Бывший рулевой «Спартака» Ваноли стал лучшим тренером месяца в Серии А

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вчера, 16:47

Лучшим тренером августа в Серии А стал из «Торино».

Команда бывшего рулевого московского «Спартака» в прошлом месяце в трёх матчах одержала две победы и один раз сыграла вничью. На данный момент клуб занимает 3-е место.