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«Зенит» переиграл «Рубин» в матче Кубка России

вчера, 21:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Зенит» обыграл «Рубин» в 4-м туре Пути РПЛ Кубка России (2:0).

Густаво Мантуан отличился на 26-й минуте, а на 59-й отметился Дмитрий Чистяков.

После этой игры «Зенит» лидирует в группе D (10 очков), «Рубин» идет на 2-м месте (6 баллов).

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:30
Хорошо побегали, быстрая динамичная игра. Мантуана желательно видеть почаще в стартовом составе.
Отдельное внимание заслуживает Педро. Однозначно хороший игрок. После молодежной сборной Бразилии наверняка попадет в состав основной сборной.
Фанаты достойно поприветствовали Соболева, пели песни в его честь, орали кричалки))) Даже надувного дельфина пустили по трибуне. Если бы не его голевая передача (исполненная неплохо), впору подумать было о засланном спартаковском казачке)) Ничего, обкатается, притрется...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 07:14
Соболев на "обкатке"...
Человек только две недели как профессию поменял...
Стажировка на футболиста протекает в плановом режиме...
Andy Drew
Andy Drew ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 05:46
Согласен, хорош Ероха, полностью заслужил закончить карьеру в Великом клубе, забрав очередной требл на столетие. Много лет в Зените скромный человек, никогда себя не выпячивает. Но, когда выходит на замену, всегда отдается на сто процентов.
Пепс
Пепс ответ rahmiddin (раскрыть)
сегодня в 00:12, ред.
Спартаку с Рубином судья помог. Спартак нанес 2 так себе удара в створ за всю игру...все что смог сам...
Пепс
Пепс
сегодня в 00:10, ред.
Футуристу все мерещится х какая то....за Спартаком своим смотри лучше - 1 удар по воротам Динамо)))) 2 по воротам Рубина.... )))) вот что должно тебя заботить.... Но нееее ...свинке надо в чужую лужу залезть))))
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:54
Всё это было довольно предсказуемо.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:45, ред.
Почему Соболя не поздравил?)...голевая как никак)...
И жёлтая на 3-й минуте...это рекорд Зенита?)...
Futurista
Futurista
вчера в 23:43
Опять судьи не дали Рубину победить?)...да чтож такое?)...
эльхан 70
эльхан 70 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 23:25
только Махачкала остановит Зенит
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:10
Зенит с победой!!!
Бодренько и с хорошим настроем....что надо признать...не всегда бывает...
Поймали кураж и самим понравилось...)))
Чистякова с почином...3 года не забивал...
Ерохин лишний раз доказывает что после 60-ти в РПЛ можно играть...и неплохо играть...
drug01
drug01
вчера в 22:22
Зенит пока вне конкуренции в нашем футболе...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:11
Играли получше. Победили заслуженно. "Рубин" сделал всё, что мог, но...
rahmiddin
rahmiddin
вчера в 22:07
Рубин рахимова в этом году очень слабовато, по сравнению в прошлом году. Нет атаки. Даже со Спартаком в большинстве проиграли, надо менять тренера
Petergoff
Petergoff
вчера в 22:01
Зенит-С победой!!! Молодцы, весёленько так сыграли.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:58, ред.
Ожидаемая победа "гегемона"
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