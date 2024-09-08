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Анчелотти: «Никогда не курю сигары, но у меня дома их полно – подарили»

вчера, 08:16

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, как он отмечает победы. В 2022 году в Сети стала популярна фотография, на которой специалист с сигарой отмечает чемпионство вместе с футболистами.

Я люблю танцевать, петь, хорошо проводить время с близкими. Важно выбрать для этого подходящий момент, я пою лишь тогда, когда мы выигрываем титулы и на стадионе.

Я курил сигару всего один раз в жизни – это было в автобусе с футболистами. Никогда не курю сигары, но сейчас у меня дома их полно – подарили.

То же самое со жвачкой: люди всегда дарят мне ее, а я ее жую только во время игр.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:19, ред.
А ещё я не пью....
Из мелкой посуды....
?
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 14:33, ред.
Не хватает еще пиратской банданы и бутылки рома.

Долго сквозь бури и мертвую мглу
Блуждает наш старый клуб
От страха вздуваются вены на лбу
Какой же ты, парень, плут!
Голы, мячи и прочая муть
Проклятий пустые слова...
Господь всемогущий, дай нам победить,
Для верности раза по два.
Одиннадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо и бутылка рому!
Играй, и дьявол тебя доведет до конца,
Йо-хо-хо и бутылка рому!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:33
Хороший подарок - жвачка)))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:48
Раньше курил прямо на тренерском мостике во время игр 😁
r6q8wztktce2
r6q8wztktce2
вчера в 09:44
Жвачкой стресс снимает
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:01
Импозантная внешность Карло как бы "дорисовывает" ему сигару во рту.Эта ассоциация и даёт повод людям дарить ему сигары. Вот и сейчас пишу этот пост, и представляю Карло в шикарной шляпе, подносящий дорогую сигару ко рту, а на мизинце у него золотой перстень с камнем - "ни дать ни взять"- "Босс какого либо картеля" из гангстерского фильма..)))
Rupertt
Rupertt
вчера в 08:36
Хороший и позитивный тренер, умеет радоваться победам и делиться этим с командой. Классно, что он так трепетно относится к своим привычкам. Мне кажется, это делает его еще более уникальным тренером. У него, похоже, своя магия праздника: сигара для веселья, жвачка для концентрации.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:30
Это точно во время игры все время жует.
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