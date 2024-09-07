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Сборная России показала, как футболисты пережидают непогоду во Вьетнаме

07 сентября 2024, 15:47

Сборная России опубликовала видеоролик, в котором показала, как игроки пережидают непогоду во Вьетнаме.

Сегодня стало известно об отмене матча товарищеского турнира с Таиландом из-за надвигающегося на страну тайфуна «Яги». Правительство рекомендовало жителям не выходить из дома несколько дней.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:52
Сколько ж денег потрачено на "туда-сюда" ...
adekvat
adekvat
07 сентября в 17:50
Главней всего погода во Вьетнаме, а остальное
Rupertt
Rupertt
07 сентября в 16:45
Эх какой же матч сорвался, кубок кубков...
stanichnik
stanichnik
07 сентября в 16:37
Снимаю шляпу перед Даниилом и Матвеем, приятно удивили! Признаться, весьма неожиданно видеть наших футболистов, коротающих время не за ноутбуком или в телефоне, просиживая в социальных сетях, а за чтением художественной литературы и за самостоятельным изучением иностранного языка. Браво Матвей и Даниил! Ваши поклонники могут вами гордиться.
Болейте за своих, а не против чужих!
Байкал-38
Байкал-38
07 сентября в 16:35
А, у некоторых еще язык поворачивается сказать, что это РФС сделало всё, что бы отменить матч.
Типа прячутся за погоду.
Боюсь называть всё своими словами, но достаточно посмотреть на это видео.

P.S. РФС надо признать самой могущественной организацией в мире если они на погоду влияют...
kkx87tau88hy
kkx87tau88hy
07 сентября в 15:55
Как-как, наливай да пей!
Гость
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