреплению состава, которые не включали Тенаса.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 