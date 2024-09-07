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Тренер сборной Англии не будет исполнять гимн перед матчем с Ирландией

07 сентября 2024, 12:53
ИрландияЛоготип футбольный клуб Ирландия0 : 2Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли заявил, что не будет исполнять национальный гимн перед матчем Лиги наций с Ирландией.

Специалист родился в Бирмингеме, но во время игровой карьеры выступал за Ирландию.

Это то, с чем я всегда боролся, когда играл за Ирландию. Промежуток между разминкой, выходом на поле и задержкой с гимнами. Так что это то, чего я никогда не делал.

Я всегда был действительно сосредоточен на игре и своих первых действиях. Обнаружил, что в тот период опасался, что мои мысли будут далеко. Я был действительно сосредоточен на футболе и взял это на вооружение в тренерской работе.

Карсли добавил, что ни разу не пел национальный гимн за три года работы тренером сборной Англии U21. Также он отметил, что во время исполнения гимнов предпочитает думать о том, как будет действовать соперник, и о первых действиях своей команды в игре.

Я полностью уважаю оба гимна и понимаю, как много они значат для обеих стран. Это то, к чему я действительно отношусь с уважением.

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Карсли Ли
Перевод с news.sky.com
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Варвар7
Варвар7
07 сентября в 13:49
А может всё значительно проще - "Медведь на ухо наступил". )
Rupertt
Rupertt
07 сентября в 13:25
Каждый тренер имеет свои особенности, Честно говоря, не думаю, что отсутствие гимна сильно повлияет на игру. Важнее, чтобы команда была готова и сосредоточена. Главное, чтобы матч был успешным.
sihafazatron
sihafazatron
07 сентября в 12:58
Наверно и я не буду петь гимн в этот раз)) запишите пожалуйста
Ironigor
Ironigor
07 сентября в 12:56
Да вообще без разницы и проблем.
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