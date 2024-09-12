Спортивный директор «Ахмата»: «У нас давно было желание вернуть Уткина»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал трансфер полузащитника «Ростова» Даниила Уткина в грозненский клуб.
Желание вернуть Даниила у нас было давно. Как только появилось понимание, что это возможно, сделали всё достаточно оперативно. Если бы у футболиста не было желания играть за «Ахмат», это вряд ли было бы возможно. Всё прошло достаточно быстро. Спасибо нашим коллегам из «Ростова», которые достаточно оперативно откликнулись на нашу просьбу. Но и желание Уткина играть за наш клуб почувствовалось сразу.
Напомним, на счету Уткина 29 матчей за «Ахмат», в которых он забил 10 мячей и отдал 3 голевых передачи.
Болейте за своих, а не против чужих.
Болейте за своих, а не против чужих.