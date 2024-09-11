Колумбия выиграла у Аргентины в матче отбора на чемпионат мира-2026

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сегодня, 01:32

Сборная Колумбии обыграла команду Аргентины в матче 8-го тура отбора к чемпионату мира 2026 года (2:1).

На 25-й минуте колумбийцы повели после гола Йерсона Москеры. На 48-й гости отыгрались усилиями Николаса Гонсалеса. Хамес Родригес на 60-й реализовал пенальти.

Колумбия занимает 2-е место (16 очков). Аргентина лидирует (18 баллов).