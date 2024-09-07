Тренер сборной Англии не будет исполнять гимн перед матчем с Ирландией

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли заявил, что не будет исполнять национальный гимн перед матчем Лиги наций с Ирландией.
Специалист родился в Бирмингеме, но во время игровой карьеры выступал за Ирландию.
Это то, с чем я всегда боролся, когда играл за Ирландию. Промежуток между разминкой, выходом на поле и задержкой с гимнами. Так что это то, чего я никогда не делал.
Я всегда был действительно сосредоточен на игре и своих первых действиях. Обнаружил, что в тот период опасался, что мои мысли будут далеко. Я был действительно сосредоточен на футболе и взял это на вооружение в тренерской работе.
Карсли добавил, что ни разу не пел национальный гимн за три года работы тренером сборной Англии U21. Также он отметил, что во время исполнения гимнов предпочитает думать о том, как будет действовать соперник, и о первых действиях своей команды в игре.
Я полностью уважаю оба гимна и понимаю, как много они значат для обеих стран. Это то, к чему я действительно отношусь с уважением.