Главный тренер «Спартака» готов взять Мостового на стажировку

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал источнику о готовности принять Александра Мостового на тренерскую стажировку.
Конечно, готов его принять. Мои двери открыты для Мостового, если он хочет.
Ранее бывший игрок московской команды положительно оценил работу сербского специалиста.
Вчера на матче "звёзд" указания Мостового транслировали по ТВ.
Вполне, так, неплохо объяснял запасному, что ему делать.
Саша, при желании мог бы очень неплохим тренером стать: опыт ВЕДУЩЕГО игрока в очень хороших командах имеется. Теперь бы ему ещё всю свою житейскую мудрость мобилизовать.
Желание передавать свой опыт, как понимаю, у него есть.
А что касается скандальных интервью...
Думаю, что это всё как от безделья, так и с целью привлечь к себе внимание.
Тем более, что журналюги от него не отстают...
Всё ждут чего-то "жареного", а Саша, естественно, старается оправдывать их ожидания... ))
Верю, что тренер Мостовой будет общаться с околофутбольной братией совсем по-другому.
Вчера на матче "звёзд" указания Мостового транслировали по ТВ.
Вполне, так, неплохо объяснял запасному, что ему делать.
Саша, при желании мог бы очень неплохим тренером стать: опыт ВЕДУЩЕГО игрока в очень хороших командах имеется. Теперь бы ему ещё всю свою житейскую мудрость мобилизовать.
Желание передавать свой опыт, как понимаю, у него есть.
А что касается скандальных интервью...
Думаю, что это всё как от безделья, так и с целью привлечь к себе внимание.
Тем более, что журналюги от него не отстают...
Всё ждут чего-то "жареного", а Саша, естественно, старается оправдывать их ожидания... ))
Верю, что тренер Мостовой будет общаться с околофутбольной братией совсем по-другому.