Сборная России показала, как футболисты пережидают непогоду во Вьетнаме

Сборная России опубликовала видеоролик, в котором показала, как игроки пережидают непогоду во Вьетнаме.
Сегодня стало известно об отмене матча товарищеского турнира с Таиландом из-за надвигающегося на страну тайфуна «Яги». Правительство рекомендовало жителям не выходить из дома несколько дней.
Типа прячутся за погоду.
Боюсь называть всё своими словами, но достаточно посмотреть на это видео.
P.S. РФС надо признать самой могущественной организацией в мире если они на погоду влияют...
Типа прячутся за погоду.
Боюсь называть всё своими словами, но достаточно посмотреть на это видео.
P.S. РФС надо признать самой могущественной организацией в мире если они на погоду влияют...
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!