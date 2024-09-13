Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыИталия. Серия А 2024/2025

Бывший рулевой «Спартака» Ваноли стал лучшим тренером месяца в Серии А

вчера, 16:47

Лучшим тренером августа в Серии А стал Паоло Ваноли из «Торино».

Команда бывшего рулевого московского «Спартака» в прошлом месяце в трёх матчах одержала две победы и один раз сыграла вничью. На данный момент клуб занимает 3-е место.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноСамый молодой тренер в истории АПЛ стал лучшим в августе
Вчера, 14:45
ОфициальноХоланд признан лучшим игроком месяца в АПЛ
Вчера, 14:40
Родри высказался о возможном получении «Золотого мяча»
12 сентября
Роналду назвал игроков, которые могут выиграть «Золотой мяч»
10 сентября
Глушенков — автор гола месяца в июле-августе РПЛ
10 сентября Видео
ОфициальноФлик — лучший тренер месяца в Ла Лиге
09 сентября Фото
Сортировать
Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 08:49
А последний годы в Спартаке тренерам не везло: место-то гиблое для тренеров. Сколько тренеров подпортили здесь репутацию- не счесть! Может Станкович прервет эту традицию? Но то, что в ,,доме Спартака" что-то неладно- факт.
Сп62
Сп62
вчера в 19:44
Ваноли нашёл свою команду. Удачи.
112910415
112910415
вчера в 19:14
нормальный тренер-то, оказывается !
6z3zjfcqzz9v
6z3zjfcqzz9v
вчера в 18:05
Ваноли это лучшее, что было в спартаке за последние двадцать лет, но он мешал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:04
Он с Зенитом вничью играл.....
Он теперь Аталанту и Венецию вторым составом обыграть может....
Вещий
Вещий
вчера в 17:49
После Спартака у многих тренеров хорошие результаты... опыта набирались в России...:))))
ProKop92
ProKop92
вчера в 17:25
Такой же трениришка как и Эмери 😂😂😂
Брулин
Брулин
вчера в 17:22
Мостовой пару советов дал просто, перед его увольнением
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:58
Жаль что Ваноли так и не дали время в Спартаке. Тренерская чехарда не даёт ничего серьезного развития команде
22hvqhg5tnqd
22hvqhg5tnqd
вчера в 16:50
На багаже Федуна парень прёт)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 