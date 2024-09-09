Флик — лучший тренер месяца в Ла Лиге

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вчера, 16:39

Наставник «Барселоны» был признан лучшим тренером августа в Ла Лиге. Под руководством немца «сине-гранатовые» выиграли все четыре матча и заслуженно лидируют в турнирной таблице. Также «Барселона» забила больше всех в Ла Лиге — 13 мячей, а пропустила всего три.

В финальном голосование Флик опередил Марселино Гарсию Тораля («Вильярреал») и Луиса Гарсию Пласу («Алавес»).