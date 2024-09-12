Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Бентанкуру за шутку

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вчера, 13:24

По информации источника со ссылкой на заявление Футбольной ассоциации Англии, полузащитнику «Тоттенхэма» предъявлены обвинения после шутки в адрес своего одноклубника Сон Хын-Мина, за которую он ранее извинился.

Как говорится в заявлении, утверждается, что уругваец нарушил одно из правил ФА , поскольку действовал ненадлежащим образом и/или использовал оскорбительные и/или ругательные слова и/или нанёс ущерб репутации игры. Также отмечается, что это представляет собой «усугублённое нарушение», поскольку оно включало ссылку, явную или подразумеваемую, на национальность и/или расу и/или этническое происхождение. Бентанкур должен до 19 сентября 2024 года предоставить ответ на это обвинение.

Максимальный срок дисквалификации по такому нарушению — 12 матчей.