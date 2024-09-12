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Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Бентанкуру за шутку

вчера, 13:24

По информации источника со ссылкой на заявление Футбольной ассоциации Англии, полузащитнику «Тоттенхэма» Родриго Бентанкуру предъявлены обвинения после шутки в адрес своего одноклубника Сон Хын-Мина, за которую он ранее извинился.

Как говорится в заявлении, утверждается, что уругваец нарушил одно из правил ФА, поскольку действовал ненадлежащим образом и/или использовал оскорбительные и/или ругательные слова и/или нанёс ущерб репутации игры. Также отмечается, что это представляет собой «усугублённое нарушение», поскольку оно включало ссылку, явную или подразумеваемую, на национальность и/или расу и/или этническое происхождение. Бентанкур должен до 19 сентября 2024 года предоставить ответ на это обвинение.

Максимальный срок дисквалификации по такому нарушению — 12 матчей.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 17:36
Такое ощущение, что с мира спадает какой то паралич. И вопрос цвета кожи все сильнее то тут, то там прорывается совершенно из неожиданных Бентакуров. Сборная аргентины, Винисиус, теперь это.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:36
"... его пример другим наука... " (" Евгений Онегин" ).
112910415
112910415
вчера в 14:11
пожалейте уже Бентанкура !
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:36
12 матчей это 2/3 круга. Не хило так
Гость
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