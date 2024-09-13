Холанд признан лучшим игроком месяца в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим игроком месяца по итогам августа.
Норвежец забил 7 голов в трёх матчах чемпионата Англии, оформив два хет-трика подряд в матчах с «Ипсвичем» (4:1) и «Вест Хэмом» (3:1).
Форвард в третий раз получает награду, ранее он это сделал в августе 2022 и апреле 2023 года.
но пора систематически забивать сильным !
но пора систематически забивать сильным !
может быть новый бомбардирский рекорд.... ! .... помню когда Шевченко перешёл в Челси из статусного Милана и прежнего уровня игры не продемонстрировал..... так что Эрлинг не потерялся в АПЛ.
может быть новый бомбардирский рекорд.... ! .... помню когда Шевченко перешёл в Челси из статусного Милана и прежнего уровня игры не продемонстрировал..... так что Эрлинг не потерялся в АПЛ.