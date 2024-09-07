Промес может записать клип вместе с сыном инвестора «Юнайтед» из Дубая

Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану рассказал источнику о том, есть ли у нападающего серьёзные запреты относительно времяпровождения.

Мы, как футбольный клуб, за то, чтобы все сотрудники вели правильный образ жизни, при этом у каждого человека есть право выбирать, чем заниматься, особенно в выходной день, если это не влияет на работу. Каких-то супержёстких запретов у нас, как и у других клубов, нет. Что касается гангста-рэпа, у нашего главного спонсора один из сыновей любит рэп, поёт, читает. И у нас уже есть идея, чтобы они записали вместе с Квинси клип. Так что в этом направлении тоже поддерживаем Промеса.