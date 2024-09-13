Холанд признан лучшим игроком месяца в АПЛ

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вчера, 14:40

Нападающий «Манчестер Сити» стал лучшим игроком месяца по итогам августа.

Норвежец забил 7 голов в трёх матчах чемпионата Англии, оформив два хет-трика подряд в матчах с «Ипсвичем» (4:1) и «Вест Хэмом» (3:1).

Форвард в третий раз получает награду, ранее он это сделал в августе 2022 и апреле 2023 года.