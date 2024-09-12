Родри высказался о возможном получении «Золотого мяча»

Полузащитник «Манчестер Сити» рассказал о своём отношении к возможному получению «Золотого мяча».

Люди считают, что я буду соревноваться с Винисиусом, которого я очень уважаю. Думаю, он замечательный футболист.

Сам факт того, что обо мне говорят в подобном ключе, – повод гордиться проделанной работой. Все будет зависеть от того, что люди ценят [при голосовании], что они считают важным. По правде сказать, есть немало игроков, которые заслуживают эту награду, так что посмотрим, какое будет решение.

Но представьте, как я себя чувствую, когда выхожу на улицу, а люди говорят: «Ты возьмёшь „Золотой мяч“, ведь заслужил». Для меня это уже победа. Люди, которые верят, что я могу стать лучшим футболистом мира, говорят мне такие вещи – это невероятно. Я даже и не мечтал о таком.

Но когда ты находишься в подобной ситуации, в таком положении, – благодаря многим годам работы, веры в себя и помощи людей – ты начинаешь задумываться об этой награде, и оказаться там – просто замечательно.