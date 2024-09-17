«Зенит» переиграл «Рубин» в матче Кубка России

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вчера, 21:55

«Зенит» обыграл «Рубин» в 4-м туре Пути РПЛ Кубка России (2:0).

Густаво Мантуан отличился на 26-й минуте, а на 59-й отметился Дмитрий Чистяков.

После этой игры «Зенит» лидирует в группе D (10 очков), «Рубин» идет на 2-м месте (6 баллов).