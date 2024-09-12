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Главный тренер «Спартака» готов взять Мостового на стажировку

вчера, 11:19

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал источнику о готовности принять Александра Мостового на тренерскую стажировку.

Конечно, готов его принять. Мои двери открыты для Мостового, если он хочет.

Ранее бывший игрок московской команды положительно оценил работу сербского специалиста.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 12:55, ред.
Тогда, при Олеге Ивановиче и дух времени был другим, играли за ромбик а не за зарплату. Вообще в обществе как то больше было здоровых ценностей, сейчас капитализм всё окончательно под себя подогнул. Поэтому Хлусевичу важнее в крутой тачке козырять на видосиках чем отрабатывать приём и обработку мяча до ночи чтобы стать достойным игроком. Никому это сейчас не надо, только пиариться и бабки зарабатывать. И да, выражаюсь мягко только потому что мы на соккере)
derrik2000
derrik2000 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 12:43
После продажи Романцевым клуба Лукойлу, полная анархия и беспредел, которые творятся в Спартаке, это очень мя-я-я-ягонько Вы ещё выразились.
У "аФФтАритетных бизнесменов" бардак и беспредел в конторах - нормальное состояние.
Bad Listener
Bad Listener ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 08:52, ред.
Есть такое понятие в бизнесе как репутационные риски. Спартак итак уже часть своей репутации топ клуба угробил и гробить продолжает. Репутация в футболе напрямую влияет на качество трансферов. Поэтому репутацию топ клуба иметь выгоднее, заметьте в Европе одни и те же гегемонят десятилетиями именно из-за репутации. Мальчики ещё в детстве во дворе катая мяч гораздо в большем количестве мечтают именно за Реал играть или именно за Баварию, это статус, это уровень и все это понимают. А статус школы для новичков это не статус топ клуба. И если бы у нас школа была бы хорошей, но мы то всех своих "обученных" специалистов в Сочи в аренду отдаём. И если бы мы брали крутых специалистов то тогда ладно, но у нас сам тренер по большому счёту стажёр без больших успехов, и спортивный директор стажёр, одни стажёры в клубе работают. Да ещё и генеральный директор тоже ничего не понимает. Все блин учатся. И я слышу новость что один стажёр готов другого стажёра взять на стажировку и мне кажется что в команде анархия полная и беспредел творится, хотя впрочем мне наверное не кажется.
derrik2000
derrik2000 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:40
Так Саша и не в тренерский штаб войдёт, а будет походить СТА-ЖИ-РОВ-КУ!
Всего-то навсего. )
А дальше...
Ну-у-у-у-у...
Я так далеко, тем более, за Сашу Мостового, не заглядываю... )
Если покажет себя ТАЛАНТЛИВЫМ и ПРИЛЕЖНЫМ стажёром, то как говорится, пуркуа па?
Но по мне так лучше бы он пошёл после стажировки к кому-нибудь вторым тренером. Даже в 1-ю лигу.
А потом, если у него всё хорошо ТАМ сложится - пусть получает лицензию на ГТ и ищет себе клуб, который приведёт к большим успехам.
У нас в России быть тренером - это всё таки не тренер в Европе: своя специфика.
Я, конечно, не беру пример Зенита, где большой выбор хороших мастеровитых футболистов, и ГТ должен делать только одно - держать всех их в тонусе и поддерживать хорошую атмосферу в команде.
То же самое, как в ведущих командах гейропы.
В остальных же командах России, по моему мнению, тренер должен быть одновременно и тираном-диктатором, и отцом родным.
А как же ещё из этих "мастеров кожаного мяча" ВЫЖИМАТЬ всё, что они умеют?
Bad Listener
Bad Listener ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:15
Да я собственно не против если он будет опыт перпедавать, но пусть передаст его, я не знаю - Химкам. Я против того что из Спартака постоянно пытаются сделать школу для будущих деятелей футбола заместо того чтобы возвращать команде статус чемпиона и клуба номер 1 в стране и приглашать готовых топовых специалисто.
derrik2000
derrik2000 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 14:46
"Хотя может тренер Мостовой окажется адекватнее аналитика и эксперта Мостового."

Вчера на матче "звёзд" указания Мостового транслировали по ТВ.
Вполне, так, неплохо объяснял запасному, что ему делать.
Саша, при желании мог бы очень неплохим тренером стать: опыт ВЕДУЩЕГО игрока в очень хороших командах имеется. Теперь бы ему ещё всю свою житейскую мудрость мобилизовать.
Желание передавать свой опыт, как понимаю, у него есть.
А что касается скандальных интервью...
Думаю, что это всё как от безделья, так и с целью привлечь к себе внимание.
Тем более, что журналюги от него не отстают...
Всё ждут чего-то "жареного", а Саша, естественно, старается оправдывать их ожидания... ))
Верю, что тренер Мостовой будет общаться с околофутбольной братией совсем по-другому.
Брулин
Брулин
вчера в 13:15
Оно царю надо? Чему он научится? Мяч круглый поле прямоугольное. )))
v5dttq554bby
v5dttq554bby
вчера в 12:51
Как руководство скажет, так и будет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:20
Конечно Сашок сначала Деяну "леща закинул", тому не чего не оставалось как ответить любезностью на любезность . Правда если эта стажировка не чистая формальность , то Мостовому может это мероприятие очень не понравится .Судя по всему Станкович будет требовать со стажёра по полной . Как на это прореагирует завышенное самомнение Александра - неизвестно . Захочет ли он хоть на время "снять корону" - Большой вопрос?)
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:14
Раньше он хвалил в медио, а теперь будет напрямую.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:02
Станкович полтора месяца как сам устроился в новую Лигу.....стажировщиков набирает....)))
Из тех кто его похвалит...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:50, ред.
А давайте в Спартаке устроим благотворительность и будем всех несчастных и обделённых брать? Погодите-ка... Что то я опоздал со своим предложением - всё давно уже в процессе. Хотя может тренер Мостовой окажется адекватнее аналитика и эксперта Мостового.
Гость
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