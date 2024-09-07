Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футбола

Промес может записать клип вместе с сыном инвестора «Юнайтед» из Дубая

07 сентября 2024, 14:53

Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану рассказал источнику о том, есть ли у нападающего Квинси Промеса серьёзные запреты относительно времяпровождения.

Мы, как футбольный клуб, за то, чтобы все сотрудники вели правильный образ жизни, при этом у каждого человека есть право выбирать, чем заниматься, особенно в выходной день, если это не влияет на работу. Каких-то супержёстких запретов у нас, как и у других клубов, нет. Что касается гангста-рэпа, у нашего главного спонсора один из сыновей любит рэп, поёт, читает. И у нас уже есть идея, чтобы они записали вместе с Квинси клип. Так что в этом направлении тоже поддерживаем Промеса.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тренер сборной Англии не будет исполнять гимн перед матчем с Ирландией
07 сентября
Экс-игрок ЦСКА может возобновить карьеру
06 сентября
Был звездой МЮ на пару с Рэшфордом – теперь не может найти клуб. Форварду давали слишком много авансов
06 сентябряМаксим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
Ричардс рассказал об интересных деталях подписания контракта с «Ман Сити»
06 сентября
Роналду отдохнул на яхте с Джорджиной, у Жиркова родился сын. Как провели футболисты эту неделю
06 сентябряЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии3
В сборной России пока не планируют изменений, несмотря на непогоду
06 сентября
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
07 сентября в 22:52
Если есть спрос на наркотики, всегда будет предложение. Надо в первую очередь бороться с первым злом, второе пропадёт само собой. Простые работяги наркотиками ( в нашем понятии) не увлекаются. Увлекаются люди с творческими уклонами и с широкими воможностями. Вот такими жертвами и пусть занимаются власти и заботливые граждане. А безтолковая борьба с наркотиками привела к тому, что невозможно стало купить лекарства, которые раньше были доступны и продавались за копейки. Такая же борьба сейчас проводится с промесами.
Bad Listener
Bad Listener ответ Alex_67 (раскрыть)
07 сентября в 16:02, ред.
Ну так правильно, спрос рождает предложение, почему мы забываем об этом золотом правиле маркетинга когда речь идёт о торговле наркотиками, оружием или ещё чём то запрещённым? Пусть перестают употреблять и подставлять хороших футболистов)))
lotsman
lotsman ответ Alex_67 (раскрыть)
07 сентября в 15:36
Он замешен в Нидерландах. В Нидерландах его посадят, когда суд решит. А сейчас он в Эмиратах под подпиской о невыезде, ждёт решения суда об экстрадиции. В Эмиратах он свободен, может делать что хочет, но в рамках закона. В России же он был свободен, играл в футбол, будучи замешанным в тяжком преступлении. И даже подписку о невыезде с него не требовали здесь. И никто не возмущался.)
yuua4t6ymkwy
yuua4t6ymkwy
07 сентября в 15:33
    Ironigor
    Ironigor
    07 сентября в 15:23
    А почему бы и нет . Когда тебя будет ждать отличный гонорар после этого ☝️😜
    lotsman
    lotsman
    07 сентября в 15:21
    Промес до сих пор находится под контролем полиции. Ожидающий суда по делу об экстрадиции Квинси Промес в ближайшее время может возобновить футбольную карьеру. Команда второй лиги ОАЭ Дубай Юнайтед намекнула на возможное подписание контракта с голландцем. При этом в договоре с клубом предусмотрена опция бесплатного возвращения в Спартак зимой, если нападающий решит проблемы с законом и получит разрешение на выезд из страны. Промес сейчас ждёт решения суда по делу об экстрадиции в Нидерланды. В любом случае он должен находиться на территории ОАЭ и может делать всё что угодно, но в рамках закона. Он может играть в футбол за клуб, но только в случае, если у него есть разрешение на работу в ОАЭ. С разрешением на работу в Эмиратах всё очень строго. Клуб должен попросить у властей разрешение на работу, чтобы Квинси мог играть - без этого никак. К тому же многие болельщики обвинили Дубай Юнайтед в поддержке преступной деятельности и насилия, а также в заключении договора с бандитом. И это ещё может иметь определённые последствия. В данный момент Квинси может только тренироваться на поле Юнайтед. Участие в играх очень туманное.
    Alex_67
    Alex_67
    07 сентября в 15:17
    Это просто жесть...
    Человек, который замешан в тяжком преступлении, живёт на свободе. Спокойно играет в футбол, записывает клипы. У него всё хорошо, а кто-то употребляет наркотики.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    07 сентября в 15:12
    Почему так однобоко освещается вторая Лига ОАЭ..???
    Там же полно бравых парней....
    Кто машину поехал помыть...кто в кино сходил....
    sihafazatron
    sihafazatron
    07 сентября в 14:56
    А негры кроме рэпа что-нибудь ещё исполняют? Раньше там джаз, блюза были... А щас каждый второй негр рэпер ))
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     