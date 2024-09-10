Роналду назвал игроков, которые могут выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Аль-Насра» считает, что форвард добьётся успеха в мадридском «Реале». Слова португальца приводит ESPN со ссылкой на его YouTube-канал.

Я думаю, что [Мбаппе] справится. У клуба хорошая структура. У них отличный тренер и президент, Флорентино [Перес], который работает много-много лет. Я думаю, что это не будет большой проблемой из-за его таланта. Мбаппе может стать следующим обладателем «Золотого мяча», также как и [Эрлинг] Холанд, [Джуд] Беллингем, Ламин [Ямаль].