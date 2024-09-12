Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Спортивный директор «Ахмата»: «У нас давно было желание вернуть Уткина»

вчера, 15:59

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал трансфер полузащитника «Ростова» Даниила Уткина в грозненский клуб.

Желание вернуть Даниила у нас было давно. Как только появилось понимание, что это возможно, сделали всё достаточно оперативно. Если бы у футболиста не было желания играть за «Ахмат», это вряд ли было бы возможно. Всё прошло достаточно быстро. Спасибо нашим коллегам из «Ростова», которые достаточно оперативно откликнулись на нашу просьбу. Но и желание Уткина играть за наш клуб почувствовалось сразу.

Напомним, на счету Уткина 29 матчей за «Ахмат», в которых он забил 10 мячей и отдал 3 голевых передачи.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Локомотив» объявил о подписании Монтеса
Вчера, 12:20 ФотоВидео
Главный тренер «Спартака» готов взять Мостового на стажировку
Вчера, 11:19
Батраков рассказал, за какую европейскую команду хотел бы играть
11 сентября
Черчесов подвёл итоги первых матчей Казахстана
11 сентября
Илич рассказал, почему согласился возглавить «Пари НН»
11 сентября
Скопинцев: «Я бы хотел играть в „Динамо“ до конца карьеры»
11 сентября
Сортировать
Все комментарии
vs9j8wjyx3pz
vs9j8wjyx3pz
вчера в 17:51
Уткин хороший футболист, Ахмату такой очень нужен.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:07
Оперативность в решении этого вопроса говорит о том, что такой вариант устраивает все три стороны. Уткин получает возможность гораздо больше проводить игрового времени матчей на футбольном поле. Ростов, не теряя прав на футболиста, освобождается от бремени платить зарплату футболисту в последнее время, не регулярно поподающему в основной состав комады, а Ахмат получает игрока, который в позапрошлом сезоне ярко проявил себя в составе грозненцев и помог им занять высокое место в чемпионате с надеждой, что и сейчас поможет выправить сложное турнирное положение.
Болейте за своих, а не против чужих.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:36
Футболист то не плохой...но видимо что то пошло не так в Ростове. Значит не его клуб.
Удачи в Ахмате...
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:32
Так давно хотели вернуть игрока и так быстро получилось сделать это , что Руслан не перестаёт повторять об этом...)
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:29
Правильное решение и для игрока и для клуба... удачи в играх за Ахмат.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:29
А у самого Уткина есть устойчивое желание играть за Ахмат? Или он выбрал вариант с Грозным только потому, что не срослось в Турции? Кстати, довольно странно, что Даниилу не нашлось места в Ростове. Догадываюсь, что дело в Карпине.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 