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Дюков заявил об увеличении числа стран, поддерживающих Россию

вчера, 12:32

Количество стран, поддерживающих возвращение российских клубов и сборных к международным соревнованиям, увеличивается с каждым месяцем. Об этом журналистам рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Я не буду называть какие-то конкретные события, в результате которых могут быть изменения в плане допуска сборных России. Осень — это возобновление футбольных сезонов на многих континентах, поэтому футбольные чиновники в это время активны, проходит много разных встреч и совещаний. Вполне возможно, что всё-таки будут приняты решения, которые поспособствуют возвращению наших сборных к официальным турнирам. Почему я так считаю? Это интуиция, которая основана на опыте, и оценка того, что происходит, как меняется мнение разных субъектов футбола. На мой взгляд, с каждым месяцем количество стран, которые нас поддерживают, увеличивается.

Как последние трансферы российских игроков в зарубежные клубы могут повлиять на принятие решения о возвращении? Это, безусловно, фактор, который учитывается, но он всё-таки второстепенен и не будет являться определяющим. Хотя некоторый благоприятный фон в целом создаёт. Но я уже неоднократно говорил, что предпочёл бы, чтобы лучшие российские футболисты играли в РПЛ.

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Брулин
Брулин
вчера в 13:56
«Мне кажется,с каждым месяцем позиция других федераций меняется в лучшую сторону»- сказал президент РФС.. и перекрестился..
альсато
альсато
вчера в 12:49
"благоприятный фон в целом создан"))))))..от кого то ..я это уже слышал во второй половине 80-х ых))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:36
"Я не буду называть какие-то конкретные события," - но можете смело поверить мне на слово...)
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