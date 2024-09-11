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Колумбия выиграла у Аргентины в матче отбора на чемпионат мира-2026

сегодня, 01:32
КолумбияЛоготип футбольный клуб Колумбия2 : 1Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Сборная Колумбии обыграла команду Аргентины в матче 8-го тура отбора к чемпионату мира 2026 года (2:1).

На 25-й минуте колумбийцы повели после гола Йерсона Москеры. На 48-й гости отыгрались усилиями Николаса Гонсалеса. Хамес Родригес на 60-й реализовал пенальти.

Колумбия занимает 2-е место (16 очков). Аргентина лидирует (18 баллов).

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Все комментарии
animudak
animudak ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 20:25
Видимо я пропустил новость двухнедельной давности. Все равно он поплыл по слабым командам после Эвертона
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:02
Никто же не говорит, что он будет в сборной вечно. Уже не раз говорил, что после ЧМ закончит карьеру в сборной, а может и вообще. Полтора года всего осталось, если травмы не помешают.
Futurista
Futurista ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 15:57
Так это не я решил, а природа...или Месси нашел "живую воду" и "молодильные яблоки"?)...
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:55
Как ты решил, что Месси свое отыграл? По последнему КА? Так у него травма была. Но все равно сделал 1+1. У Ди Марии, например, только голевой пас был. Из-за травм? Такое бывает, когда по ногам все время бьют. Но до этой травмы, когда Месси выбывал так надолго? Сомневаюсь, что он будет все время на 2-3 месяца выбывать.
ProKop92
ProKop92 ответ iIIiada (раскрыть)
сегодня в 15:53
    Futurista
    Futurista ответ ProKop92 (раскрыть)
    сегодня в 15:44, ред.
    Это к тому, что Месси свое уже отыграл...его адептам теперь всегда будет не хватать этого персонажа...умей читать смысл сообщения...и да)...лучше казаться смешным, чем глупым...
    iIIiada
    iIIiada ответ Per4ick (раскрыть)
    сегодня в 14:43
    Теперь ты понимаешь насколько Месси великий, что с "абсолютно посредственной сборной" выиграл 4 трофея подряд?????? Уже 2 года прошло с момента выигрыша ЧМ, а кто из Аргентины стал топ-футболистом? Такие же середняки, ничем не блещут и не выделяются. Это способность Месси - тянуть вверх посредственностей. Что в Майами, что в сборной. В отличие от балласта, который только руинит всё на своем пути.
    lobsterdam
    lobsterdam
    сегодня в 13:42
    Без "Обладателя всего и вся", конечно, игра не та. Но он сейчас поглощен коммерческой карьерой и собственным здоровьем. Старикам везде у нас почет!
    Per4ick
    Per4ick
    сегодня в 13:07, ред.
    абсолютно посредственная сборная аргентины, с такой же игрой и клоуном вратарем который не умеет себя вести вообще, (по делу его почти везде освистывают) которая на каком то диком фарте и судейства умудрилась выиграть 3 титула подряд. думаю Реал Зидана был менее фартовый, даже в этом матче соперник подарил гол на ровном месте, да с таким везением надо бы в казино играть
    ProKop92
    ProKop92 ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 13:05
    Конечно конечно...
    Ведь именно Марадоны не хватало в сегодняшнем матче 🤣🤣🤣
    Ты смешной)))
    Но лайк за Диего однозначно! 👍
    Per4ick
    Per4ick ответ iIIiada (раскрыть)
    сегодня в 13:03
    месся чемпион халявы по пенальти а не мира. после окончания карьеры все вскроется
    Futurista
    Futurista ответ ProKop92 (раскрыть)
    сегодня в 12:26
    И что?)...

    Кто бы что не говорил,
    с ним и без него - абсолютно разная игра...
    ProKop92
    ProKop92
    сегодня в 12:11
    Кто бы что не говорил,
    с ним и без него - абсолютно разная игра
    iIIiada
    iIIiada
    сегодня в 10:56
    Я смотрю у кого-то до сих полыхает от побед Месси со сборной. Месси чемпион мира!!!!! Отрицание этого факта вам не поможет.
    Imrebellion
    Imrebellion
    сегодня в 10:46
      НЕ Э Г О ИСТ
      НЕ Э Г О ИСТ
      сегодня в 09:57
      Обе команды играли плохо.. Что на такой жаре и влажности неудивительно.. Больше всех "взмок" тренер колумбийцев.. Хе.. 😂
      dlyaigry
      dlyaigry
      сегодня в 09:53, ред.
      Колумбия вообще-то сильная сборная, это не Грузия и не Марокко при всем к ним уважении). Кто-то ещё будет говорить, что ЧЕ круче Копа Америки?) Парагвай жару дал Бразилии. Даже Боливия и Венесуэла которые считаются слабыми в ЮА, дадут бой любой сборной с Европы. Так что это поражение на пользу Аргентине, пусть встряхнутся, приметят слабые стороны по позициям.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      сегодня в 09:39
      Не принимайте близко к сердцу поражение аргентинцев. Когда - нибудь ЭТО должно было произойти. Произошло. Сколько команд выходит в финальный турнир от Южной Америки ? То-то и оно. Выйдут. Потом не забывайте, что не играл Месси, а без него сборная совсем не та,что с ним. На уровне тех же колумбийцев, уругвайцев. В конце концов, пора учиться играть и без Лионеля. Нельзя же постоянно на его горбу выезжать.
      Kiborgovichsan
      Kiborgovichsan ответ iIIiada (раскрыть)
      сегодня в 09:18
      Хорошо, что без гнома. А то и 0:3 могло быть.
      Kiborgovichsan
      Kiborgovichsan
      сегодня в 09:17
      Какие 4?! Вы что, ЧМ и Финалиссиму посчитали?
      Так это подарки от фифа. Их нельзя считать!
      _AgamagA_
      _AgamagA_
      сегодня в 09:04
      Аргентина без Месси это минус 50% успеха.
      А с ним победы были во всех турнирах!
      lotsman
      lotsman
      сегодня в 08:57
      Так и должно было быть. Колумбия лучше подготовилась.
      Хитрый Лис
      Хитрый Лис
      сегодня в 08:22
      Необходимое поражения для аргентинцев. Несмотря на то, что выиграли 4 трофея подряд, зазнаваться нельзя. Скалони сделает соответствующие выводы и Аргентина снова начнет побеждать.
      Вещий
      Вещий
      сегодня в 08:09
      Только можно порадоваться за Колумбийцев....
      Anisovich
      Anisovich
      сегодня в 07:58
      Стоит поздравить колумбийцев с побдой!
      iIIiada
      iIIiada
      сегодня в 07:52
      Колумбия подтверждает, что не зря была в финале КА. Это сильная сборная. Для аргентинцев ничего страшного не произошло. Всего лишь 3-е поражение за 5 лет.
      112910415
      112910415
      сегодня в 07:47
      расслабляться нельзя никому !
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 07:37
      Составляют конкуренцию аргам, молодчаги...
      sv_1969
      sv_1969
      сегодня в 07:27
      Колумбия недаром бодалась с Аргентиной в финале
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 07:14, ред.
      И это ещё Кордоба с собой Барриоса, Кассьерру и Карраскаля не брал....
      В пыль бы стёрли эту Аргентину...
      А так просто раскатали...на классе...
      Гость
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