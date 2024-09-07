Сборная России показала, как футболисты пережидают непогоду во Вьетнаме

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07 сентября 2024, 15:47

Сборная России опубликовала видеоролик, в котором показала, как игроки пережидают непогоду во Вьетнаме.

Сегодня стало известно об отмене матча товарищеского турнира с Таиландом из-за надвигающегося на страну тайфуна «Яги». Правительство рекомендовало жителям не выходить из дома несколько дней.