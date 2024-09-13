Дюков заявил об увеличении числа стран, поддерживающих Россию

Количество стран, поддерживающих возвращение российских клубов и сборных к международным соревнованиям, увеличивается с каждым месяцем. Об этом журналистам рассказал президент Российского футбольного союза ( РФС ) .

Я не буду называть какие-то конкретные события, в результате которых могут быть изменения в плане допуска сборных России. Осень — это возобновление футбольных сезонов на многих континентах, поэтому футбольные чиновники в это время активны, проходит много разных встреч и совещаний. Вполне возможно, что всё-таки будут приняты решения, которые поспособствуют возвращению наших сборных к официальным турнирам. Почему я так считаю? Это интуиция, которая основана на опыте, и оценка того, что происходит, как меняется мнение разных субъектов футбола. На мой взгляд, с каждым месяцем количество стран, которые нас поддерживают, увеличивается.