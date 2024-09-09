Флик — лучший тренер месяца в Ла Лиге

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик был признан лучшим тренером августа в Ла Лиге. Под руководством немца «сине-гранатовые» выиграли все четыре матча и заслуженно лидируют в турнирной таблице. Также «Барселона» забила больше всех в Ла Лиге — 13 мячей, а пропустила всего три.
В финальном голосование Флик опередил Марселино Гарсию Тораля («Вильярреал») и Луиса Гарсию Пласу («Алавес»).
да и в ЛЧ повезло, все матчи легкие, ну кроме баварии и то дома принимают, ну и боруссия еще наверное!! повезло так повезло с жеребьевкой, ну или комп купили, точнее хакера!! тут проще комп взломать, чем шары подогревать!!
да и в ЛЧ повезло, все матчи легкие, ну кроме баварии и то дома принимают, ну и боруссия еще наверное!! повезло так повезло с жеребьевкой, ну или комп купили, точнее хакера!! тут проще комп взломать, чем шары подогревать!!
сперва на Евро-2024 Тони Крыоос намеренно сломал Педри,
и была явная попытка сломать Ямаля.
теперь в сборной игроков Барс заставляют играть все 90 минут))) в какой то ерундовой лиге нации....а в то время игроки Мадрида пропускают сборы из за повышенной температуры, насморка, и т.д.
кажется, мадрид на самом деле начал бояться. как бы и Флик не принес каталонскому клубу требла))
сперва на Евро-2024 Тони Крыоос намеренно сломал Педри,
и была явная попытка сломать Ямаля.
теперь в сборной игроков Барс заставляют играть все 90 минут))) в какой то ерундовой лиге нации....а в то время игроки Мадрида пропускают сборы из за повышенной температуры, насморка, и т.д.
кажется, мадрид на самом деле начал бояться. как бы и Флик не принес каталонскому клубу требла))