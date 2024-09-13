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Холанд признан лучшим игроком месяца в АПЛ

вчера, 14:40

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим игроком месяца по итогам августа.

Норвежец забил 7 голов в трёх матчах чемпионата Англии, оформив два хет-трика подряд в матчах с «Ипсвичем» (4:1) и «Вест Хэмом» (3:1).

Форвард в третий раз получает награду, ранее он это сделал в августе 2022 и апреле 2023 года.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 10:31
Тот случай когда клуб попал в яблочко покупкой. Будет ли так же с Мбаппе?
112910415
112910415
сегодня в 10:00
отлично !
но пора систематически забивать сильным !
K_TS_16
K_TS_16
вчера в 21:08
Круто
d4mhfasbgs95
d4mhfasbgs95
вчера в 16:08
Другие кандидаты пока ему уступают.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:45
Интересно, сколько Холланд забьёт в этом сезоне. Хорошо бы ему побороться за Золотую бутсу, шансов очень много.
shlomo
shlomo
вчера в 14:59
И, тем не менее, НЕ КАЖДЫВЙ в АПЛ признавался ЛУЧШИМ, плюс как мне кажется
может быть новый бомбардирский рекорд.... ! .... помню когда Шевченко перешёл в Челси из статусного Милана и прежнего уровня игры не продемонстрировал..... так что Эрлинг не потерялся в АПЛ.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:46
Начал мощно! Нужно и в сентябре также продолжать)) впереди Интер, арсенал, Ньюкасл
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:44
Совершенно справедливое решение.
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:44
Ясное дело, если у него по ходу матча голов больше, чем ударов в створ ворот.
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