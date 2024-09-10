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Роналду назвал игроков, которые могут выиграть «Золотой мяч»

вчера, 19:16

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает, что форвард Килиан Мбаппе добьётся успеха в мадридском «Реале». Слова португальца приводит ESPN со ссылкой на его YouTube-канал.

Я думаю, что [Мбаппе] справится. У клуба хорошая структура. У них отличный тренер и президент, Флорентино [Перес], который работает много-много лет. Я думаю, что это не будет большой проблемой из-за его таланта. Мбаппе может стать следующим обладателем «Золотого мяча», также как и [Эрлинг] Холанд, [Джуд] Беллингем, Ламин [Ямаль].

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 21:55, ред.
Я про "вась-вась" когда в ответ на такие "признания в величии Роналду" Роналду в ответ считал бы себя должным и только поэтому говорил что-то подобное в адрес Винисиуса.
"Оооо это мой персофан, скажу ка я на весь мир что ЗМ должен принадлежать ему за то что он мой фанат". Если Роналду не упоминает Винисиуса - значит этому есть причина, может мы ее не узнаем, может - узнаем, но факт остается фактом, он не считает Винисиуса лучше Мбаппе.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:19
К этим именам можно еще добавить несколько человек - это точно.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ FreshMeat (раскрыть)
вчера в 20:40
Чего хорошего? Сейчас Винисиус ближе к ЗМ, чем Холанд и Ямаль.
FreshMeat
FreshMeat ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 20:29
То, что Роналду не делает ответных реверансов Винисиусу "раз тот поклоняется Роналду" - это наоборот хорошо.
ProKop92
ProKop92
вчера в 20:25
.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:20
Насчет поведения Винисиуса - отдельная тема. Удивлен, что Роналлу не назвал главного претендента на ЗМ и своего фаната по совместительству. Сколько раз Винисиус праздновал как Роналду, сколько раз называл его величайшим? По-моему, даже поздравил с 900-м голом. А когда Мбаппе что-нибудь приятное говорил в адрес Роналду?

Роналду сначала предпочел Мбаппе вместо Бензема, а теперь и Винисиуса. С чего бы это?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 20:11
кажется, Роналду постепенно осознает, что его время ушло. уже плюс.
не назвал Винисиуса...может, потому что бразилец урод.
и не поспоришь. второй плюс.
по версии Роналду, зм должен получит любой, да кто угодно, лишь бы не Месси.
золотой мяч заслужил Родри.
есть четкие критерии золотого мяча.
1 - индивидуальный и командные успехи в течение года.
2 - класс футболиста и fair play.
да-да, надо быть достойным и честным на футбольном поле.
а борьба с расизмом - это другое.
wyjzz249skp7
wyjzz249skp7
вчера в 20:08
Эти имена и без него все называют, он просто повторяет
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 20:08
Его спросили - он ответил. По-моему, никаких придирок к португальцу в этот раз быть не может.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:51
А чего не назвал своего фаната - Винисиуса?
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 19:46
Смотрика ты.. То проклинал Европу и ЗМ - то теперь следит за всем.. Читает новостишки.. Явно не всегда радостные для себя.. Иначе бы не оправдывался за позор на ЧМ и ЧЕ .. Хе.. 🤭🤣
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:38
Что то Криш много стал говорить....
allemz
allemz ответ Saharudoy (раскрыть)
вчера в 19:27, ред.
Даже на трофеи в СА надеяться не приходится, Аль-Хиляль беспощадно душит португальца
Saharudoy
Saharudoy
вчера в 19:25
Ну тут по всё по делу сказал.Все эти игроки в будущем могут выиграть ЗМ,а за себя скромно промолчал)
Гость
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