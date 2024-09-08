Главный тренер «Реала» высказался о том, как он отмечает победы. В 2022 году в Сети стала популярна фотография, на которой специалист с сигарой отмечает чемпионство вместе с футболистами.

Я люблю танцевать, петь, хорошо проводить время с близкими. Важно выбрать для этого подходящий момент, я пою лишь тогда, когда мы выигрываем титулы и на стадионе.

Я курил сигару всего один раз в жизни – это было в автобусе с футболистами. Никогда не курю сигары, но сейчас у меня дома их полно – подарили.

То же самое со жвачкой: люди всегда дарят мне ее, а я ее жую только во время игр.