Бывший рулевой «Спартака» Ваноли стал лучшим тренером месяца в Серии А

Лучшим тренером августа в Серии А стал Паоло Ваноли из «Торино».
Команда бывшего рулевого московского «Спартака» в прошлом месяце в трёх матчах одержала две победы и один раз сыграла вничью. На данный момент клуб занимает 3-е место.
Лучшим тренером августа в Серии А стал Паоло Ваноли из «Торино».
Команда бывшего рулевого московского «Спартака» в прошлом месяце в трёх матчах одержала две победы и один раз сыграла вничью. На данный момент клуб занимает 3-е место.
Он теперь Аталанту и Венецию вторым составом обыграть может....
Он теперь Аталанту и Венецию вторым составом обыграть может....