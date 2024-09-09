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Флик — лучший тренер месяца в Ла Лиге

вчера, 16:39

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик был признан лучшим тренером августа в Ла Лиге. Под руководством немца «сине-гранатовые» выиграли все четыре матча и заслуженно лидируют в турнирной таблице. Также «Барселона» забила больше всех в Ла Лиге — 13 мячей, а пропустила всего три.

Флик — лучший тренер месяца в Ла Лиге

В финальном голосование Флик опередил Марселино Гарсию Тораля («Вильярреал») и Луиса Гарсию Пласу («Алавес»).

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Все комментарии
_AgamagA_
_AgamagA_
сегодня в 06:13
Абсолютно заслуженно! Надеюсь Флику равных не будет в нынешнем сезоне, как и Барселоне по игре.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:02
Пусть Барса с РМ и АТМ сыграет, после чего и видно будет, who is Флик.

Да и полноту основы надо будет проверить после встречи с испанскими футбольными инквизиторами (Хетафе и Осасуна). После этих костоломов у Барсы как раз лазарет начинает пополняться.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 21:57
Уже понятно что испанию возьмет
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:51
можно было бы поверить в полноценное возвращение устрашающей Барсы...

сперва на Евро-2024 Тони Крыоос намеренно сломал Педри,
и была явная попытка сломать Ямаля.
теперь в сборной игроков Барс заставляют играть все 90 минут))) в какой то ерундовой лиге нации....а в то время игроки Мадрида пропускают сборы из за повышенной температуры, насморка, и т.д.
кажется, мадрид на самом деле начал бояться. как бы и Флик не принес каталонскому клубу требла))
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 19:51
ну пока барса на ходу, особенно в последнем матче!!
да и в ЛЧ повезло, все матчи легкие, ну кроме баварии и то дома принимают, ну и боруссия еще наверное!! повезло так повезло с жеребьевкой, ну или комп купили, точнее хакера!! тут проще комп взломать, чем шары подогревать!!
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 18:48
Поглядим, показ рано делать выводы. Неужели Барселона нашла своего тренера?
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:28
Думаю это правильное решение
112910415
112910415
вчера в 18:04
отличное начало, браво !
u3at8cr6xq5w
u3at8cr6xq5w
вчера в 17:57
Флик дебютировал отлично, пока всё идёт по накатоному, ошибки невелируются победами
j5ff3bjtxz74
j5ff3bjtxz74
вчера в 17:54
Все правильно, команда лидирует и тренер должен быть лучший, а не с пятого места.
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:41, ред.
В этом сезоне Барселона выглядит очень сильной, и успех Флика в августе может стать основой для дальнейших успехов клуба. Интересно будет наблюдать, как команда и тренер будут продолжать развиваться в этом сезоне и какие ещё достижения их ожидают.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:31
Пока Флик и его команда приятно удивляет. Надеюсь..это темп и физика хватит на долгосрочном плане. И без травм тяжёлых.))поскорей бы эль класико
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 16:48
Месяц его. Всё ещё впереди...
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:41
Пока у Флика всё хорошо, но лично я не верю в то, что Барселона выиграет какие-либо трофеи.
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