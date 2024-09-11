Колумбия выиграла у Аргентины в матче отбора на чемпионат мира-2026

Сборная Колумбии обыграла команду Аргентины в матче 8-го тура отбора к чемпионату мира 2026 года (2:1).
На 25-й минуте колумбийцы повели после гола Йерсона Москеры. На 48-й гости отыгрались усилиями Николаса Гонсалеса. Хамес Родригес на 60-й реализовал пенальти.
Колумбия занимает 2-е место (16 очков). Аргентина лидирует (18 баллов).
что ты - безумной любишь Месси и так же безумно ненавидишь Роналду!
Это твоё право и твой выбор 👍
Разводить тут с тобой демагогию, что-то доказывая, не вижу смысла.
Каждый из нас всё равно останется при своём мнении...
Ты - субъективен из-за личной симпатии
что ты - безумной любишь Месси и так же безумно ненавидишь Роналду!
Это твоё право и твой выбор 👍
Разводить тут с тобой демагогию, что-то доказывая, не вижу смысла.
Каждый из нас всё равно останется при своём мнении...
Ты - субъективен из-за личной симпатии
Ведь именно Марадоны не хватало в сегодняшнем матче 🤣🤣🤣
Ты смешной)))
Но лайк за Диего однозначно! 👍
Ведь именно Марадоны не хватало в сегодняшнем матче 🤣🤣🤣
Ты смешной)))
Но лайк за Диего однозначно! 👍
Кто бы что не говорил,
с ним и без него - абсолютно разная игра...
Кто бы что не говорил,
с ним и без него - абсолютно разная игра...
с ним и без него - абсолютно разная игра
с ним и без него - абсолютно разная игра
Так это подарки от фифа. Их нельзя считать!
Так это подарки от фифа. Их нельзя считать!
А с ним победы были во всех турнирах!
А с ним победы были во всех турнирах!
В пыль бы стёрли эту Аргентину...
А так просто раскатали...на классе...
В пыль бы стёрли эту Аргентину...
А так просто раскатали...на классе...