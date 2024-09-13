Дюков заявил об увеличении числа стран, поддерживающих Россию

Количество стран, поддерживающих возвращение российских клубов и сборных к международным соревнованиям, увеличивается с каждым месяцем. Об этом журналистам рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
Я не буду называть какие-то конкретные события, в результате которых могут быть изменения в плане допуска сборных России. Осень — это возобновление футбольных сезонов на многих континентах, поэтому футбольные чиновники в это время активны, проходит много разных встреч и совещаний. Вполне возможно, что всё-таки будут приняты решения, которые поспособствуют возвращению наших сборных к официальным турнирам. Почему я так считаю? Это интуиция, которая основана на опыте, и оценка того, что происходит, как меняется мнение разных субъектов футбола. На мой взгляд, с каждым месяцем количество стран, которые нас поддерживают, увеличивается.
Как последние трансферы российских игроков в зарубежные клубы могут повлиять на принятие решения о возвращении? Это, безусловно, фактор, который учитывается, но он всё-таки второстепенен и не будет являться определяющим. Хотя некоторый благоприятный фон в целом создаёт. Но я уже неоднократно говорил, что предпочёл бы, чтобы лучшие российские футболисты играли в РПЛ.