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Родри высказался о возможном получении «Золотого мяча»

вчера, 19:38

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал о своём отношении к возможному получению «Золотого мяча».

Люди считают, что я буду соревноваться с Винисиусом, которого я очень уважаю. Думаю, он замечательный футболист.

Сам факт того, что обо мне говорят в подобном ключе, – повод гордиться проделанной работой. Все будет зависеть от того, что люди ценят [при голосовании], что они считают важным. По правде сказать, есть немало игроков, которые заслуживают эту награду, так что посмотрим, какое будет решение.

Но представьте, как я себя чувствую, когда выхожу на улицу, а люди говорят: «Ты возьмёшь „Золотой мяч“, ведь заслужил». Для меня это уже победа. Люди, которые верят, что я могу стать лучшим футболистом мира, говорят мне такие вещи – это невероятно. Я даже и не мечтал о таком.

Но когда ты находишься в подобной ситуации, в таком положении, – благодаря многим годам работы, веры в себя и помощи людей – ты начинаешь задумываться об этой награде, и оказаться там – просто замечательно.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 16:12
Это Ваше мнение! Я его уважаю! Но останусь при своём! Без обид))
Маг_тм
Маг_тм ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 15:59
Родри достоин также как и Кросс. Крос выдал лучший сезон в карьере, на своей позиции он просто замечательно, и идеально отыграл сезон. Но, Вини очень много забил, много обыграл, (на данный момент это больше ценится, чем идеальная игра в полузащите) и очень оооочень много создал, т.е вся острота через него, он не просто завершает, Вини на поле, это + 1 игрок доя Реала, потому-что одного защитника он вообще не чувствует, также и много моментов были что т двоих, и троих обыгрывал, при этом или завершая голом, или отдавая ГП, или ключевой пас. Так что если мы говорим что Родри больше заслужил, значит Крос заслужил больше Родри
112910415
112910415
сегодня в 05:23
"но пряников сладких всегда не хватает для всех ."..
амурец
амурец
сегодня в 02:13
Родри в принципе как и Вини не наиграли на ЗМ
Брулин
Брулин
вчера в 20:37
100% отдадут виньке,наныл своими расистскими соплями😁
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:56
Родри достоин ЗМ больше Вини!Моё мнение
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