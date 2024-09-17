«Зенит» переиграл «Рубин» в матче Кубка России

«Зенит» обыграл «Рубин» в 4-м туре Пути РПЛ Кубка России (2:0).
Густаво Мантуан отличился на 26-й минуте, а на 59-й отметился Дмитрий Чистяков.
После этой игры «Зенит» лидирует в группе D (10 очков), «Рубин» идет на 2-м месте (6 баллов).
«Зенит» обыграл «Рубин» в 4-м туре Пути РПЛ Кубка России (2:0).
Густаво Мантуан отличился на 26-й минуте, а на 59-й отметился Дмитрий Чистяков.
После этой игры «Зенит» лидирует в группе D (10 очков), «Рубин» идет на 2-м месте (6 баллов).
Отдельное внимание заслуживает Педро. Однозначно хороший игрок. После молодежной сборной Бразилии наверняка попадет в состав основной сборной.
Фанаты достойно поприветствовали Соболева, пели песни в его честь, орали кричалки))) Даже надувного дельфина пустили по трибуне. Если бы не его голевая передача (исполненная неплохо), впору подумать было о засланном спартаковском казачке)) Ничего, обкатается, притрется...
Отдельное внимание заслуживает Педро. Однозначно хороший игрок. После молодежной сборной Бразилии наверняка попадет в состав основной сборной.
Фанаты достойно поприветствовали Соболева, пели песни в его честь, орали кричалки))) Даже надувного дельфина пустили по трибуне. Если бы не его голевая передача (исполненная неплохо), впору подумать было о засланном спартаковском казачке)) Ничего, обкатается, притрется...
Человек только две недели как профессию поменял...
Стажировка на футболиста протекает в плановом режиме...
Человек только две недели как профессию поменял...
Стажировка на футболиста протекает в плановом режиме...
И жёлтая на 3-й минуте...это рекорд Зенита?)...
И жёлтая на 3-й минуте...это рекорд Зенита?)...
Бодренько и с хорошим настроем....что надо признать...не всегда бывает...
Поймали кураж и самим понравилось...)))
Чистякова с почином...3 года не забивал...
Ерохин лишний раз доказывает что после 60-ти в РПЛ можно играть...и неплохо играть...
Бодренько и с хорошим настроем....что надо признать...не всегда бывает...
Поймали кураж и самим понравилось...)))
Чистякова с почином...3 года не забивал...
Ерохин лишний раз доказывает что после 60-ти в РПЛ можно играть...и неплохо играть...