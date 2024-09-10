Роналду назвал игроков, которые могут выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает, что форвард Килиан Мбаппе добьётся успеха в мадридском «Реале». Слова португальца приводит ESPN со ссылкой на его YouTube-канал.
Я думаю, что [Мбаппе] справится. У клуба хорошая структура. У них отличный тренер и президент, Флорентино [Перес], который работает много-много лет. Я думаю, что это не будет большой проблемой из-за его таланта. Мбаппе может стать следующим обладателем «Золотого мяча», также как и [Эрлинг] Холанд, [Джуд] Беллингем, Ламин [Ямаль].
не назвал Винисиуса...может, потому что бразилец урод.
и не поспоришь. второй плюс.
по версии Роналду, зм должен получит любой, да кто угодно, лишь бы не Месси.
золотой мяч заслужил Родри.
есть четкие критерии золотого мяча.
1 - индивидуальный и командные успехи в течение года.
2 - класс футболиста и fair play.
да-да, надо быть достойным и честным на футбольном поле.
а борьба с расизмом - это другое.
не назвал Винисиуса...может, потому что бразилец урод.
и не поспоришь. второй плюс.
по версии Роналду, зм должен получит любой, да кто угодно, лишь бы не Месси.
золотой мяч заслужил Родри.
есть четкие критерии золотого мяча.
1 - индивидуальный и командные успехи в течение года.
2 - класс футболиста и fair play.
да-да, надо быть достойным и честным на футбольном поле.
а борьба с расизмом - это другое.
Роналду сначала предпочел Мбаппе вместо Бензема, а теперь и Винисиуса. С чего бы это?
Роналду сначала предпочел Мбаппе вместо Бензема, а теперь и Винисиуса. С чего бы это?